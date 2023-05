O svůj střevní mikrobiom musíme pečovat, jeho stav má velkou roli na naše zdraví, upozorňuje PhDr. Janette Čemická

Střevní mikrobiom zastává v našem těle důležitou funkci a často je označován jako samostatný orgán nebo druhý mozek. PhDr. Janette Čemická se zabývá analýzou střevního mikrobiomu a fekální mikrobiální transplantací neboli FMT a vysvětluje, proč je kondice mikrobiomu tak důležitá.

Vaše klinika se zabývá kromě analýzy střevního mikrobiomu také FMT, neboli fekální mikrobiální transplantací. V jakých případech je nutné absolvovat tento zákrok? Nestačí, když se pacient zaměří na zdravou a pestrou stravu a doplňuje pravidelně kvalitní probiotika do organismu?

Začněme tedy přímo s tímto voňavě-nevoňavým tématem. FMT spočívá v zavedení normální bakteriální flóry obsažené ve stolici odebrané od zdravého dárce do tlustého střeva příjemců, kde flóra chybí. Cílem je přímo změnit a optimalizovat mikrobiální složení střevní flóry příjemců, a získat tak benefit pro jeho zdraví. Tolik k oficiální definici. I když se to možná nezdá, jedná se o terapeutickou intervenci, jejíž kořeny sahají až do 4. století starověké Číny, kde se používala k léčbě průjmu po otravě jídlem.

FMT by měla být indikována v případech, kdy chceme a potřebujeme optimalizovat střevní flóru v krátkém čase. Čehož nelze dosáhnout pouze dietním usměrněním nebo užíváním probiotik. Samotná FMT využívá komplexní nálož všech mikroobyvatel střevního ekosystému. Víme, že náš trakt neobývají pouze bakterie, ale také viry, které velmi pravděpodobně posilují celou strukturu mikrobiálního ekosystému. FMT tedy pracuje (na rozdíl od probiotik) s celou populací mikroorganismů ukrytých ve stolici.

Co vše může v našem těle ovlivnit mikrobiom?

Mikrobiom je vlastně komplexní soubor všech mikroorganismů, které žijí v nás a je často považovaný za další orgán našeho těla. Mikroorganismy sídlí v různých orgánech svého hostitele. Hovoříme například o orálním, kožním, plicním, vaginálním a v neposlední řadě o nejpočetnějším střevním mikrobiomu.

Tento složitý vesmír v nás a na nás samozřejmě nese druhy, které jsou pro naše zdraví prospěšné, ale na druhé straně také potenciálně patogenní, což může vést k rozvoji nebo příznakům určitých onemocnění. Vzhledem k tomu, že mikrobiom sám o sobě dynamicky interaguje nejen se svým hostitelem, ale zejména s prostředím, jeho složení se v průběhu času výrazně mění a přináší také individuální rozdíly mezi námi.

Mikrobiota stimuluje náš imunitní systém, rozkládá potenciálně toxické nebo nestravitelné sloučeniny v potravě, syntetizuje některé vitaminy a aminokyseliny, jako jsou vitaminy B a K. Zajímavé je, že například klíčové enzymy potřebné pro syntézu vitaminu B12 se nacházejí pouze v bakteriích rostlin a živočichů.

A jak tedy funguje konkrétně střevní mikrobiom?

Jednoduché cukry, jako je glukóza nebo laktóza, se v horní části střevního systému rychle vstřebávají, zatímco nestravitelné škroby nebo vláknina slouží jako zdroj potravy pro bakterie žijící v tlustém střevě. Její fermentací vznikají mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které naše tělo využívá nejen jako zdroj energie, ale hrají také důležitou funkci v ochraně a prevenci chronických onemocnění nebo poruch střevní funkce. Mikrobiota zdravého člověka také poskytuje ochranu před patogenními organismy, které se do těla dostanou například pitím nebo konzumací kontaminované vody nebo potravin.

Jak poznáme, že je náš střevní mikrobiom ve špatné kondici? Existují potraviny, které jsou pro střevní mikrobiom toxické a které bychom neměli konzumovat tak často?

Tak to si myslím, že poznáme všichni velmi rychle. Paradoxně dysbióza střevního mikrobiomu může provázet celé spektrum různých onemocnění, nejen poruchy trávení. Může se podílet na rozvoji neurologických problémů, jako jsou deprese, úzkostné stavy, mozková mlha, problémy s pamětí nebo ztráta kognitivních funkcí, ale také celá řada autoimunitních problémů, Parkinsonovy choroby nebo stařecké demence a také celá řadě dalších blíže nespecifikovaných zdravotních problémů.

