Vitalia.cz  »  Články  »  Fórum SCI Day: Nové cesty v péči o lidi po poranění míchy

Fórum SCI Day: Nové cesty v péči o lidi po poranění míchy

Fórum SCI Day
Autor: Centrum Paraple
Odborníci i lidé s vlastní zkušeností popíšou způsoby, jak zlepšit život po poranění míchy.
Dnes
pr článek

Sdílet

Jak propojit medicínu, rehabilitaci, technologie a sociální práci tak, aby lidem po poranění míchy přinášely skutečný užitek? Odpovědi nabídne Fórum SCI Day – odborné setkání, které se uskuteční v pátek 5. září 2025 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy při příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy.

Letošní ročník se zaměří na prevenci pádů a ochranu míchy. Na programu jsou přednášky, panelové diskuze i praktické workshopy, které nabídnou konkrétní tipy využitelné v nemocnicích, rehabilitačních centrech i v domácím prostředí.

Fórum SCI DayAutor: Centrum Paraple

„Chceme propojovat a sdílet napříč obory, co lidem po poranění míchy skutečně pomáhá. Hledáme cesty, které fungují v odborné praxi i v praktickém životě,“ říká Lenka Honzátková, programová manažerka z Centra Paraple, které konferenci pořádá ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze.

Inspirace od předních expertů i lidí s vlastní zkušeností

Účastníci se mohou těšit na nabitý program, od spánkové hygieny a terapie ruky přes technologie pro prevenci dekubitů až po úpravy domácnosti nebo podporu při návratu do práce. Diskutovat se budou také aktuální výzkumy z oblasti regenerace míchy či příklady úspěšné mezioborové spolupráce.

Fórum SCI DayAutor: Centrum Paraple

Vystoupí například Pavel Kolář (LF UK), Jiří Kříž (FN Motol), Melanie Zajacová (FF UK), Iva Holmerová (FHS UK), Alena Jančíková a expertní tým CZEPA, odborníci z Centra Paraple i hosté s osobní zkušeností s míšním poraněním.

Setkání lidí, kteří mění život po poranění míchy k lepšímu

Fórum je určeno zdravotníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům, peer pracovníkům a lidem po poranění míchy. Osloví také studenty a zástupce institucí, které se podílejí na zlepšování péče a kvality života těchto lidí.

Vstupenky jsou k dispozici na platformě Boomevents, se zvýhodněnou cenou pro členy ČSML a pro lidi po poranění míchy s doprovodem.

Fórum SCI Day se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a s podporou partnerů, vystavovatelů a podporovatelů: Medtronic, Magistrát hl. m. Prahy,  CZEPA, Česká společnost pro míšní léze, Fakulta humanitních studií UK, B. Braun, Coloplast, České dráhy, Rohlík, Sage, Sazka, Škoda, Orea Hotels & Resorts, Alza.cz.

Informace a registrace: www.paraple.cz/sci-day-2025
Organizační dotazy: michaela.janoskova@paraple.cz

Fórum SCI DayAutor: Centrum Paraple

Dále u nás najdete

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park, pasáže a nové náměstí

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).