Wellness pobyty pro dva: Dopřejte si relax se Slevomatem

Jak vybrat ideální wellness pobyt pro dva
Wellness pobyt pro dva je dárek z lásky i zasloužená odměna. Jak vybrat tu nejlepší relaxaci pro vás a vaši polovičku?
Začněte tím, co od pobytu chcete: absolutní klid, aktivní program nebo gastronomické zážitky? Na Slevomatu si snadno vyfiltrujete lokality, typ ubytování i balíčky se vstupem do wellness. K usnadnění výběru mezi nabídkami vám pomohou uživatelské recenze i několik základních otázek:
-
Jak dlouho plánujete zůstat (2, 3, nebo více nocí)?
-
Je vstup do wellness zahrnutý v ceně nabídky, nebo za příplatek?
-
Co je v místním wellness či spa k dispozici?
-
Chcete polopenzi, degustační večeři, nebo vám stačí jen snídaně?
-
Preferujete klid u lesa, živější město, nebo uklidňující lázeňské prostředí?
-
Lze změnit termín online a jaké jsou storno podmínky?
-
Dají se zařídit služby navíc, které vám pobyt ještě více zpříjemní (láhev na pokoj, masáž pro dva, pozdější check-out)?
Tip: Na základní „relaxační restart“ stačí jen 2 dny: v pátek check-in, v sobotu wellness a výlet, v neděli pozdní snídaně a odjezd domů. Ještě více uklidňující zážitek přinesou 3 noci – máte časový prostor na dvě wellness seance, masáž a klidné procházky přírodou beze spěchu.
Inspirace na oblíbené lokality
U wellness pobytů pro páry jsou v kurzu horské hotely, tradiční lázeňská centra a regionální města, kde wellness snadno spojíte s gastro zážitky a výlety po okolí či za kulturou.
Jak pořídit romantický pobyt na Slevomatu?
Pobyt si můžete rezervovat rovnou na daný termín, ale větší volnost poskytuje otevřený voucher – vhodný termín si domluvíte později, což se hodí, když plánujete dlouho dopředu nebo čekáte na ideální víkend.
U mnoha pobytů navíc zvládnete změnu rezervace online na několik kliknutí a dovolenou můžete platit i na zálohu ve výši 30 % s doplatkem až měsíc před odjezdem. A když se plány zhatí, pojištění storna vám vrátí minimálně 90 % zaplacené částky (lze sjednat při rezervaci).
Tip: Chcete-li ušetřit, hledejte termínyve všední dny nebo mimo sezónní špičku a sledujte akční nabídky.