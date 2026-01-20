Nenahraditelní pomocníci imunity
Krevní plazma obsahuje stovky důležitých bílkovin, jako jsou protilátky a koagulační faktory. Z nich se vyrábí léky, které pomáhají lidem s nejrůznějšími diagnózami:
- Poruchy imunity: Jedná se o pacienty s vrozenými poruchami imunity nebo ty se sekundárními (získanými) poruchami. Ty mohou vzniknout například po onkologické léčbě, která narušila imunitní systém, a tito pacienti jsou velmi náchylní k infekcím.
- Vzácná onemocnění: zahrnují přes šest tisíc různých diagnóz, které má v Česku odhadem půl milionu lidí. Pomocí léků na bázi plazmy se léčí například poruchy srážlivosti krve (například hemofilie) či neuromuskulární a metabolická onemocnění.
- Závažné popáleniny či úrazy (k doplnění tekutin)
Pacienti s poruchou imunity či některými vzácnými onemocněními profitují z léčby na bázi plazmy dlouhodobě.
„Léky z krevní plazmy těmto lidem umožňují vracet se do běžného života, chodit do školy nebo do práce, sportovat. Nic z toho by pro ně jinak možné nebylo,“ vysvětluje Barbora Balzerová z farmaceutické společnosti Takeda.
Cesta od dárce k léku trvá rok
Výroba léků z darované krevní plazmy trvá v průměru 9 až 12 měsíců, a to zejména kvůli testování nezávadnosti a bezpečnosti plazmy. Je proto nutné dlouhodobé plánování, a také ochota dárců. Plazmu totiž nelze uměle vyrobit, a tak je výroba léčiv z plazmy na dárcích plně závislá. To si ale uvědomuje jen polovina (48 %) Čechů, jak se ukázalo v zářijovém průzkumu společnosti Takeda. Čtvrtina lidí si myslí, že plazmu lze nahradit částečně a 2 % mylně věří, že ji lze zcela vyrobit v laboratorních podmínkách.
„Při výrobě léků z plazmy musíme plánovat v horizontu let, abychom dokázali dostatečně pokrýt potřeby pacientů. V tom se jejich výroba liší od výroby většiny klasických léků. Musíme přitom zvažovat množství dárců plazmy, bezpečnostní procedury i to, kolik asi nových pacientů bude takovou léčbu potřebovat. V tomto ohledu v Česku výborně funguje koordinace soukromého sektoru, nemocnic i státních institucí. Díky tomu se léky dostávají včas k pacientům, kteří jsou na léčbě z plazmy závislí,“ dodává Balzerová.
Plazma vrací lidi do života
Jak konkrétně moderní léčba pomocí léků z krevní plazmy pomáhá vysvětluje Barbora Balzerová z farmaceutické společnosti Takeda, která se na vývoj moderních terapií zaměřuje.
Jak by vypadal život lidí se vzácnými nemocemi nebo poruchami imunity, kdyby léky z krevní plazmy neměli?
Všechna tato onemocnění s sebou bohužel mohou nést velká omezení. Dobře si to představíme právě u poruch imunity. Znáte film Bubble Boy? Je inspirován skutečným příběhem chlapce, který strávil 14 let svého života v ochranné kopuli. Rodiče mu doma nechali vyrobit jakousi bublinu – prostor bez bakterií a virů. Pacienti s některými poruchami imunity by se bez léčby museli přesně takto izolovat, protože i obyčejná viróza je pro ně problém.
Jak léky z plazmy na vzácná onemocnění či třeba poruchy imunity vypadají? Musejí pacienti do nemocnice?
Léky vyrobené z plazmy se podávají infuzí do žíly nebo do podkoží. Pacienti už díky moderním lékům z krevní plazmy nemusí trávit několik hodin v nemocnici. V podstatě si doma večer sednou u televize a pomocí pumpy si aplikují do podkoží na břiše lék.
Těší mě, když přinášíme pacientům léčbu, která jim bez nadsázky změní život, říká Barbora Balzerová z Takeda.
Kam směřuje vývoj moderních inovativních léků?
Dnes pacienti preferují, pokud si mohou podávat lék doma. Neustále se proto snažíme zlepšovat formu podávání léčby, aby byla co nejvíce komfortní pro pacienta. Úspěch léčby totiž závisí také na tom, aby ji pacient dokázal dodržovat. A čím je léčba pro pacienta vstřícnější, tím lépe ji zvládá.
Jak zjišťujete, co přesně pacienti potřebují? Jste s nimi v kontaktu?
Existuje řada pacientských organizací, které sdružují pacienty s konkrétním onemocněním. S těmi úzce spolupracujeme a ptáme se jich, co pacienty nejvíc trápí, jakou podporu by uvítali, případně která další témata nebo oblasti jsou pro ně zásadní. Zároveň se snažíme ve spolupráci s lékaři a centry nastavit péči tak, aby byla co nejdostupnější.
To, že stavíme pacienty do středu našeho zájmu, nám v Takedě umožňuje sledovat celý příběh léčby – od získávání plazmy až po moment, kdy lék dorazí do lékárny. Díky tomu držíme kvalitu i kontinuitu péče v jedné linii. Spojujeme dárce, výrobní procesy, logistiku i praktickou podporu pacientů a lékařů do jednoho odpovědného řetězce.
