Jsou pro vás keramická rovnátka ta pravá? Možná existuje vhodnější možnost

Fungují jako klasická kovová rovnátka, ale nevypadají tak. O čem je řeč? O keramických rovnátkách, esteticky příjemnější variantě rovnání zubů. Jak už to ale tak s inovacemi bývá, najdeme na nich několik much. Nejsou totiž úplně nejvhodnější pro všechny. Nepatříte do této skupiny i vy? Zjistěte, pro koho mohou být keramická rovnátka skvělá volba a pro koho naopak spíše přítěží.