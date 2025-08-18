Nadace Pro půdu chrání krajinu a pomáhá malým farmářům

Zdravá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím – to je hlavní vize Nadace Pro půdu. Organizace pomáhá nákupem půdy získat drobným ekologickým zemědělcům prostor pro hospodaření, na který by jinak nedosáhli. Podmínkou je hospodařit v souladu s ekologickými principy a šetrně k přírodě.
Lokální hospodaření v duchu nadace znamená úsporu energie díky omezení dopravy, menší množství obalů, kompostování a uzavřený cyklus potravin. Nadace zemědělcům zprostředkovává také půdní poradenství, aby se kvalita půdy v jejich péči mohla dlouhodobě zlepšovat. Takové hospodaření přispívá k pestrosti krajiny, bohatší biodiverzitě a zachování půdy pro budoucí generace.
V evropském měřítku je projekt součástí sítě Access to Land, která sdružuje podobné iniciativy. V Česku jde ale o unikátní model propojující zájemce o hospodaření a dárce, kteří chtějí tuto činnost podpořit. Cílem je, aby půda zůstala v rukou drobných farmářů, nikoli velkých podniků či spekulantů.
Nadaci založil v roce 2016 Miloslav Knížek, který jí věnoval 473 hektarů půdy obhospodařované Farmou Malonty (dříve Bemagro). Od té doby nadace podpořila pět dalších malých ekologických zemědělců a dnes spravuje kolem 500 hektarů. Každý rok chce pomoci alespoň jednomu novému hospodáři, který bude půdu chránit v duchu myšlenky: Půda je to nejcennější, co máme, a je třeba ji zachovat pro další generace.
Proč je to důležité
Nadace Pro půdu nejen chrání půdu před degradací a spekulací, ale také přispívá k odpovědnému vztahu člověka k půdě. Ekologické farmy, které na ní hospodaří, jsou často i místem setkávání komunity a zdrojem kvalitních lokálních potravin.
Takové hospodaření má pozitivní dopad na kvalitu půdy, protože zlepšuje její strukturu a úrodnost. Přispívá také k pestrosti krajiny, jelikož podporuje různé druhy rostlin a živočichů. Neméně důležitý je vliv na biologickou rozmanitost – vytváří prostředí, ve kterém se daří opylovačům i dalším živočichům.
Šance v E.ON Energy Globe
Letos se Nadace Pro půdu stala jedním z finalistů ekologické soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje projekty přinášející udržitelné řešení pro budoucnost. Hlasovat pro ni můžete do 31. srpna. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 6. září na Ekofestivalu v Brně. Každý hlas posiluje šanci, že nadace bude moci rozšířit svou činnost – ať už formou výkupu dalších pozemků, nebo rozvoje půdního poradenství.