Jsme po zimě unavení a málo výkonní, pociťujeme důsledky nedostatku sluníčka. Pak stačí jen maličkost, třeba nárazový sportovní výkon – a bolesti zad se hlásí o slovo. Rychlá a šetrná úleva ale existuje.

Proč nás bolí záda zrovna po zimě? Často je to proto, že sportujeme nárazově. Na horách týden běžkujeme a sjezdujeme, třebaže jsme několik týdnů před tím své svaly ani neprotahovali. A co teprve dovede s našimi netrénovanými svaly udělat hodinové tahání potomka na sáních do prudkého svahu. Ti z nás, kteří chtějí shodit pár zimních kil, vyrazí do tělocvičny, ale svaly ztuhlé venkovním chladem často dostatečně nerozehřejí rozcvičkou. Bolesti zad pak musí přijít skoro zákonitě, navíc jsme náchylnější ke zranění.

Šetrné řešení zabírá už do půl hodiny

Na bolesti zad většinou stačí provozovat sport a cvičení mírně a kontinuálně, dobře se před sportem rozcvičit a dobře se oblékat, zvláště, je-li venku chladněji. Potíže ale mohou mít sklon se vracet. Bolesti mohou přejít v chronické a ty je třeba, stejně jako jakoukoliv jinou bolest, samozřejmě řešit s odborníkem, správným cvičením, rehabilitací, sportem.

Pro akutní bolest zad se však hodí mít všude s sebou šetrné řešení a zajistit tak, že vám nepokazí např. naplánovaný rodinný výlet. Úleva od bolesti zad nastupuje už do půl hodiny, a to díky přípravku Ibolex®, který jako účinnou látku obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen, jenž je šetrný k tělu, protože je zbaven všeho, co by zbytečně zatěžovalo organismus. Obzvláště vhodný je právě pro bolesti zad, zabírá však například i na bolesti kloubů, šlach a kostí, v případě potřeby i na menstruační bolesti a bolesti zubů. A to velmi rychle, už do třiceti minut.

Rychlejší účinek s nejnižší mírou vedlejších účinků

Složení Ibolexu navíc přispívá k minimalizaci vedlejších účinků. „Přestože mají nesteroidní antirevmatika své stálé místo při řešení akutní bolesti a patří k základní výbavě domácích lékárniček, jejich dlouhodobé užívání může u některých pacientů zvýšit riziko potenciálních nežádoucích účinků. Lék na bázi dexibuprofenu je účinnou a šetrnou variantou. Z klinického hlediska je výhodou jeho rychlejší přesun do kloubní tekutiny, což je přínosem zejména v léčbě bolesti zad a pohybového aparátu.“1 uvedl MUDr. Marek Hakl, PhD z brněnského Centra léčby bolesti Medicinecare.

Ibolex® lze užívat při mírné až středně silné bolesti různého původu. Díky svým vlastnostem je vhodný na bolest zad a je k dostání ve formě potahovaných tablet, které se užívají s jídlem nebo bez jídla a zapíjí se sklenicí vody či jinou tekutinou. Užívá se vždy 1 tableta, maximální denní dávka jsou 3 tablety, přičemž časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin. Bez porady s lékařem se Ibolex® nesmí užívat déle než 4 dny (resp. 3 dny v případě horečky) a není vhodný ani pro děti a dospívající do 18 let.