Co tedy máme konzumovat, abychom udržovali naše střevní mikroorganismy v rovnováze?

Kromě genetických predispozic, vlivu vnějších faktorů a užívání léků hraje velkou roli ve složení našeho mikrobiomu také strava. Zejména dostatečný příjem vlákniny, jako je inulin, rezistentní škroby, pektiny a fruktooligosacharidy. Ty jistě mnozí z nás znají jako prebiotika, sloužící jako potrava pro naši prospěšnou flóru. Najdete je nejen v doplňcích stravy, ale také v celé řadě přírodních potravin, jako jsou syrové verze česneku, cibule, pórku, chřestu, banánů a mořských řas. Dále jsou obecně jejich přirozeným zdrojem ovoce, zelenina, luštěniny a celozrnné obiloviny.

Je však důležité si uvědomit, že je nutné je zavádět pomalu a ve zvýšené míře, zejména v případech střevní dysbiózy, kdy může dojít k nárůstu nepříjemných průvodních jevů, jako je nadměrná plynatost nebo nadýmání. Probiotické kultury se přirozeně vyskytují také ve fermentovaných potravinách, jako je kefír, jogurt s živými kulturami, nakládaná zelenina, tempeh, čaj kombucha, kimči, miso a kysané zelí. Pokud jde o konkrétní stravu pro mikrobiom, nejjednodušší je asi dodržovat doporučení pro zdravou výživu a vyhýbat se průmyslově zpracovaným potravinám a potravinám s nadměrným obsahem cukru. Velmi zjednodušeně řečeno, rozmanitost na talíři přináší i správnou rozmanitost v našich útrobách.

Můžeme kromě stravy ovlivnit zdraví střev i nějakým doplňkem? Třeba pravidelnou konzumací probiotik?

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které, pokud jsou dodávány v přesně definovaném množství (a ano, měly by mít také definované genové složení), mohou prospívat našemu zdraví. Nacházejí se nejen v doplňcích stravy, ale přirozeně i v potravinách, jako jsou přirozeně kvašené potraviny nebo jogurty, kysané zelí a některé sýry, které jsou klíčové pro naše dobré trávení.

Jednotlivé probiotické kmeny se dále dělí na jednotlivé rody a druhy, které mají také odlišný genetický materiál. To také předurčuje jejich roli v našem střevním systému. Genetické rozdíly mezi kmeny téhož druhu se mohou lišit stejně výrazně jako rozdíl mezi námi a žábou. Tato odlišnost, viditelná ve strukturálních, ale zejména ve funkčních vlastnostech, je zodpovědná za jejich biologické účinky a interakce ve střevě a určuje je.

Přestože výzkum v této oblasti je velmi různorodý a zatím přináší i rozporuplné výsledky, je jistě správné předpokládat, že zejména ve vyšším věku, kdy náš mikrobiom ztrácí na objemu a rozmanitosti, je aktivní suplementace v podobě probiotik pro naše zdraví prospěšná.

Jaké jsou výhody tekutých probiotik? A na co si dát při výběru pozor? Jsou všechna tekutá probiotika stejná?

Probiotické doplňky stravy se mohou vyskytovat v několika různých formách, například v tabletách nebo v tekuté formě. Tablety zahrnují žvýkací tablety, enterosolventní tobolky a běžné lyofilizované tobolky. Tekutá probiotika mají podstatně větší variabilitu v podobě tekutých doplňků stravy a nápojů obohacených probiotiky. Je samozřejmé, že tekutiny jsou rozhodně vhodnější pro kojence, starší osoby a osoby, které mají problémy s polykáním tablet.

A podle čeho tedy probiotika vybírat?

Každý kmen má jedinečné funkce a různé účinky na organismus. Nejdůležitější je tedy správně odpovědět na otázku, co nám mají probiotika pomoci vyřešit. Položte si otázku: Chcete, aby probiotika vyřešila vaše zažívací problémy, nebo posílila vaši imunitu? Všichni například víme, že probiotický kmen se označuje jako Lactobacillus. No, a pak mezi nimi existují specifické druhy, které svými různými funkcemi dokážou ovlivňovat různé skupiny našeho zdraví. Konkrétně Lactobacillus salivarius LS01 stimuluje imunitní systém tím, že podporuje odpověď lymfocytů T-helper 1 (Th1) a snižuje zánět. Zatímco Lactobacillus salivarius BNL1059 podporuje odpověď Th2.

