Samota vede Čechy ke vztahům s umělou inteligencí

V roce 2026 už Češi nehledají partnery pouze mezi skutečnými lidmi, ale obracejí se i k umělé inteligenci. Ta dokáže nabídnout láskyplný vztah plný pochopení a bez hádek. Zároveň ale podvodníci na internetu moderního randění stále častěji zneužívají pro svůj zisk. Pohybují se na online seznamkách, vymýšlí dojemné manipulační příběhy, navazují romantické vztahy a zneužívají pocitů samoty. Češi kvůli nim přicházejí o peníze a své soukromí.
AI jako ideální partner? Pro někoho žádný problém
Umělá inteligence už dávno není jen pouhým nástrojem, ale proniká i do intimních životů lidí. Podle nejnovějšího průzkumu Avastu by až 65 % lidí, kteří momentálně využívají online seznamky, randilo s AI chatbotem. Důvodů je hned několik, od pouhé zvědavosti přes pocit osamění až po fakt, že je to pro někoho zkrátka jednodušší než interakce se skutečným člověkem.
Tento trend potvrzují i další data – 40 % Čechů randících online věří, že si k AI chatbotovi lze vytvořit skutečné romantické pouto. Ještě překvapivější je, že 47 % respondentů je přesvědčeno, že AI partner by jim byl větší emocionální oporou než člověk a 37 % lidí by zvážilo vztah s AI klonem své oblíbené celebrity.
Rozsáhlá osamělost nahrává podvodníkům
Za tímto technologickým vývojem stojí hlubší společenský problém. Až 79 % Čechů pociťuje osamělost, což poskytuje ideální příležitost kyberzločincům. Dnes až 90 % všech hrozeb na internetu tvoří sociální a emocionální inženýrství, které spočívá v sofistikované manipulaci obětí. Právě pocitu samoty a jiných silných emocí dokážou podvodníci zneužít a manipulačními praktikami přimět osamělého uživatele k ledasčemu.
„Při online randění hrají velkou roli emoce. Podvodníci díky tomu se svými oběťmi často budují hluboký vztah a dlouhodobě si získávají jejich důvěru. Jakmile mají pocit, že jim dotyčný věří, začnou přicházet se smyšlenými historkami, aby z něj vylákali peníze. Zpravidla snaží vyvolat pocit naléhavosti a vyvíjet na oběť emocionální nátlak,“ varuje analytik hrozeb Avastu Jakub Vávra.
Romantické podvody jsou v Česku na vzestupu
Jen za 4. čtvrtletí roku 2025 vzrostlo riziko romantických útoků o 34 %. Tento velký nárůst se projevuje i tak, že více než čtvrtina Čechů momentálně randících online se na seznamce s romantickým podvodem již setkala a z toho 82 % z nich podvodu bohužel naletělo. U těchto podvodů jdou útočníci nejčastěji po penězích. V průměru oběti přicházejí o částky okolo 13 000 Kč, ale nejvyšší zaznamenaná částka vystoupala až na 200 000 Kč.
Ze všech možných romantických podvodů se lidé na online seznamkách nejčastěji setkávají s catfishingem, tedy situací, kdy se dotyčný vydává za někoho jiného, falešnými seznamkami nebo klasickými podvodnými scénáři, kdy se útočník vydává za vojáka v nouzi či využívá falešné fotografie. S podezřelým profilem se alespoň jednou týdně setkává až 43 % Čechů randících online.
Pravidla bezpečného online randění
Pro bezpečné hledání lásky na internetu Avast doporučuje několik základních kroků:
- Důkladně si své rande ověřte. Než se sejdete, zkuste si zavolat nebo si domluvte videohovor.
- Řekněte o svých plánech rodině nebo přátelům. Informujte je o tom, kam a s kým jdete.
- Nesdílejte své soukromé informace. Nikdy nezveřejňujte citlivé osobní informace ani svou aktuální polohu.
- Zabezpečte své zařízení. Používejte dvoufaktorové ověření a spolehlivý antivirus jako je Avast Free Antivirus s funkcí AI asistenta. Ten vám pomůže rychle rozpoznat podezřelé zprávy, nabídky i jiné hrozby, dá vám jasné pokyny, jak reagovat a ochrání vás tak před přesvědčivými podvody. Zároveň v reálném čase odhaluje viry, ransomware, spyware a bezpečnostní nedostatky ve vaší Wi-Fi síti.