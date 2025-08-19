Fórum SCI Day: Nové cesty v péči o lidi po poranění míchy

Jak propojit medicínu, rehabilitaci, technologie a sociální práci tak, aby lidem po poranění míchy přinášely skutečný užitek? Odpovědi nabídne Fórum SCI Day – odborné setkání, které se uskuteční v pátek 5. září 2025 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy při příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy.
Letošní ročník se zaměří na prevenci pádů a ochranu míchy. Na programu jsou přednášky, panelové diskuze i praktické workshopy, které nabídnou konkrétní tipy využitelné v nemocnicích, rehabilitačních centrech i v domácím prostředí.
„Chceme propojovat a sdílet napříč obory, co lidem po poranění míchy skutečně pomáhá. Hledáme cesty, které fungují v odborné praxi i v praktickém životě,“ říká Lenka Honzátková, programová manažerka z Centra Paraple, které konferenci pořádá ve spolupráci s Českou společností pro míšní léze.
Inspirace od předních expertů i lidí s vlastní zkušeností
Účastníci se mohou těšit na nabitý program, od spánkové hygieny a terapie ruky přes technologie pro prevenci dekubitů až po úpravy domácnosti nebo podporu při návratu do práce. Diskutovat se budou také aktuální výzkumy z oblasti regenerace míchy či příklady úspěšné mezioborové spolupráce.
Vystoupí například Pavel Kolář (LF UK), Jiří Kříž (FN Motol), Melanie Zajacová (FF UK), Iva Holmerová (FHS UK), Alena Jančíková a expertní tým CZEPA, odborníci z Centra Paraple i hosté s osobní zkušeností s míšním poraněním.
Setkání lidí, kteří mění život po poranění míchy k lepšímu
Fórum je určeno zdravotníkům, terapeutům, sociálním pracovníkům, peer pracovníkům a lidem po poranění míchy. Osloví také studenty a zástupce institucí, které se podílejí na zlepšování péče a kvality života těchto lidí.
Vstupenky jsou k dispozici na platformě Boomevents, se zvýhodněnou cenou pro členy ČSML a pro lidi po poranění míchy s doprovodem.
Fórum SCI Day se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody
