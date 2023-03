Letovisko Side v Turecku vás uhrane plážemi i antickými památkami

Tři pláže a každá jiná

V letovisku Side najdete hned 3 pláže. Dvě oblázkové, každá na jedné straně letoviska. Třetí písčitá pláž se je ukrytá v zátoce na konci poloostrova a je oblíbená hlavně rodinami s dětmi, a to svým mírným vstupem do moře.

Voda v Side je průzračná a teplá od jara do podzimu. Dlouhá západní pláž stojí v hotelové zóně, ve které stojí luxusní i malé hotely.

Tato pláž nabízí kromě křišťálové vody taky možnost vypůjčit si vybavení pro vodní sporty. Je tu i mnoho barů a restaurací, které vám většinou zdarma zapůjčí lehátka a slunečníky pro pohodlné ležení v plavkách na pláži.

V Side na vás dýchne historie

Milovníci památek a historie budou v Side nadšení. Jelikož bylo město založeno v 7. století před naším letopočtem, můžeme tu najít mnoho antických památek. Ty jsou navíc velmi zachovalé, protože město bylo po invazi Arabů dlouho opuštěné.

Dominantou starého města je římský amfiteátr, který pojme až 25 tisíc diváků a patří tak mezi největší amfiteátry v Turecku. Je také pozoruhodný tím, že jeho hlediště nebylo vybudováno do svahu, ale bylo postaveno do výšky.

Obdivovat tu můžete také městské hradby a skvostné chrámy zasvěcené bohům Athéně a Apollónovi. Zastavte se tu a nezapomeňte odsud pořídit fotografie, protože se jedná o nejhezčí část letoviska.

Dalším historickým lákadlem města je malé archeologické muzeum, které stojí na místě bývalých římských lázní. Pokochejte se tu starodávnými sochami, reliéfy a keramickými předměty, které byly nalezené při vykopávkách. Dále při procházce narazíte na byzantskou baziliku z 9. století nebo na zříceninu kaple ze 6. století.

Ve starém městě na vás kromě starobylé atmosféry dýchne i atmosféra romantická, a to proto, že tu budete korzovat úzkými malebnými uličkami a zákoutími. Že je město hlavně kulturním centrem dokazuje každoroční zářijový Side festival kultury a umění.



Za nejlepším kebabem a nákupy

Pokud budete mít náladu provětrat peněženku a odvést si z letoviska některý ze suvenýrů, neváhejte se vydat do centra. Tady na vás čekají obchody s tradičními koženými výrobky a zlatými šperky, a to za výhodnou cenu.

Hlavně přes noc se střed města promění v rušné tržiště, kde můžete trénovat svojí techniku smlouvání s místními obchodníky. Nakoupíte tu především sušené ovoce, turecké sladkosti, kvalitní koření, blyštivé šperky, místní keramiku, suvenýry nebo pohlednice.

Hlad zase můžete utišit v jedné z restaurací, které servírují tradiční turecké speciality. Na každém rohu tu můžete ochutnat třeba čerstvý kebab, feta sýr, plněné papriky a vinné listy, ale také různé saláty a pokrmy z rýže.

Nezapomeňte také ochutnat lahodnou tureckou zmrzlinu, které se v turečtině říká dondurma. Pro mladé a žíznivé zase Side nabízí množství barů a diskoték, kde se tančí až do rána.

Válení nebo divoká jízda?

Až vás omrzí válení na pláži nebo koupání v moři v Side, pusťte se do některé z vodních zábav, jako třeba jízda na banánu nebo parasailing. Zahrát si tu můžete ale i plážový volejbal, a pro ty nejodvážnější je tu k mání bungee jumping, při kterém se skáče ze 67 metrů vysokého jeřábu. Také se můžete svézt na raftu na řece Köpru. Milovníky zvířat zase potěší možnost jízdy na koni, jelikož se v okolí Side nachází mnoho jízdáren.

Je co prozkoumávat i v okolí Side, a to s autobusem nebo vypůjčeným autem. Vyrazte například do Aspendosu, římské lokality, ve které najdete jedno z nejzachovalejších divadel.

Divadlo má skvělou akustiku – přestože je obrovské, užijete si poslech hudby i v horních řadách. Každý rok se navíc v tomto divadle koná festival opery a baletu.

Za návštěvu stojí také města Antalya nebo Alanya. Za krásami přírody zase můžete vyrazit k řece Manavgat, tady můžete obdivovat krásný vodopád, kde bílá pěnící voda proudí silně přes skály. V blízkosti vodopádů se nacházejí zahrady poskytující příjemné místo k odpočinku se stínem.