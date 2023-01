Nebo si rádi užíváte trochu adrenalinu, různě náročnou cyklistiku, zábavu s přáteli nebo jízdu o samotě? Ať už patříte do jakékoli skupiny, mohla by se vám hodit informace, že horské elektrokolo je ideální na cestování. Proč?

Klady elektrokol

Elektrokola už dávno nejsou jen zajímavou novinkou, jak si více vychutnat jízdu na kole. Pro mnoho lidí se elektrokola stala součástí jejich života. Není se čemu divit. Nabízí totiž celou řadu nejrůznějších výhod, jako je komfortní jízda, ekologický provoz, dlouhý dojezd či snadnější pohyb v různě náročném terénu.

Na cestování to nejlepší

Elektrokola jsou také skvělým společníkem na cesty, a to i mimo ČR. Můžete jet přímo na nich nebo si je instalovat na auto, do karavanu nebo prostě vzít s sebou do vlaku. Zahraniční dovolenou nebo výlet si pak vychutnáte příjemně ze sedla kola a dostanete se i do míst, která byste třeba běžně navštívili.

Elektrokola také ušetří za půjčování jiných dopravních prostředků, nepotřebujete ani zvláštní povolení, takže pro vaši pohodu už vám stačí jen cestovní pojištění do zahraničí. Cestovat ale můžete i doma.

Jaké elektrokolo se hodí na cestování

Městské elektrokolo – je dopravní prostředek, který využijete nejvíce na pohodlném asfaltovém povrchu. Samozřejmě že s ním můžete vyjet i mimo město, hodí se i na cyklostezky, do parků a podobně. Typicky je vhodné pro kratší dojíždění, do práce, na nákupy atd.

– je dopravní prostředek, který využijete nejvíce na pohodlném asfaltovém povrchu. Samozřejmě že s ním můžete vyjet i mimo město, hodí se i na cyklostezky, do parků a podobně. Typicky je vhodné pro kratší dojíždění, do práce, na nákupy atd. Trekingové a krosové elektrokolo – poskytuje obvykle rychlejší a možná i trochu sportovnější zážitek z jízdy. Je perfektní na asfalt, ale také do lehčího terénu, na zpevněné cesty mimo hlavní komunikace.

– poskytuje obvykle rychlejší a možná i trochu sportovnější zážitek z jízdy. Je perfektní na asfalt, ale také do lehčího terénu, na zpevněné cesty mimo hlavní komunikace. Horské elektrokolo – patří mezi nejideálnější na jakékoli cestování. Je to dáno tím, že má podobné vlastnosti jako klasická horská kola, ovšem obohacena o elektromotor, který umožňuje snadnější zvládání nejrůznějších terénů i komplikací v přírodě. Může mít pevnou i odpruženou stavbu. Je velmi pevné, odolné, výborně ovladatelné a vhodné pro nejrůznější typy jízdy. Klidně můžete vyrazit do města stejně jako na náročnou enduro trasu. Můžete se těšit na poklidnou projížďku i adrenalinovou cestu v kopcích nebo lesích. Horské elektrokolo zvládne vše.

Jízda bez omezení

Horská elektrokola se na cestování hodí nejvíce, a to především tehdy, když vlastně předem ani nevíte, co vás může potkat nebo kam se budete chtít na kole vydat. Kolo v sobě spojuje všechny přednosti pro kvalitní jízdu. Cestování s elektrokolem je tak proto velmi praktické. Vůbec v ničem vás totiž neomezuje.

Kam se můžete vypravit?

do města – kolo zvládne jakýkoli povrch, je výborným prostředkem k cestě do práce, do školy, na trénink nebo jen tak,

– kolo zvládne jakýkoli povrch, je výborným prostředkem k cestě do práce, do školy, na trénink nebo jen tak, do přírody – hodí se na běžné jednodenní výlety stejně jako na náročné několikadenní trasy,

– hodí se na běžné jednodenní výlety stejně jako na náročné několikadenní trasy, do hor – horské elektrokolo využijete i při nejnáročnějším stoupání, také na nezpevněných cestách, na jízdě v lese po jehličí i po listí, na jízdě po kamení, štěrku nebo písku,

– horské elektrokolo využijete i při nejnáročnějším stoupání, také na nezpevněných cestách, na jízdě v lese po jehličí i po listí, na jízdě po kamení, štěrku nebo písku, k moři – vyrazit můžete i na dovolenou k moři a cestovat tak bez jakýchkoli limitů. Jedinou nevýhodou je, že k moři budete muset vyrazit vlastní dopravou, protože letecky to s elektrokolem běžně nejde.

Co ovlivňuje výběr horského elektrokola?

Uložení motoru