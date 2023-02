Darujte k Valentýnu zdraví i pohodu

Únor jako ideální čas na plánování letní dovolené

Do léta je ještě daleko. Ale proč se už teď nezačít těšit na sluncem zalité jezera a rybníky, letní oblečení a všechny radovánky, které léto nabízí? Období kolem Valentýna je naprosto perfektní na plánování. A taková letní dovolená může být i suprový a přitom překvapivý dárek.

Darujte své milované polovičce pobyt na chatě u vody, který si může vychutnat sama, s vámi ve dvou nebo klidně s celou rodinou.

Autor: Pixabay.com

Ticho, klid a pohoda u vody je naprosto ideálním dárkem pro každého milovníka české přírody, památek i odpočinku – ať už toho aktivního či pasivního, protože záleží jen na obdarované(m), jak si tuto dovolenou užije.

Nejen sexy, ale především funkční prádlo

Valentýnské dárky se často nesou v duchu erotického náboje a právě erotické prádlo je jedním z nejčastějších.

Co to letos zkusit trochu jinak? Přestože je erotické prádlo naprosto skvělým dárkem, který pozvedne (nejen) sebevědomí, co letos sáhnout po funkčním prádle, které dovede být sexy, ale současně poskytuje dostatečnou oporu přesně na těch správných místech? Takové spodní prádlo vaše partnerka využije nejen v tělocvičně, ale také na náročnější dovolené či během všemožných pochůzek. A kdo ví, třeba vás večer za odměnu překvapí i tím erotickým.

Autor: Pixabay.com

Nechte se inspirovat starým rčením – láska skutečně prochází žaludkem

Ať už v podobě dobrého pití nebo jídla. Miluje vaše polovička vaření? Dárková sada dresinků, omáček nebo koření určitě potěší, stejně jako kvalitní láhev vína. A že zrovna pít nemůže, držíte Suchej únor nebo prostě alkoholu neholdujete?

Zkuste sáhnout po něčem trochu jiném, ale přitom extrémně lahodném. Nealkoholická vína potěší skutečně každého, kdo si rád dopřeje skutečnou kvalitu bez jediné kapky alkoholu.