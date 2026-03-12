Zdraví na prvním místě: proč firmy investují do benefitů pro prevenci nemocí

Důvod je zřejmý. Nemocnost a dlouhodobá pracovní neschopnost představují pro zaměstnavatele nejen finanční náklady, ale také ztrátu produktivity a vyšší zátěž pro týmy. Investice do prevence se proto stále častěji ukazuje jako efektivní nástroj, jak těmto problémům předcházet.
Prevence nemocí zaměstnanců jako součást moderního HR
Mnoho zdravotních potíží souvisí s životním stylem, stresem nebo nedostatkem pohybu. Právě zde mohou zaměstnavatelé sehrát důležitou roli. Moderní firmy proto zavádějí firemní benefity zaměřené na zdraví, které podporují dlouhodobou kondici zaměstnanců a zároveň přispívají k pozitivní firemní kultuře.
Mezi nejčastější opatření patří například:
- firemní dny zdraví s preventivními vyšetřeními,
- příspěvky na sport a pohybové aktivity,
- vitamíny a doplňky stravy hrazené z benefitních bodů,
- příspěvky na očkování, například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě.
Tyto programy pomáhají zaměstnancům pečovat o své zdraví dlouhodobě a zároveň vysílají jasný signál, že zaměstnavatel bere jejich well-being vážně.
Právě proto dnes mnoho firem využívá flexibilní benefitní systémy, které umožňují zaměstnancům čerpat příspěvky na zdraví podle vlastních potřeb. Například řešení společnosti Pluxee umožňuje zaměstnancům využít benefitní body na sportovní aktivity, vitamíny, očkování nebo další služby podporující zdravý životní styl.
Podpora zdravého životního stylu a prevence
Velkou roli v oblasti firemních benefitů dnes hraje také podpora zdravého životního stylu a prevence běžných onemocnění. Zaměstnanci mohou prostřednictvím benefitních programů využít možnost vitamínů a očkování za body, stejně tak mohou uplatnit benefity na rehabilitace a sportovní aktivity.
Právě flexibilita je přitom klíčová. Každý zaměstnanec má jiné potřeby. Někdo preferuje sport, jiný zdravotní prevenci nebo regeneraci. Moderní benefitní systémy proto umožňují zaměstnancům vybrat si podporu zdraví podle vlastních preferencí: využít lze zdravotní benefity nebo volnočasové benefity. Je to na každém.
Podle výzkumu Ipsos pro Pluxee přitom podporu zdraví ze strany zaměstnavatele skutečně vnímá pouze přibližně čtvrtina pracovníků, což ukazuje, že firmy mají v této oblasti stále velký prostor pro rozvoj.
Firemní dny zdraví jako jednoduchý krok k prevenci
Jedním z praktických nástrojů, jak podporu zdraví zaměstnanců rozvíjet, jsou tzv. firemní dny zdraví. Ty mohou zaměstnancům nabídnout například měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu, konzultace s výživovým poradcem nebo fyzioterapeutem.
Kromě samotné prevence mají tyto akce také edukativní přínos. Účastníci získají konkrétní doporučení, jak zlepšit svůj životní styl a i díky zdravotním benefitům pro zaměstnance lépe předcházet zdravotním problémům.
Zdravá firma je konkurenceschopná firma
Firmy, které systematicky podporují zdraví svých zaměstnanců, získávají významnou konkurenční výhodu. Zdravější zaměstnanci znamenají nižší nemocnost, stabilnější výkon týmů a často také vyšší loajalitu pracovníků.
Podpora zdraví se proto stále častěji stává součástí širší strategie péče o zaměstnance a budování atraktivního pracovního prostředí. Moderní benefitní systémy umožňují firmám nastavit tyto programy jednoduše a zároveň flexibilně podle potřeb zaměstnanců.
Pokud chcete zjistit, jak mohou benefity zaměřené na zdraví pomoci i ve vaší firmě, více informací najdete na webu Pluxee.
