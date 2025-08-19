Vitalia.cz  »  Články  »  Pečujeme o sebe aneb Tipy a triky, kam se obrátit

Pečujeme o sebe aneb Tipy a triky, kam se obrátit

V každodenním shonu často zapomínáme na to nejdůležitější – na sebe. Péče o tělo a mysl ale není luxus, je to základ dobrého zdraví a spokojenosti. Správné návyky, kvalitní produkty a odborná péče vám mohou pomoci cítit se lépe a předcházet mnoha problémům. Chcete vědět, na co se zaměřit a kam se obrátit, pokud chcete pečovat o své zdraví i krásu? Čtěte dál!
Jak na zdravý a zářivý úsměv?

Zuby jsou jednou z prvních věcí, kterých si na nás okolí všímá. Stejně jako vlasy. Problém je v tom, že zatímco vlasy si ostříháme a necháme znovu narůst, zuby máme jen jedny a jejich stav se odráží nejen na našem vzhledu, ale i na celkovém zdraví. I proto bychom se měli zajímat o to, jak o ně správně pečovat. Mezi základní kroky patří:

  • Pravidelná návštěva zubního lékaře
  • Správná domácí péče o zuby, která spočívá ve správné technice čištění i používání vhodného kartáčku na zuby. Ty bychom měli čistit dvakrát denně, krouživými pohyby, ale nikdy ne příliš silně, abychom nepoškodili sklovinu. Nezapomínejte ani na čištění mezizubních prostor, kde vzniká až 40 % kazů.
  • Profesionální dentální hygiena, která by měla být samozřejmostí. Dentální hygienista vám odstraní zubní kámen a plak, naučí vás správnou techniku čištění a doporučí vhodné pomůcky, například mezizubní kartáčky.
Hydratace i ochrana pleti? Jedině díky kvalitním pleťovým krémům

Pleť každý den vystavujeme slunci, větru i stresu. Když se o ní nebudeme správně starat, ztratí svou pružnost a svěžest. Naštěstí existují kvalitní pleťové krémy, které tomu mohou zabránit. Vždy si je vybírejte podle typu pokožky – hydratační pro suchou pleť, zmatňující pro mastnější, regenerační nebo anti-aging pro zralou pleť.

Náš tip: Že si nejste jisti, který si vybrat? Poraďte se s dermatologem nebo v lékárně. Specialista vám pomůže vybrat produkt, který bude respektovat potřeby vaší pleti, zapomenout byste neměli ani na ochranu před sluncem. Krémy s SPF by měly být součástí péče po celý rok, nejen v létě.

Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy

Vlasy jsou vizitkou našeho zdraví a stylu. Při výběru šamponu se proto neřiďte jen vůní nebo cenou, ale hlavně potřebami svých vlasů a pokožky hlavy. Suché vlasy ocení hydratační šampony, mastnější spíše ty, které regulují tvorbu mazu. Pokud vás trápí lupy, sáhněte po šamponu proti lupům, který nejen odstraní šupinky, ale i zklidní pokožku.

Náš tip: Pokud vás potíže s vlasy trápí dlouhodobě, zvažte konzultaci s dermatologem nebo trichologem. Zjistí, zda za problémy nestojí například alergie nebo hormonální změny.

Kvalitní spánek jako základ regenerace

Spánek tvoří až třetinu našeho života a má zásadní vliv na zdraví, imunitu i psychickou pohodu. Proto se vyplatí investovat do prostředí, které vám umožní skutečně odpočívat. Jedním z nejdůležitějších faktorů je zdravotní matrace. Správně zvolená matrace podporuje páteř, ulevuje kloubům a brání bolestem zad.

Pokud si nejste jistí, která matrace je pro vás vhodná, navštivte specializované prodejny. Tam si můžete matraci vyzkoušet a poradit se s odborníkem. Myslete na to, že kvalitní matrace vydrží 8–10 let, takže jde o dlouhodobou investici do vašeho zdraví, která se opravdu vyplatí.

Pečovat o sebe neznamená jen dobře vypadat, ale hlavně se dobře cítit

Vědět, jak si správně čistit zuby, používat vhodné pleťové krémy nebo šampony a kvalitní spánek na zdravotní matraci vám pomohou předcházet potížím a dlouhodobě podpoří vaše zdraví. Najděte si na to všechno čas, péče o sebe totiž není rozmazlování, ale nutnost, která se vám mnohonásobně vrátí v podobě energie, zdraví a spokojenosti.

