Když v létě bolí záda

Příčin, proč se bolesti zad ohlásí právě v létě, je nepřeberně mnoho. Vyrazíme si na dovolenou do hor, kde podnikáme túry na kole či pěšky – jenže někdy neodhadneme, jakou zátěž dobře sneseme. Zvláště, pokud máme většinu roku sedavé zaměstnání. Tělo nám za nezvyklou aktivitu poděkovat právě nemusí. Stejně tak se můžeme snadno „zničit“ třeba při pádlování na lodi, jízdě na koni nebo kolečkových bruslích. Třeba i s vidinou toho, že konečně shodíme postcovidová kila – třebaže někde v hloubi mysli většina z nás tuší, že k hubnutí vede spíše pravidelná mírná aktivita, než nárazový výkon.

Problém v podobě bolesti zad, se kterou se někdy setká většina dospělé populace a patří mezi časté příčiny návštěvy lékaře, může vzniknout ale třeba i při nakládání těžkých tašek a kufrů do auta nebo při nepřirozené poloze během výše zmíněných zahradnických prací. A co teprve klimatizace. Pokud to v práci, hotelu nebo během dlouhé cesty autem na chorvatské či italské pobřeží přeženete a budete mít vyfoukáno na dvacet, zatímco teploměr venku pošplhá k pětatřiceti, koledujete si o zdravotní potíže. A to nejen o angínu, ale právě i bolesti a ztuhnutí zad, např. v oblasti šíje a krku.

Prevence: Všeho s mírou

Prevence podobných, většinou nezávažných letních bolestí spočívá do značné míry v rozumném chování, pozvolném navyšování sportovní zátěže a nepřepínání sil. Potíže ale mohou mít sklon se vracet. Bolesti mohou přejít v chronické a ty je třeba, stejně jako jakoukoliv jinou bolest, samozřejmě řešit s odborníkem, správným cvičením, rehabilitací, sportem. Využít bychom měli všech možností, jak svým zádům ulehčit v rizikových situacích. Pokud víme, že naše děti možná neujdou túry, které bychom rádi podnikli my, není vhodné spoléhat se na to, že tatínek v nejhorším vezme ratolest „na koníka“. Mnohem větší pohodlí dá zádům krosna či nosítko přizpůsobené věku dětí. I na zahradu se dají pořídit šikovní pomocníci v podobě klekátek a stoliček, nebo nastudovat odborné rady ohledně toho, jak které práce správně provádět. A pokud vyrážíte na delší výlet autem, je vhodné nastavit klimatizaci na rozumnou míru a čas od času zastavit, narovnat se a protáhnout.

Šetrné řešení

Pro akutní bolest zad se však hodí mít všude s sebou šetrné řešení a zajistit tak, že vám nepokazí např. rodinnou dovolenou. Úleva od bolesti zad nastupuje už do půl hodiny, a to díky přípravku Ibolex® 200 mg, který jako účinnou látku obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen, jenž je šetrný k tělu, protože je zbaven všeho, co by zbytečně zatěžovalo organismus. I proto stačí Ibolexu pouze 200 mg. Obzvláště vhodný je právě pro bolesti zad, zabírá však například i na bolesti kloubů, šlach a kostí, v případě potřeby i na menstruační bolesti a bolesti zubů. A to velmi rychle, už do třiceti minut.

Účinná a rychlejší varianta

Nižší dávka je důležitá k minimalizaci vedlejších účinků. „Přestože mají nesteroidní antirevmatika své stálé místo při řešení akutní bolesti a patří k základní výbavě domácích lékárniček, jejich dlouhodobé užívání může u některých pacientů zvýšit riziko potenciálních nežádoucích účinků. Lék na bázi dexibuprofenu je účinnou a šetrnou variantou. Z klinického hlediska je výhodou jeho rychlejší přesun do kloubní tekutiny, což je přínosem zejména v léčbě bolesti zad a pohybového aparátu.“1 uvedl MUDr. Marek Hakl, PhD z brněnského Centra léčby bolesti Medicinecare.

Ibolex® 200 mg lze užívat při mírné až středně silné bolesti různého původu. Díky svým vlastnostem je vhodný na bolest zad a je k dostání ve formě potahovaných tablet, které se užívají s jídlem nebo bez jídla a zapíjí se sklenicí vody či jinou tekutinou. Užívá se vždy 1 tableta, maximální denní dávka jsou 3 tablety, přičemž časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin. Bez porady s lékařem se Ibolex® 200 mg nesmí užívat déle než 4 dny (resp. 3 dny v případě horečky) a není vhodný ani pro děti a dospívající do 18 let.

