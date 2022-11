Nadělujte dárky, které usnadňují péči o vzhled a styling každý den. Oslavte letos BRAUNoce!

Vsaďte letos na prvotřídní technologie od značky Braun, díky kterým bude péče o vzhled hračka a obdarovaný s nimi snadno dosáhne požadovaného stylingu. U značky Braun pořídíte dárky pro všechny – ženy i muže!

Německá značka Braun se pyšní nejen více než 100letou tradicí, ale především bezkonkurenčním spojením kvality, funkčního designu a moderních technologií, které dělají radost zákazníkům po celé generace. Portfolio značky je rozsáhlé a zahrnuje spoustu pomocníků pro péči o tělo a vzhled, s nimiž rozhodně nešlápnete vedle, pokud je pořídíte pod stromeček.

IPL od značky Braun pro epilaci jako ze salonu

Například přístroje IPL se pořád zdokonalují a zdomácněly už v mnoha koupelnách. Žádná žena, která si potrpí na sametově hladkou pokožku bez jediného chloupku, neodolá výkonnému IPL přístroji Braun. Díky němu totiž už nebude muset trávit dlouhé chvíle v koupelně epilováním své pokožky – technologie IPL totiž zařídí nejenom dlouhotrvající pocit hladké pokožky, ale i snadné a bezbolestné ošetření. A roste i počet mužů, kteří benefity této technologie oceňují – v takovém případě pak není problém se o přístroj doma podělit.

IPL pro hladkou pokožku po dlouhou dobu jako ze salonu – Braun Silk-Expert Pro 5

IPL přístroj Braun Silk-Expert Pro 5 vám zaručí hladkou pokožku až na 6 měsíců. První výsledky se dostavují už po 4 týdnech používání! Technologie Skin Pro 2.0 automaticky optimalizuje sílu každého záblesku podle odstínu vaší pleti. Trvalé vysokorychlostní záblesky umožňují snadné a efektivní ošetření. Díky třem citlivým režimům, které snižují intenzitu světla na potřebnou úroveň, je šetrný k pokožce, a to dokonce i na těch nejcitlivějších místech, jako je obličej, podpaží nebo oblast bikin. Účinné ošetření pokožky umožňují různě široké hlavice pro nohy, paže, obličej, podpaží, oblast bikin, hrudník a záda. Pokud by se přece jen stalo, že by přístroj nesplnil potřeby nebo očekávání obdarované, lze ho nyní v rámci akce Braun do 60 dní vrátit a dostat zpět plnou cenu, za kterou byl produkt zakoupen.

Cena: od 12 999 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-silk-expert-pro-pl5347-ipl-d6369037.htm

Braun pro dokonale upravený vzhled muže

Holení, úprava chloupků nebo dokonce celková epilace je běžnou každodenní rutinou mnoha mužů. Muži rádi upravují své vousy a vlasy podle trendů a nálady a čím dál častěji pečují i o své tělesné ochlupení. Ať už dávají přednost dokonale zastřiženému vzhledu, hladké pokožce bez chloupků nebo rádi střídají styling a sledují nové trendy, přístroje značky Braun splní všechny jejich tužby a potřeby. Podívejte se, jaké špičkové pomocníky letos doporučuje pod stromeček Braun a vyberte ten pravý dárek pro vaše milované. Protože prvotřídní péči bez kompromisů si zaslouží každý z nás.

Všechny, kdo si potrpí na ty nejpokročilejší technologie, perfektní a funkční design a dokonale upravené vousy za každé situace, ohromí pánský holicí strojek Braun Series 9 Pro. Některé jeho modely v balení obsahují i praktické nabíjecí pouzdro PowerCase. S tímto pomocníkem vykouzlí váš milovaný perfektně upravené vousy rychle a snadno, a to i na cestách.

Pánský holicí strojek Braun Series 9 Pro s nabíjecím pouzdrem PowerCase

Nejpokročilejší holicí strojek Braun Series 9 Pro ocení všichni příznivci moderních technologií. Byl vytvořen tak, aby holil vousy rostoucí i pod nižším úhlem – inovativní hlava ProHead se zastřihovačem ProLift totiž nadzvedne a zastřihne více vousů, což vede k až o 10 % rychlejšímu oholení ve srovnání s předchozím modelem Braun Series 9. Speciální zastřihovače si navíc poradí s různými typy vousů, takže není třeba žádná místa holit opakovaně. Planžety OptiFoils jsou tenké 0,058 mm a mají 899 unikátně tvarovaných otvorů, do kterých vousy během některého z 10 000 drobných pohybů za minutu zapadnou a dojde k jejich oholení. Vyberte si variantu s nabíjecím pouzdrem PowerCase, které umožňuje přímo holicí strojek nabíjet a díky tomu ho používat například i na cestách. Pouzdro poskytuje holení bez potřeby kabelu kdekoliv a kdykoliv až na 6 týdnů. Braun Series 9 Pro je vybaven čisticí stanicí SmartCare Center, která strojek hygienicky vyčistí, promaže břit, vysuší a dobije.

