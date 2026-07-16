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Bolestivé boláky v podpaží či tříslech? Možná nejde o akné, ale o chronické onemocnění

Petra Hátlová
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hidradenitida podpaží kůže kožní onemocnění
Autor: Shutterstock
Nehezké boláky v podpaží, tříslech nebo třeba pod prsy. Dřív se jim říkalo „vnitřní akné“, ve skutečnosti jde ale o kombinaci zánětu vlasového folikulu a poruchy imunitní odpovědi. O čem je řeč? Takzvaná hidradenitida nemá nic společného se špatnou hygienou. Proč tedy vzniká a jak se jí zbavit?
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Hidradenitida (odborně hidradenitis suppurativa) se nejčastěji objevuje v oblastech s vyšším výskytem velkých potních žláz a tam, kde dochází ke tření kůže – v podpaží, tříslech, oblasti genitálu, hýždí nebo pod prsy. Typicky začíná po pubertě a častěji postihuje ženy. Ani u mužů však není výjimkou.

Co se dozvíte v článku
  1. Bolestivými vředy vše začíná
  2. Proč vzniká, se stále neví
  3. Jaké jsou možnosti léčby?
  4. Co můžete udělat sami

Bolestivými vředy vše začíná

Prvními příznaky bývají bolestivé, hluboko uložené uzly připomínající „nevyzrálé vředy“. Ty se mohou zvětšovat, splývat a vytvářet abscesy s píštělemi a s následným samovolným odtokem hnisavého či zapáchajícího sekretu. Charakteristické jsou opakované návraty obtíží na stejných místech.

U dlouhodobého onemocnění vznikají kromě podkožních píštělí i vazivové pruhy a jizvy, které mohou omezovat pohyb a způsobovat pnutí a chronickou bolest. Nemoc často provází psychická zátěž, stud, úzkost nebo deprese, protože zasahuje intimní partie těla a může být spojena s nepříjemným zápachem či sekrecí.

Proč vzniká, se stále neví

„Přesná příčina rozvoje hidradenitidy není zcela objasněna. Základním mechanismem vzniku je ucpání vlasového folikulu, jeho následné prasknutí a rozvoj chronického zánětu. Nejde o onemocnění způsobené nedostatečnou hygienou ani o běžnou bakteriální infekci, i když rozvoj sekundární infekce v postižením místě bývá častý,“ popisuje doktor Jan Finsterle z Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FNKV.

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Ví se však, že významnou roli ve vzniku onemocnění hrají genetické predispozice. „Přibližně třetina pacientů udává výskyt onemocnění v rodině. Riziko rozvoje onemocnění zvyšuje kouření a obezita, které podporují zánětlivou aktivitu a zhoršují průběh nemoci. Hidradenitida bývá také častěji spojena s dalšími chorobami, například s metabolickým syndromem, idiopatickými střevními záněty nebo některými formami artritidy,“ doplňuje lékař.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčba závisí na závažnosti onemocnění a měla by být dlouhodobá. Cílem není pouze zhojení jednotlivých ložisek, ale především potlačení chronického zánětu, prevence vzniku nových lézí a omezení jizvení.

V časných stadiích se využívá lokální léčba antibiotiky nebo antiseptickými přípravky. Při rozsáhlejším postižení se podávají celková antibiotika. U některých pacientů mohou být vhodné hormonální přípravky, zejména pokud se obtíže zhoršují v souvislosti s hormonálními změnami.

„U středně těžkých a těžkých forem představuje významný pokrok biologická léčba. Ta cíleně ovlivňuje zánětlivé mechanismy imunitního systému a může výrazně snížit počet bolestivých ložisek i frekvenci vzplanutí onemocnění. O vhodnosti této léčby rozhoduje dermatolog ve specializovaném centru,“ popisuje Jan Finsterle.

Pokud již vznikly rozsáhlé píštěle nebo zjizvená ložiska, bývá nezbytná chirurgická léčba. „Ideální je, když probíhá v mezioborové spolupráci dermatologa a chirurga, který má zkušenost s rozsáhlejšími výkony na kůži, rekonstrukcí měkkých tkání a hojením chronických ran. Správně načasovaný výkon může výrazně ulevit od bolesti, sekrece a snížit riziko návratu obtíží v dané oblasti,“ vysvětluje.

Co můžete udělat sami

Součástí léčby jsou také režimová opatření. Doporučuje se zanechání kouření, redukce nadváhy, omezení tření postižených oblastí vhodným oblečením a šetrná péče o kůži. Přestože tato opatření sama o sobě nemoc nevyléčí, mohou příznivě ovlivnit její průběh.

Mnoho pacientů se za projevy stydí, protože postihují intimní oblasti. Právě stud ale často vede k oddálení diagnózy, přestože časná léčba může zabránit jizvení a vzniku píštělí.

Hidradenitida je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou spolupráci pacienta a lékaře. Čím dříve je stanovena správná diagnóza a zahájena cílená léčba, tím větší je šance zabránit rozvoji nevratných změn a zachovat dobrou kvalitu života.

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Autor článku

Petra Hátlová

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