Vhodná matrace zajistí dítěti i vám klidný spánek

Nakupují výbavičku, připravují pokojíček a přejí si, aby bylo děťátko hlavně zdravé. Jednou z nejdůležitějších věcí pro zdravý vývoj dítěte je hluboký spánek. Jak ho dětem co nejlépe zajistit?

Vhodná postel a matrace podle věku

V prvních letech života se dítě rychle vyvíjí, proto musíme sledovat, jak roste, a podle toho mu měnit postýlku a s ní i matraci. Pravidla pro výběr matrace pro děti jsou jiná než pro dospělé. Jakou matraci tedy vybrat, aby se hodila pro tělo dítěte určitého věku a aby rodiče měli jistotu, že se páteř dítěte bude správně vyvíjet?

Dětská matrace musí především poskytnout odpovídající podporu jak páteři, tak celému tělu. Pokud by se páteř po delší dobu nacházela ve špatné poloze, mohlo by dojít k narušení správného vývoje. Náprava je pak dlouhodobá a následky mohou ovlivnit i kvalitu života v dospělosti.

Nejlepší matrace pro děti je taková, která zajišťuje anatomickou polohu páteře po celou dobu spánku, tělo se tak uvolní a odpočine si. Výbornou volbou jsou matrace z ryze přírodních materiálů. Ty neobsahují syntetické složky, které jsou příčinou dýchacích obtíží, alergických reakcí nebo onemocnění kůže. Z hygienických důvodů je vhodné dětskou matraci po 5 letech vyměnit za novou.

Myslete na to, že dítě bude trávit v posteli dlouhou dobu, proto je vždy nutné dbát na kvalitu matrace, její pevnost a přiměřenost váze i věku dítěte.

Kvalitní matrace pro miminko

Postýlka pro miminko by neměla být jen načančaný obláček. Důležité je, co se skrývá pod nadýchanými peřinkami s medvídky nebo jednorožci. Věděli jste, že novorozenci prospí až 17 hodin denně?

Spánek je klíčový pro zdravý vývoj. Autor: canva.com

Během spánku děti rostou, ale také regenerují, nabírají sílu a energii na další den, proto je potřeba jim dopřát podmínky pro dobrý spánek. Kvalitní dětská matrace pro nejmenší musí mít ve všech částech stejnou tvrdost, aby se záda dětí vyvíjela správně a přirozeně. Tvrdá matrace poskytuje páteři patřičnou oporu a u nejmenších dětí snižuje riziko výskytu syndromu náhlého úmrtí. Pro miminka nejsou vhodné matrace z paměťové pěny.

Matrace pro miminko musí také dobře propouštět vzduch a neměla by se při její výrobě používat lepidla ani žádné jiné chemikálie. Citlivý dětský organismus nesmí být vystaven negativním vlivům různých dráždivých látek.

Sendvičové jádro s kokosovou vrstvou dokonale matraci odvětrá. Autor: Materasso.cz

K vhodným materiálům, z nichž je matrace pro miminko vyrobena, patří bavlna a vlna organického původu, hedvábí, konopí, bambus či latex přírodního původu. Zaměřte se také na označení – matrace pro nejmenší musí projít přísným testováním nezávadnosti z hlediska zdravotního, mechanické odolnosti a ergonomie. Důležitou roli hraje také snímatelný a pratelný potah, který má nepropustnou vrstvu, takže se v případě pomočení tekutina nevsákne do matrace.

Chránič matrace se pak prostřednictvím 4 gumiček snadno nasazuje a také se z ní jednoduše sundává. Je možné ho prát v pračce při vyšších teplotách, takže se z něj spolehlivě odstraní veškeré bakterie a alergeny.

Z bezpečnostního hlediska je důležité, aby matrace vyplňovala celou plochu postýlky. Nikdy nesmí být mezi matrací a ohrádkou volný prostor, do kterého by si miminko mohlo zaklínit ručku či nožku.