Cena: od 10 999 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-series-9–9477cc-silver-d6734446.htm?o=3

Technologické nadšence nezklame ani holicí strojek Braun Series 7 s perfektním holicím výkonem i na těch nejhůře přístupných místech.

Hladší oholení s Braun Series 7

Holicí strojek Braun Series 7 je tím pravým pro náročné zákazníky, kteří si potrpí na nejnovější technologie, funkční design a perfektní výkon. Díky hlavici 360° Flex dosáhnete hladšího oholení i na obtížně dostupných místech. Technologie AutoSense, kterou jsou mimochodem nyní vybaveny i Braun Series 5 a 6, automaticky přizpůsobí výkon strojku hustotě vousů, a zajistí tak dokonale hladké oholení i těch nejodolnějších vousů.

Cena: od 5 799 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-series-7–71-s7200cc-silver-d7360664.htm?o=2

V případě, že si váš milovaný potrpí na dokonalý styling, rád zkouší nové trendy, střihy a potřebuje přístroj, který zvládne všechny tyto činnosti, určitě neváhejte a zabalte mu pod stromeček zastřihovač Braun Series X Styling.

Braun Series X – pro dokonalý styling pánských chloupků a vousů

Nový zastřihovač na tvář a tělo Braun Series X „vše v jednom“ byl navržen tak, aby dokázal zkrotit vousy a chloupky snadno, rychle a pomocí jediného přístroje. Jeden přístroj tak zvládne nejen holení, ale i zastřihování a styling přesně podle vašeho gusta, jedinečnosti a stylu. Ať už jste konzervativní zastánci jednoho způsobu úpravy chloupků a vousů, nebo naopak rádi experimentujete a měníte svůj styl, zastřihovač Braun Series X vám zajistí prvotřídní péči, rychlý výkon a bezchybný výsledek. S Braun Series X vykouzlíte perfektní strniště, přesné zastřižení i dokonalé tvarování kontur, a to pohodlně, rychle a jednoduše.

Cena: od 1 299 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-series-x-xt5200-zastrihovac-na-tvar-a-telo-d6727931.htm?o=1

Tráví váš manžel dlouhé chvíle úpravou chloupků a vousů? Usnadněte mu jeho každodenní boj díky řadě produktů Braun Styling, která se vyznačuje tím, že její produkty jsou nyní ještě rychlejší, ostřejší a účinnější než dříve, a to díky modernizované čepeli, která má o 1 zub navíc a o 13 % širší řeznou plochu, aby zachytila a zastřihla více vousů nebo chloupků při každém tahu strojkem. Hřebenové nástavce jsou ještě sladěnější se zuby čepele a díky tomu lépe navedou chloupky a vousy pro zastřižení. Špička břitů má nyní ostřejší úhel, díky čemuž nemine ani ten nejslabší chloupek nebo vous.

Zastřihovač na tělo Braun Styling BG pro dokonale střižené chloupky

Zastřihovač chloupků na těle Braun Styling BG je vyrobený tak, aby byl maximálně bezpečný i v těch nejcitlivějších partiích mužského těla.

Cena: od 1 199 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-sada-pro-peci-o-telo-3-bg3350-pro-muze-s-hrebenem-pro-citlivou-pokozku-cerny-sedy-d7414548.htm?o=1

Zastřihovač vousů Braun Styling BT pro bezchybný styling a tvarování

Skvěle upravené vousy jsou pro vašeho miláčka alfou a omegou? Potěšte ho zastřihovačem vousů Braun Styling BT, který dokáže vykouzlit perfektní styling a dokonalé tvarování vousů jakéhokoliv střihu bez větší námahy. Je ještě ostřejší, rychlejší a účinnější než předchozí zastřihovače Braun. Precizní styling vousů nebyl nikdy jednodušší!

Cena: od 2 099 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-bt-7220-d5794643.htm?o=1

Zkroťte vlasy, vousy i chloupky od hlavy až k patě s Braun Styling MGK

Chcete své milované potěšit opravdu multifunkčním přístrojem, který si dokáže poradit s chloupky, vousy i vlasy zároveň? Pak je tou pravou volbou všestranný zastřihovač Braun Styling MGK, který se nezalekne žádné výzvy. Multifunkční zastřihovač Braun Styling MGK je určený pro úpravu vlasů, vousů i chloupků kdekoli po těle. Je ještě ostřejší, rychlejší a účinnější než předchozí zastřihovače Braun.

Cena: od 2 299 Kč

Link: https://www.alza.cz/braun-multifunkcni-zastrihovac-7-mgk7330-zastrihovac-vousu-10v1-pro-muze-zastrihovac-vlasu-d7414547.htm?o=1