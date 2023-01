Začátek roku může být náročný. Co platí na únavu a stres?

Sluníčko ještě nesvítí, což nám na dobrém duševním rozpoložení taky moc nepřidá. Chtělo by to pohyb a radost. Ale je zima a nám se zoufale nechce. A špatná psychika jde někdy ruku v ruce s fyzickou únavou a pocitem nevýkonnosti. Naštěstí není vše tak černé, jak vypadá, a zlepšit náš stav pomůže sama příroda, a to za pomoci kombinace hořčíku a vitaminu B6.

Do práce jdeme za tmy a z práce jakbysmet. Snažíme se už myslet na léto u vody, ale vlastně ani nevíme, jestli kvůli vysokým cenám energií i jídla pojedeme k moři, nebo jen k rybníku. Dětem končí pololetí a snaží se zabojovat o pěkné známky v pololetních písemkách, a tak více než kdy jindy musíme dohlédnout na to, že se zodpovědně učí, případně jim s látkou i pomoci. A do toho pravidelně někdo z rodiny přinese domů chřipku – a následují dva týdny, kdy si ji „předají“ všichni členové rodiny. Zvláště u dětí jsou horečky pro rodiče vždy velmi stresující, ať přichází poprvé nebo podesáté. Není divu, že jsme z toho všeho přetažení. Kromě zdravější životosprávy mohou pomoci i produkty postavené na bázi hořčíku a vitaminu B6.

Autor: istockphoto.com

S čím vším nám pomůžou hořčík a B6?

Hořčík (neboli magnesium) je minerál, který potřebuje každá buňka v těle. Je pro náš organismus nepostradatelný o to víc, když jsme vystaveni stresu. Z těla se v tomto případě vylučuje víc hořčíku, a proto je zapotřebí dbát na jeho dostatečný příjem. Jeho dostatek v organismu je důležitý pro naše fyzické i psychické zdraví. A zde hraje důležitou úlohu také vitamin B6. Nejenže pomáhá bojovat s únavou a vyčerpáním, podporuje energii a naši psychiku (podobně jako hořčík), ale zároveň napomáhá i průniku hořčíku do nitra buňky. Tím zabezpečuje účinné využití hořčíku v organismu. Hořčík je také nezbytný pro aktivaci vitaminu D.

Pro všechny případy narušení rovnováhy hořčíku v organismu je vhodným doplňkem stravy Magne B6® Forte. Účinný je na podporu psychiky, nervů a na snížení únavy a vyčerpání. Podporuje také normální energetický metabolismus, normální činnost svalů a dobrý stav kostí a zubů. Magne B6® Forte obsahuje kombinaci magnesia a vitaminu B6, která pomáhá zvládat povinnosti a každodenní shon v pohodě.

Autor: istockphoto.com

Projděte se, zahrajte si hry

Doplněk stravy Magne B6® Forte je proto dobré mít po ruce. Spolu s vědomím, že každé špatné období jednou přejde. Jaro tady sice ještě není, ale i v únoru si lze udělat krásnou procházku zimní krajinou a zakončit ji třeba v útulné kavárně u bylinkového čaje. Můžeme s rodinou oprášit společenské hry, těšit se z dárečků, které jsme dostali pod stromeček, číst nové knížky, zkusit se naučit něco dobrého uvařit a užít si i to, že tmavé a studené večery nelákají ven. A tak je rodina víc než kdy jindy pohromadě. A kdyby bylo nejhůř, produkt Magne B6® Forte je vám k dispozici.

Magne B6® Forte je doplněk stravy.

Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální nervové a psychické činnosti, k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Hořčík přispívá k normální činnosti svalů, k udržení normálního stavu kostí a zubů.

MAT-CZ-2201341–1.0–12/2022