Autor: BODY&FUTURE Laboratories Probiotics

Co praví odborné studie?

Pro mě zajímavé zjištění potvrdil systematický přehled randomizovaných kontrolovaných studií z roku 2017. Jeho závěrem bylo, že potvrzuje účinnost tekuté formy probiotik při snižování počtu případů průjmů u starších pacientů léčených antibiotiky. Zatímco při použití tabletové formy probiotických přípravků tohoto snížení nedosáhli.

Podle mého názoru dochází u tekutých probiotik, která obsahují živé aktivní druhy, také k produkci jednotlivých bakteriálních metabolitů, což zaručuje jejich pleiotropní účinek ve srovnání s tabletovou formou. Pokud se podávají nalačno s dostatečným množstvím tekutin, procházejí rychle vyššími částmi trávicího traktu přímo do střevního systému.

Čím si vysvětlujete, že tolik Čechů trpí rakovinou tlustého střeva? Může za to místní strava, která narušuje stav střevního mikrobiomu, nebo to, že konzumujeme málo vlákniny? Co byste doporučila Čechům, aby na svém životním stylu změnili?

Celkově se jedná o soubor faktorů vnějšího prostředí, které přispívají k těmto výsledkům. Na jedné straně je to jistě vývoj preventivních a neinvazivních diagnostických metod, které umožňují zachytit onemocnění v raném stadiu vývoje. To může paradoxně zvýšit počet diagnostikovaných osob. Je to jistě štěstí, protože časné stadium dává jistě větší šanci na vyléčení. Na druhou stranu celková změna životního stylu, zrychlené životní tempo se zvýšeným stresem a celková změna životního stylu se zvýšeným příjmem průmyslově zpracovaných potravin s nižším obsahem přirozené vlákniny a také sedavý způsob života mají na tento výsledek jistě nepříznivý vliv. Což v konečném důsledku ovlivňuje a snižuje kvalitu střevního mikrobiomu.

Klinický výzkum potvrzuje, že střevní mikrobiom hraje velmi důležitou roli. Podílí se na karcinogenezi, vzniku a progresi rakoviny a také na modulaci reakcí na systémovou léčbu. Modulace střevního mikrobiomu se ukazuje jako jedna z nejslibnějších nových strategií v medicíně, která má zlepšit zdraví jedince.

Další pilotní studie ukázaly potenciál analýzy mikrobiálních druhů ve stolici pro předpověď odpovědi na biologickou léčbu u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním nebo pro screening či monitorování a personalizaci imunoterapeutické léčby kolorektálního karcinomu. V této oblasti je samozřejmě nesmírně důležitá prevence a dodržování plánu preventivních lékařských prohlídek. V neposlední řadě také péče o vlastní tělo a celkově zdravý životní styl a strava, jejichž zásady jsme probírali dříve v článku.

BODY&FUTURE Laboratories Probiotics

Přichází nová generace probiotik, která jsou nesrovnatelná s těmi kapslovými. Unikátní tekutá probiotika BODY&FUTURE Laboratories Probiotics obsahují vysoce kvalitní komplex pěti klinicky ověřených živých probiotických kmenů, prebiotickou vlákninu a butyrát. Díky své tekuté formě se probiotika dostávají přímo do střev a nezastaví se v nepříznivém prostředí žaludku (jako ta kapslová). Ve střevech tak mohou působit s maximálním účinkem. Dlouhodobé užívání probiotik může mít blahodárné účinky na naše zdraví – nejen, že mohou probiotika podpořit naši imunitu a zlepšit stav našeho střevního mikrobiomu, ale mohou nám pomoci i s řadou dalších zdravotních obtíží, jako je třeba akné či ekzémy. Vyzkoušejte revoluční formu tekutých probiotik od BODY&FUTURE Laboratories Probiotics, které jako jediné na trhu neobsahují konzervační látky – a mohou tedy nabídnout maximální možný účinek. Navíc jsou 100 % vegan, bez GMO, konzervantů, sóji, lepku a umělých barviv.

Dostupné příchutě: mango, černý rybíz

Odkaz na e-shop: https://www.bodyandfuturelab.com/cz