Jarní sporty zlepší vaši kondici. Bez bolesti ale dokážete víc.

Už se nemůžeme dočkat, až po zimní ztuhlosti zase rozhýbeme tělo běháním nebo jízdou na kole. Je mnohem krásnější běžet nebo jet v rozkvétající přírodě, než v blátivé ledové šedi. Čekají na nás ale i tělocvičny, posilovny nebo lezecké stěny. Do těch jsme sice mohli chodit i přes zimu… ale buďme k sobě upřímní. Komu se

v krátkých, studených dnech chtělo. Nyní ale máme příval nové energie a třeba i motivaci shodit před létem nějaké to kilo. Se sportem se ale bohužel pojí i bolest a někdy, při troše smůly, nebo špatného či nedostatečného protažení, i různá zranění.

Na jarní sport je každopádně potřeba se řádně připravit. Do přírody se správně obléct, aby svaly a klouby neprochladly, protože jarní sluníčko je zrádné. V tělocvičně či posilovně vsadit po zimě na pomalejší start a třeba i na rady zkušeného trenéra. Málokdo totiž dokáže právě posilovací cviky cvičit bez vedení tak, aby si spíše neublížil, než aby mu to prospělo. Av neposlední řadě je třeba se před cvičením pořádně zahřát a protáhnout. A to v teple, v pohodlném oděvu, pomalu, cíleně a řádně, bez zbytečného kmitání, švihání a pérování. Důležité je, aby při protahování nic nebolelo a soustředili jste se i na správný dech.

Modřinám se vyhnout nelze

Protažením, profesionálním vedením a správným dávkováním zátěže snížíte pravděpodobnost horšího úrazu, ale nějaké to natažení nebo zhmoždění svalů či modřina vás při aktivním sportu dříve či později potkají zcela určitě. Stačí špatně došlápnout, přivodit si pád z kola nebo na kolečkových bruslích – například vyhýbáním se motajícímu se dítěti na odrážedle, nebo to prostě a jednoduše na tréninku přehnat se zátěží.

Na ta nepříliš závažná zranění, jako jsou natažení, podvrtnutí, bolest zad, namožené svaly či přetížené klouby může pomoci krém Ibalgin® Duo Effect. Tato jedinečná kombinace látek působí unikátní dvojí silou k potlačení bolesti, zánětu a otoku, zejména u pohybového aparátu. Dá se aplikovat prakticky kamkoliv na svaly a klouby, léčí i poúrazové stavy. Zároveň urychluje hojení a vstřebávání modřin. Sportovci jistě ocení, že je bez parfemace, dobře se roztírá a vstřebává a navíc nemastí. Krém pomůže přímo v místě bolesti a díky vnějšímu použití je šetrný k našemu organismu. Po uplynutí 4–5 hodin lze namazání zopakovat, a to až třikrát denně.

Bez bolesti dokážete víc

Jít si zaběhat nebo se projet na kole může být skvělý způsob, jak prozkoumat okolí, nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si krásy přírody. Cvičení a sportování na jaře je nejen zábavný způsob, jak zůstat aktivní, ale může to být také skvělý způsob, jak se socializovat, poznat nové lidi a užít si pobyt v přírodě. Třeba zjistíte, že by s vámi rád chodil kolega, potkáte na lesních pěšinách osudový protějšek nebo naleznete společný nový zájem s letitým partnerem. Nebo zvolíte týmové sporty s novou či stávající partou a užijete si spoustu legrace. S bolestí ale daleko nedojedete, nedoběhnete a z týmových aktivit se budete muset omluvit. Je tedy prima mít ve sportovní výbavě první vhodnou pomoc pro řešení nenadálých problémů. Bez bolesti, s krémem Ibalgin® Duo Effect, dokážete víc.

