Vitalia.cz  »  Články  »  Wellness pobyty pro dva: Dopřejte si relax se Slevomatem

Wellness pobyty pro dva: Dopřejte si relax se Slevomatem

freepik.com
Autor: freepik.com
Jeden víkend v blízkosti své lásky a bez běžných povinností dokáže zázraky. Když ho strávíte v krásném prostředí, při relaxování ve wellness a se zajištěným chutným menu, vrátíte se domů jako vyměnění. Slevomat nabízí stovky možností romantických pobytů u nás i v zahraničí, stačí si zvolit svůj styl a vyrazit.
11. 11. 2025
pr článek

Sdílet

Jak vybrat ideální wellness pobyt pro dva

Wellness pobyt pro dva je dárek z lásky i zasloužená odměna. Jak vybrat tu nejlepší relaxaci pro vás a vaši polovičku?

Začněte tím, co od pobytu chcete: absolutní klid, aktivní program nebo gastronomické zážitky? Na Slevomatu si snadno vyfiltrujete lokality, typ ubytování i balíčky se vstupem do wellness. K usnadnění výběru mezi nabídkami vám pomohou uživatelské recenze i několik základních otázek:

  • Jak dlouho plánujete zůstat (2, 3, nebo více nocí)?

  • Je vstup do wellness zahrnutý v ceně nabídky, nebo za příplatek?

  • Co je v místním wellness či spa k dispozici?

  • Chcete polopenzi, degustační večeři, nebo vám stačí jen snídaně?

  • Preferujete klid u lesa, živější město, nebo uklidňující lázeňské prostředí?

  • Lze změnit termín online a jaké jsou storno podmínky?

  • Dají se zařídit služby navíc, které vám pobyt ještě více zpříjemní (láhev na pokoj, masáž pro dva, pozdější check-out)?

Tip: Na základní „relaxační restart“ stačí jen 2 dny: v pátek check-in, v sobotu wellness a výlet, v neděli pozdní snídaně a odjezd domů. Ještě více uklidňující zážitek přinesou 3 noci – máte časový prostor na dvě wellness seance, masáž a klidné procházky přírodou beze spěchu.

Inspirace na oblíbené lokality

U wellness pobytů pro páry jsou v kurzu horské hotely, tradiční lázeňská centra a regionální města, kde wellness snadno spojíte s gastro zážitky a výlety po okolí či za kulturou. 

Jak pořídit romantický pobyt na Slevomatu?

Pobyt si můžete rezervovat rovnou na daný termín, ale větší volnost poskytuje otevřený voucher – vhodný termín si domluvíte později, což se hodí, když plánujete dlouho dopředu nebo čekáte na ideální víkend. 

U mnoha pobytů navíc zvládnete změnu rezervace online na několik kliknutí a dovolenou můžete platit i na zálohu ve výši 30 % s doplatkem až měsíc před odjezdem. A když se plány zhatí, pojištění storna vám vrátí minimálně 90 % zaplacené částky (lze sjednat při rezervaci).

Tip: Chcete-li ušetřit, hledejte termínyve všední dny nebo mimo sezónní špičku a sledujte akční nabídky.

Dále u nás najdete

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).