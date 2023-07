Tipy na rychlé letní obědy

Chutě a hojnost čerstvých surovin oživují ducha letních měsíců jako nic jiného. Ať už si člověk připraví rychlý wrap nebo oblíbenou grilovanou zeleninu, může si být jistý, že letní kuchyně bude plná chuti.

Letní vaření by mělo být především o jednoduchosti. Léto je vrcholem sezony mnoha druhů ovoce a zeleniny, čehož by měl každý kuchař využít. Člověk by si měl vybírat sezónní suroviny, které si může sám vypěstovat, nebo snadno koupit v obchodě.

Následující článek přináší několik tipů na lehké a rychlé letní obědy, které si zvládne připravit každý. Samozřejmě ten, kdo chce svůj jídelníček odlehčit, může tyto recepty využívat i v průběhu roku.

Cuketové placky (v troubě)

Cuketa je oblíbenou sezónní surovinou. Díky své jemné chuti a měkké struktuře se s cuketou neuvěřitelně snadno pracuje a lze ji použít v celé řadě pokrmů. Jedním z nejoblíbenějších způsobů využití cukety jsou cuketové placky. Jejich příprava je rychlá, jednoduchá a stačí mít jen pár surovin.

Cuketové placky se připravují z 1 kg nastrouhané cukety, 2 vajec a 150 g hladké mouky. Lze také přidat 2 nastrouhané brambory. Vše se smíchá, aby vzniklo hustší a kompaktnítěsto. To se dochutí solí, pepřem, česnekem, majoránkou a oreganem.

Poté se rozpálí olej na pánvi a na něm se pečou placky z obou stran dozlatova. Kdo chce oběd ještě více odlehčit, může zkusit upéctcuketové placky v troubě. Stačí pekáč vyložit pečicím papírem a pokapat trochou oleje.

Dalším skvělým způsobem využití cukety jsou cuketové karbanátky , cuketové hranolky s česnekem a parmezánem, cuketové koláče , muffiny nebo cuketa plněná masem a sýrem. Cuketa má zkrátka všestranné využití.

Francouzské brambory

Francouzské brambory sice nemají s Francií nic společného, na jejich vynikající chuti to však nic nemění. Jejich výhodou je, že se připravují velmi snadno z několika surovin. Navíc si je každý může přizpůsobit své chuti.

Existuje mnoho variant zapečených francouzských brambor. Obvykle se v nich objevuje uzené maso nebo jiná uzenina. Dále se do nich dává cibulka, mrkev, hrášek, květák nebo brokolice. Ovšem fantazii se meze nekladou. Každý si může do francouzských brambor dát to, co mu chutná.

Uvařené brambory se nakrájí na plátky a postupně se vrství s ostatními ingrediencemi do zapékacího pekáčku. Hlavní chuť francouzských brambor dělá vaječná zálivka ze 2 vajec a 100 ml mléka,kterou se brambory s ostatními surovinami přelijí a asi 30 minut zapékají. Na závěr lze všechno posypat strouhaným sýrem a ještě pár minut zapéct.

Příprava francouzských brambor je jednoduchá a navíc si je každý může přizpůsobit svým chutím. Autor: Shutterstock.com

Chlebová polévka

Letní zeleninové polévky zná určitě každý. Brokolicová, květáková nebo pórková polévka jsou oblíbenými jídly v horkých letních dnech. Co takhle zkusit něco trochu jiného? Jako hlavní chod nebo přílohu lze vyzkoušet chlebovou polévku.

Chlebová polévka je jednoduchá, avšak sytá polévka připravená z chleba namočeného ve slaném vývaru, který lze ochutit bylinkami, kořením a zeleninou. Tato polévka v rustikálním stylu se někdy ochucuje také slaninou, cibulí, česnekem a kořením.

Nejlepší na této polévce je její všestrannost. Kdo chce vegetariánskou verzi, může kuřecí nebo hovězí vývar nahradit zeleninovým vývarem nebo jednoduše maso zcela vynechat a soustředit se na chuť zeleniny. Může také přidat trochu vařených fazolí nebo čočky.

Pro zvýraznění chuti polévky lze přidat několik bylinek, například bazalku, oregano nebo petrželku. Někteří lidé rádi polévku se strouhaným sýrem.

Pro tipy na další lehké obědy či slavnostní dezerty lze inspirovat recepty na Verge.cz.

Chlebová polévka je skvělým pokrmem i pro chladné večery. Snadno se připravuje a navíc je to skvělý způsob, jak zužitkovat zbytky starého chleba.