Rozmazaný svět zblízka i zdálky: Co je astigmatismus a jak ho správně korigovat?

Tato refrakční vada postihuje nezanedbatelnou část populace a často bývá kombinována s běžnými dioptrickými vadami. Dobrou zprávou je, že moderní oční optika je již v roce 2026 pokročilá a nabízí efektivní a pohodlná řešení, díky kterým už astigmatismus nemusí znamenat sníženou kvalitu života.
Co je astigmatismus a jak vzniká?
Abychom pochopili, jak astigmatismus ovlivňuje naše vidění, musíme se podívat na anatomii oka. Ideálně tvarované lidské oko má rohovku pravidelně zakřivenou, připomínající hladký povrch fotbalového míče. Světelné paprsky procházející takovou rohovkou se lámou rovnoměrně a sbíhají se v jednom přesném bodě na sítnici, což nám umožňuje vidět ostře.
U člověka s astigmatismem je však situace jiná. Jeho rohovka (vzácněji oční čočka) je v různých osách zakřivená asymetricky – svým tvarem připomíná spíše ragbyovou šišku. Světlo dopadající do oka se kvůli tomu neláme do jednoho bodu, ale vytváří na sítnici dvě různé linie ohniska. Výsledkem je deformovaný, rozmazaný nebo zkreslený obraz, a to bez ohledu na to, zda se díváte na displej telefonu, nebo na dopravní značku v dálce.
Nenápadné symptomy, které snižují komfort
Astigmatismus se často vyvíjí plíživě. Lidé s nižším stupněm této vady si mohou podvědomě pomáhat mhouřením očí, čímž se snaží dopadající světlo mechanicky usměrnit. Tento neustálý tlak na oční svaly s sebou však přináší řadu přidružených potíží.
Mezi typické projevy astigmatismu patří chronická únava očí, pálení, a především časté bolesti hlavy v oblasti čela a spánků. Pacienti si také často stěžují na zhoršené prostorové vnímání nebo na potíže s orientací za šera a v noci. Typickým příkladem je řízení automobilu po tmě, kdy se pouliční lampy a světla protijedoucích aut nepříjemně protahují do zářících čar a hvězdic, což je pro řidiče extrémně únavné a nebezpečné. V běžném životě se vada projevuje i tím, že si člověk plete podobná písmena a číslice, například P a B nebo O a C.
Moderní řešení: Jak probíhá korekce?
Doby, kdy byl astigmatismus překážkou pro aktivní životní styl nebo pro nošení určitých typů korekčních pomůcek, jsou naštěstí minulostí. Dnešní medicína a technologie nabízejí dvě hlavní cesty, jak oku navrátit stoprocentní ostrost.
1. Torické kontaktní čočky pro maximální svobodu
Pro milovníky sportu a aktivního životního stylu jsou ideální volbou kontaktní čočky. Na rozdíl od běžných sférických čoček se astigmatismus dnes běžně koriguje pomocí torických čoček, které mají odlišné zakřivení v různých osách, aby dokonale kompenzovaly nepravidelnost rohovky. Běžně je dnes nabízejí značky jako Bioview, Acuvue, Biofinity a mnoho dalších.
Největší technologickou výzvou u těchto čoček je zajistit, aby se v oku neprotáčely a zůstávaly v přesně definované poloze při každém mrknutí. Moderní hydrogelové a silikon-hydrogelové materiály využívají sofistikované stabilizační systémy, které využívají přirozený tlak očních víček k tomu, aby čočka držela správnou orientaci. Uživatel tak získává stabilní, ostré vidění bez kolísání obrazu během celého dne.
2. Cylindrické brýle jako sázka na eleganci
Druhou možností jsou dioptrické brýle s takzvanými cylindrickými čočkami, které upravují lom světla v konkrétní problematické ose. Brýle představují stabilní a spolehlivou formu korekce, která je navíc v dnešní době vnímána jako výrazný módní doplněk.
U brýlí na astigmatismus je však kriticky důležitá preciznost. Zatímco u běžné krátkozrakosti drobná odchylka v usazení skel nemusí způsobit zásadní problém, u cylindrických skel záleží na každém milimetru a stupni sklonu osy. Pokud jsou brýle nesprávně vycentrované, mohou paradoxně způsobovat závratě, nevolnost nebo pocity, že se podlaha pod nohama vlní.
Prvním krokem je přesné měření zraku
Pokud na sobě pozorujete výše zmíněné příznaky, prvním a nejdůležitějším krokem by měla být návštěva odborníka. Astigmatismus nelze odhalit orientačním testem v domácích podmínkách. Vyžaduje podrobné vyšetření pomocí autorefraktometru a následnou subjektivní refrakci u optometristy nebo očního lékaře. Pravidelné měření zraku by mělo být samozřejmostí, protože zakřivení rohovky se může v průběhu života mírně měnit. Teprve na základě přesného předpisu, který obsahuje hodnoty dioptrií, cylindru a osy, je možné zvolit ideální korekční pomůcku, která vám vrátí ostrý a nezkreslený pohled na svět.