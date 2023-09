„Nevysedávejte“ zbytečně na toaletě. Potížím se zácpou je možné se vyhnout

Není třeba asi zdlouhavě vysvětlovat, co je to zácpa. Zjednodušeně řečeno jde o stav, kdy střevní peristaltika nepracuje tak, jak má. Funguje pomaleji a důsledkem toho je, že nevylučujeme stolici tak často, stolice je tuhá a pobyt na toaletě je pak nepříjemný – vyprázdnění je namáhavé a někdy i bolestivé. Zároveň můžeme pociťovat také bolesti břicha. Je tedy jasné, že se takovým problémům chceme, pokud možno, úplně vyhnout. Bohužel jde ale o relativně časté potíže, zácpa se vyskytuje asi u 20 % populace a u starších osob je toto procento ještě vyšší. Pokud už problém přijde, je třeba ho řešit. V krajním případě může být totiž zácpa i nebezpečná, a navíc při dlouhém „bezúčelném“ vysedávání na toaletě roste riziko onemocnění hemoroidy.

Jak se tedy vyhnout zácpě

Existuje naštěstí mnoho způsobů, které nám napomůžou problémům tohoto typu předcházet. Pokud máte sklon k zácpě, měli byste tomu uzpůsobit stravu. Důležité je dbát na příjem vlákniny, kterou najdeme v ovoci, zelenině a můžeme ji doplňovat i prostřednictvím doplňků stravy. Jiným potravinám je naopak potřeba se vyhnout. Klasickými spouštěči zácpy bývá například kakao, černý čaj, červené víno, čokoláda nebo bílý chléb, ale je třeba sledovat i individuálně, co potíže způsobuje.

Dalším velmi důležitým faktorem je dostatečný pitný režim, obecně se doporučuje denní příjem tekutin 2 litry u žen a 2,5 litru u mužů. Problémy může dělat dostatečné pití např. velmi pracovně vytíženým lidem, kteří zkrátka pít zapomínají a večer už není čas vše dohnat, nehledě na to, že by pak byl spánek přerušován nutností jít na toaletu. Je tedy třeba pít průběžně během celého dne. Pomoci může třeba láhev vody na pracovním stole.

Dostatečný pohyb pomůže střeva rozhýbat. K prevenci zácpy proto postačí pravidelný pohyb – procházky a protažení, i během pracovního dne.

Potíže na cestách

Někdy ale pouhá změna životosprávy k řešení nestačí. Klasickým příkladem je třeba cestování. Nejspíš to mnozí z vás znají. V jiném prostředí, unavení z dlouhého letu nebo cesty, s jinou kvalitou pitné vody – zkrátka ne a ne „jít“. Potíže ještě zhorší, pokud návštěvu WC oddalujete třeba z důvodu, že máte pochybnosti o dobré hygieně WC – třeba na letišti, benzínce nebo na pláži. A k tomu je nutné připočíst nepravidelnou stravu, protože jsme přece na dovolené a porušujeme běžný stravovací režim. V takové situaci už většinou budete potřebovat nějakou šetrnou pomoc.

Hormonální změny u žen

To samé se může týkat žen v období menopauzy. Kromě větší chuti k jídlu a menší chuti k fyzické aktivitě mohou být problémy dány i hormonálně. Nižší hladiny estrogenu vedou k vyšším hladinám stresového hormonu kortizolu, a to zpomaluje trávicí procesy. Nízké hladiny estrogenu snižují produkci žluče, což rovněž může vést k zácpě a nadýmání. Některé ženy po menopauze mají také oslabené svaly pánevního dna. To může ztížit vylučování stolice, zvláště když je tvrdá a suchá.

Ve stresu střeva nepracují, jak mají

Také pracovní stres má velmi neblahý vliv na práci střev. Někdo z nás může na náročné dny v práci reagovat naopak průjmem a jinému naštvaný šéf nebo nesnesitelný klient dopomůže k zácpě. Když se přidají další faktory, spojené se stresem pracovního dne (zapomínáme pít, maximálně tak čaj či kávu, sníme půl tabulky čokolády na posezení na „obalení“ nervů, přebíháme narychlo mezi schůzkami atd.), zácpa na sebe nenechá dlouho čekat.

Co může šetrně a rychle pomoci?

Pomoci může přípravek Guttalax® ve formě perorálních kapek. Ten způsobuje stimulaci peristaltiky tlustého střeva a změkčení stolice. Pokud upřednostňujete tablety, lze použít přípravek Dulcolax®, který se dá pořídit i ve formě čípků, které poskytují rychlou úlevu do 30 minut. Zvláště při balení na dovolenou bychom měli už předem myslet na to, aby byl jeden ze zmíněných léčivých přípravků součástí naší cestovní lékárničky. Nasadit Guttalax® je také dobré vždy, když zvýšení příjmu tekutin a vlákniny a např. procházka k rozhýbání střev nepomohly, nebo když nás kvůli zácpě bolí břicho. Samozřejmě v případě, že se problémy často opakují i po úpravě životosprávy, zácpa trápí děti nebo se zácpa střídá s průjmem, je třeba se poradit s lékařem. Ale obecně lze říci, že zmíněné tipy na stravu, pitný režim a pohyb, snaha o redukci stresu a případné užití šetrného přípravku mohou většině lidí pomoci se zácpy zbavit.

