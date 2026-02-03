Vitalia.cz  »  Články  »  Doplňky stravy nejsou zázrak, posílení imunity má svá pravidla

Doplňky stravy nejsou zázrak, posílení imunity má svá pravidla

Ráno bez energie, časté nachlazení a pocit, že tělo nestíhá držet krok s pracovním tempem. V takové chvíli přicházejí na řadu doplňky stravy, které slibují rychlé posílení imunity. Jenže pokud je organismus dlouhodobě přetížený, samotné vitaminy situaci nevyřeší. Vyčerpání mívá hlubší příčiny, například nedostatek spánku, jednostrannou stravu či dlouhodobý stres, a bez jejich řešení zůstává účinek jen krátkodobý.
Rozhovor s Denisou Stránskou pro Marianne upozorňuje na rizika doplňky stravy

Na problematiku upozorňuje vědkyně Denisa Stránská, která v rozhovoru pro Marianne otevřeně mluví o tom, že doplňky stravy mohou při nevhodném užívání tělu spíše škodit. Zmiňuje například bezhlavé kombinování několika přípravků najednou či zbytečně vysoké dávky vitaminů, které mají dodat energii, ale ve výsledku organismus zatěžují. Podle ní je posílení imunity výsledkem dlouhodobé práce s režimem, stravou a snížení stresu, nikoli nárazového užívání několika kapslí denně.

Civilizační onemocnění souvisejí s napětím i oslabenou imunitou

Dlouhodobé napětí a nedostatek regenerace patří mezi hlavní důvody, proč přibývají civilizační onemocnění. Pokud stres trvá měsíce, obranyschopnost slábne a tělo je náchylnější k dalším potížím. Snížení stresu má proto zásadní význam pro stabilní energii i celkové zdraví. Posílení imunity v takové situaci znamená pracovat s každodenním režimem, dostatkem kvalitní stravy a podporou látek, které pomáhají zvládat zátěž bez dalšího prohlubování vyčerpání.

Co má smysl tělu dodat pro posílení imunity

Základ tvoří dostatek spánku, vyvážená strava a přiměřený pohyb. Pokud se přidají doplňky stravy, měly by obsahovat rozumné množství vitaminu D, vitaminu C a zinku doplněné o jemnou podporu při snížení stresu. Taková kombinace může pomoci při únavě i při postupném posílení imunity. Důležité je vyvážené složení, které respektuje potřeby těla a nepřetěžuje ho vysokými dávkami jedné látky.

Lynova spojuje konkrétní složení s principem rovnováhy

Na těchto principech stojí i značka Lynova, za jejímž vznikem Denisa Stránská stojí. Její doplňky stravy kombinují základní vitaminy a minerály s přírodními extrakty zaměřenými na snížení stresu a podporu energie. Složení je navrženo pro každodenní užívání tak, aby podpořilo dlouhodobé posílení imunity bez zbytečné zátěže. V době, kdy civilizační onemocnění a chronické vyčerpání patří mezi běžné potíže, přináší Lynova vyvážený přístup místo rychlých a krátkodobých řešení.

