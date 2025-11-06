Vitalia.cz  »  Články  »  Proč se po čtyřicítce mění naše spánkové potřeby a jak na to reagovat?

Proč se po čtyřicítce mění naše spánkové potřeby a jak na to reagovat?

BillionPhotos.com / stock.adobe.com
Autor: BillionPhotos.com / stock.adobe.com
Jakmile člověk překročí čtyřicítku, spánek se začne chovat úplně jinak. Někdo se budí už nad ránem, jiný nemůže usnout nebo se převalí stokrát za noc. A ráno to bývá znát. Tělo startuje pomaleji, klouby bolí, záda se ozývají. Není to žádná výjimka, ale přirozená součást stárnutí. Po 40. roce se mění spánkový cyklus, zpomaluje regenerace těla a do hry vstupují i hormonální změny.
6. 11. 2025
pr článek

Fyzioterapeuti i odborníci na zdravý spánek se shodují, že právě v tomhle období hraje klíčovou roli kvalitní matrace pro páteř, správný rošt, pohodlný anatomický polštář a lehká přikrývka. Všechno dohromady rozhoduje o tom, jestli se ráno cítíte jako člověk, nebo jako po maratonu.

Co se děje v těle po čtyřicítce?

Tělo po čtyřicítce prostě neobnovuje síly tak rychle jako dřív. Kolagen ubývá, svaly i klouby ztrácí pružnost a všechno se hojí pomaleji. U žen navíc přichází menopauza, a spánek dostává zabrat. hormony kolísají, teplo v noci stoupá a odpočinek tak nebývá takový, jaký by měl být a jaký byste si zasloužili. Muži zase často řeší bolesti zad při spánku a ranní ztuhlost.

A tady nastupuje ergonomie. Tvrdá matrace tlačí, měkká zase nedrží páteř. Ideální kompromis nabízí ergonomická matrace, která má podpůrné zóny. Měkčí pod rameny, pevnější pod bedry, takže tělo leží přirozeně a klouby si konečně odpočinou.

Jak výběr matrace pomáhá tělu zvládat změny

Po čtyřicítce se rozhodně vyplatí investovat do kvalitní zdravotní matrace. Ta se přizpůsobí postavě, kopíruje její křivky a udržuje páteř v rovině. Skvělým příkladem jsou matrace Tropico, které patří mezi špičku české kvality. Nabízejí různé úrovně tvrdosti a konstrukci rozdělenou do zón, takže podpora těla je přesně tam, kde má být.

Díky vrstvě z paměťové pěny matrace reagují na teplotu a tlak, přizpůsobí se tvaru těla a pomáhají i při problémech s klouby nebo krevním oběhem. Odborníci z oblasti fyzioterapie a spánku navíc doporučují kombinaci pružného roštu a matrace z paměťové pěny. Ta umožní tělu jemný pohyb, a přitom drží páteř stabilně. To znamená méně převalování a víc hlubokého spánku.

Ergonomie, která zachrání váš spánek po čtyřicítce

Kvalitní spánek po čtyřicítce není jen o matraci. Celé lůžko musí dávat smysl. Základem je stabilní postel, nastavitelný rošt a doplňky, které tělu pomůžou, jako jsou anatomický polštář, který podepře krk, a lehká přikrývka, která dýchá a neudrží zbytečné teplo.

Zároveň matrace pro seniory jsou dnes navržené tak, aby chránily páteř a klouby, ale zároveň zůstaly pohodlné. Kombinace paměťové pěny a latexu zaručuje měkkost i oporu. A díky prodyšným antialergickým potahům se lépe udržuje hygiena i příjemná teplota během noci. Tělo se tak v noci konečně zregeneruje, aniž by se budilo kvůli nepohodlí.

fizkes / stock.adobe.comAutor: fizkes / stock.adobe.com

Co radí odborníci na zdravý spánek?

Ani ta nejlepší matrace nezachrání všechno, když si tělo na spánek neumí zvyknout. Spánkoví specialisté doporučují udržovat spánkovou hygienu. To znamená chodit spát i vstávat ve stejnou dobu, v ložnici mít ticho, minimum světla a teplotu kolem 18–19 °C.

Večer taky určitě neberte telefon do postele, vyhněte se těžkým jídlům a alkoholu. Tyhle drobnosti mají větší vliv, než si většina lidí myslí. A pokud chcete ještě víc spánkového pohodlí, zkuste polohovatelný rošt nebo zdravotní polštář, který odlehčí krční páteři. Spolu s kvalitní Tropico matrací tvoří dokonalý základ pro klidné noci a super rána.

Česká kvalita je zárukou skvělého spánku

Když se řekne česká kvalita, jako první se vybaví značka Tropico, a to zaslouženě. Tyto zdravotní matrace se totiž vyrábějí z testovaných, hygienických a certifikovaných materiálů, které splňují i přísné normy pro alergiky. Využívají moderní technologie i přírodní pěny, takže se přizpůsobí tělu, ale zároveň vydrží roky.

Pokud tedy přemýšlíte o výběru matrace podle věku, právě teď je ten pravý čas. Když tělu po čtyřicítce dopřejete správnou ergonomickou matraci, reaguje téměř okamžitě. Bolest zad ustoupí, spánek se prohloubí a energie se vrací. A o to přece jde. Protože čím líp se vyspíte, tím líp zvládnete všechno ostatní.

