Vitalia.cz  »  Články  »  Nadace Pro půdu chrání krajinu a pomáhá malým farmářům

Nadace Pro půdu chrání krajinu a pomáhá malým farmářům

E.ON
Autor: E.ON
Půda je to nejcennější, co máme. Nadace Pro půdu ji chrání a předává do péče ekologických hospodářů.
Dnes
pr článek

Sdílet

Zdravá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím – to je hlavní vize Nadace Pro půdu. Organizace pomáhá nákupem půdy získat drobným ekologickým zemědělcům prostor pro hospodaření, na který by jinak nedosáhli. Podmínkou je hospodařit v souladu s ekologickými principy a šetrně k přírodě.

Lokální hospodaření v duchu nadace znamená úsporu energie díky omezení dopravy, menší množství obalů, kompostování a uzavřený cyklus potravin. Nadace zemědělcům zprostředkovává také půdní poradenství, aby se kvalita půdy v jejich péči mohla dlouhodobě zlepšovat. Takové hospodaření přispívá k pestrosti krajiny, bohatší biodiverzitě a zachování půdy pro budoucí generace.

E.ONAutor: E.ON

V evropském měřítku je projekt součástí sítě Access to Land, která sdružuje podobné iniciativy. V Česku jde ale o unikátní model propojující zájemce o hospodaření a dárce, kteří chtějí tuto činnost podpořit. Cílem je, aby půda zůstala v rukou drobných farmářů, nikoli velkých podniků či spekulantů.

Nadaci založil v roce 2016 Miloslav Knížek, který jí věnoval 473 hektarů půdy obhospodařované Farmou Malonty (dříve Bemagro). Od té doby nadace podpořila pět dalších malých ekologických zemědělců a dnes spravuje kolem 500 hektarů. Každý rok chce pomoci alespoň jednomu novému hospodáři, který bude půdu chránit v duchu myšlenky: Půda je to nejcennější, co máme, a je třeba ji zachovat pro další generace.

Proč je to důležité

Nadace Pro půdu nejen chrání půdu před degradací a spekulací, ale také přispívá k odpovědnému vztahu člověka k půdě. Ekologické farmy, které na ní hospodaří, jsou často i místem setkávání komunity a zdrojem kvalitních lokálních potravin.

Takové hospodaření má pozitivní dopad na kvalitu půdy, protože zlepšuje její strukturu a úrodnost. Přispívá také k pestrosti krajiny, jelikož podporuje různé druhy rostlin a živočichů. Neméně důležitý je vliv na biologickou rozmanitost – vytváří prostředí, ve kterém se daří opylovačům i dalším živočichům.

Šance v E.ON Energy Globe

Letos se Nadace Pro půdu stala jedním z finalistů ekologické soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje projekty přinášející udržitelné řešení pro budoucnost. Hlasovat pro ni můžete do 31. srpna. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 6. září na Ekofestivalu v Brně. Každý hlas posiluje šanci, že nadace bude moci rozšířit svou činnost – ať už formou výkupu dalších pozemků, nebo rozvoje půdního poradenství.

E.ONAutor: E.ON

Dále u nás najdete

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).