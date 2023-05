Nemoc dna: Léčba, příznaky a vhodná strava

Nemoc dna: příznaky

Dna se může projevit v organismu, pokud je zvýšená hladina kyseliny močové v krvi. Tato skutečnost se nazývá hyperurikemie. U dny je zvýšené nebezpečí, že se kyselina močová v krvi srazí v krystalky, které se dále ukládají v okolí šlach a kloubů nebo dokonce v ledvinách. U dny je vysoké riziko, že nemoc vyústí k tvorbě kamenů v močových cestách nebo až k selhání ledvin. Dna příznaky jsou:

Pocit napjaté kůže kolem kloubů

Otoky kloubů

Horkost a bolestivost v okolí kloubů

Často trvá rok nebo i delší časové období než se nemoc dna objeví, respektive než pacient pocítí dna příznaky. Otoky, horkost a bolestivost v okolí kloubů mohou přejít do akutního záchvatu. Ten postihuje nejčastěji palec u nohy, palec bývá horký, velice bolestivý, oteklý, zarudlý. Tento příznak dny provází i horečka. Co vlastně způsobuje dna příznaky a tuto nepříjemnou nemoc? Může to být alkohol, stres, nadměrná konzumace jídla s vysokým obsahem kyseliny močové. Je dna vyléčitelná? Při změně jídelníčku a životního stylu ano.

Nevhodný jídelníček a potraviny (možné spouštěče dny)

Nemoc králů, dnu, způsobuje a zhoršuje strava a potraviny, které zakyselují organismus a obsahují kyselinu močovou. V důsledku zvýšeného přísunu purinů dochází k hromadění krystalů v krvi pacienta. Puriny jsou látky, ze kterých vzniká právě kyselina močová. Strava bohatá na bílkoviny obsahuje puriny, jedná se především o červené maso, mořské plody a vnitřnosti. Alkohol snižuje vylučování kyseliny močové ledvinami, a jeho konzumace je proto zcela nevhodná.

Léčba dny

Jako léčba dny se často předepisují léky snižující bolesti kloubů. Další léky při léčbě dny jsou takové, které potlačují zánět a snižují tvorbu kyseliny močové. Samozřejmostí je změna životního stylu a nový dna jídelníček. Zejména strava a zdravý pohyb jsou důležité. Neméně pak abstinence jakéhokoliv alkoholu. Pro svou důležitost může být jako léčba dny považována zmíněná strava. Například polotučné mléko, mléčné výrobky, některé druhy ovoce a zeleniny jsou skvělým dna jídelníčkem snižujícím potíže spojené s touto nemocí.

Co jíst při dně? Dieta dna

Jaká je vhodná dieta dna? Velká část lidí si neví rady s tím, co jíst při dně. Doporučené potraviny jsou takové, které nezakyselují organismus. Doporučuje se jíst menší porce jídla vícekrát denně (5× až 6×). Vhodná dieta dna je:

Vybrané druhy ovoce a zeleniny

Mléko a mléčné výrobky

Celozrnné potraviny

Vitaminové doplňky

Luštěniny

Vhodným zdrojem bílkovin jsou mléčné výrobky a vejce. U sýrů je lepší vyhnout se tučným a plesnivým druhům sýru. Pokud chce pacient konzumovat maso, je jistě vhodnější maso libové (drůbeží, králičí). Polotučné mléko, sýry, ovoce i zelenina jsou vhodné potraviny. Při dnešních vysokých cenách masa, masných výrobků se jedná o levnější variantu. Přičteme-li zdravotní účinky pro organismus a úlevu od bolestí, je dna dieta tou nejlepší investicí.