Matrace pro batole a předškoláka

Doporučeným věkem pro přemístění děťátka do větší postele je od roku a půl do tří let. Dítě by mělo dostat svou první skutečnou postel. Velikost matrace musí vždy odpovídat velikosti lůžka. V úvahu je potřeba brát věk, váhu a výšku dítěte. Pro přechodnou fázi dětské postýlky je vyhovující dětská matrace 160×80 cm.

Pro děti je vhodná matrace, která není příliš měkká a je bez zón. Autor: canva.com

Matrace určená dětskému uživateli by měla být především podpůrná, může to být například:

Pružinová matrace , která díky vinutým pružinám rozkládá hmotnost těla po celé matraci, poskytuje oporu a vyrovnává páteř.

, která díky vinutým pružinám rozkládá hmotnost těla po celé matraci, poskytuje oporu a vyrovnává páteř. Matrace s pěnovými pružinami , která má pružiny umístěné v obalu a velmi dobře reaguje na váhu i aktivitu dítěte.

, která má pružiny umístěné v obalu a velmi dobře reaguje na váhu i aktivitu dítěte. Matrace z paměťové pěny zklidňuje dětský spánek v průběhu noci. Volte vždy střední tuhost. Matrace by neměla být příliš měkká.

zklidňuje dětský spánek v průběhu noci. Volte vždy střední tuhost. Matrace by neměla být příliš měkká. Latexová matrace je prodyšná a správná volba pro alergiky.

Pro děti od 3 let jsou nejvhodnější matrace vyrobené z latexu, kokosových vláken, koňských žíní a obecně z přírodních materiálů, které matraci zajistí prodyšnost.

Dospívající už potřebují normální postel a matraci

Pro starší děti je vhodná matrace, která poskytne dospívajícímu tělu podporu a relaxaci po celou noc. Má-li dítě velkou postel, pak jsou nejčastější rozměry matrací 140×200, 160×200 nebo 180×200 cm.

Patnáctileté děti již mohou mít podobné matrace jako dospělí, jen tvrdší. V úvahu je potřeba vzít i váhu a výšku dospívajícího. Ale určitě se vyhněte matracím s rozdělenými zónami, ty jsou určeny pouze dospělým uživatelům.

Správná matrace pro mládež by měla být prodyšná a elastická. Samozřejmě musí poskytovat dostatečnou oporu vyvíjejícímu se tělu. Ideální jsou proto materiály jako pěna, latex a pružiny.

Decentní aromaterapie spolu se špičkovými parametry pěn. Autor: Materasso.cz

Pěnové matrace patří mezi nejoblíbenější, jelikož jsou vzdušné, pružné, odolné, jednoduché na údržbu a mají skvělé ortopedické vlastnosti.

Výběr matrace pro dospívající je podobný jako u dospělých. Je potřeba přihlédnout k aktivitám – zda váš puberťák spíše sportuje, nebo raději tráví čas u počítače. Teenagerům do 18 let se doporučují spíše tvrdší matrace. Matrace pro starší studenty (od 18 let) již mohou mít zónování nebo dvojí tvrdost jako matrace pro dospělé.

Pohodlí a rituály pro hluboký spánek

Uspávání miminek vyvolává vášně a rozděluje rodiče i odborníky nejméně na dva tábory. Jedni, kteří jsou pro přirozené potřeby miminka a spí s malým človíčkem v jedné posteli, aby se cítil v bezpečí a maminka ho měla u sebe na kojení a mazlení. A ti druzí, kteří se bojí, že by miminko mohli zalehnout, argumentují hygienickými podmínkami a dodržují při uspávání určité postupy. Co je správně, necháme na vás a vašem děťátku.

Malé děti se cítí příjemně ve všem, co působí měkce, hřejivě, konejšivě a pomůže jim rychle s pocitem bezpečí přejít do říše snů. Jsou to především moderní matrace, kvalitní lůžkoviny s prodyšným povlečením, které zdobí roztomilé motivy, a oblíbená plyšová hračka.

Usnout jim pomáhá také společné čtení pohádek na dobrou noc. Děti milují rituály, a tak vám pravidelné opakování stejných činností ve stejný čas ulehčí uspávání vašeho děťátka a přinese pohodu do rodinných večerů.