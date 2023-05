Bolest hlavy si roční období nevybírá. Zaskočí i za pěkného počasí

Ať už nás rozčiluje práce, kde se ještě stále dohánějí resty minulých dvou let, znepokojují světové zprávy nebo jsme „jen“ přecitlivělí na dusné počasí před bouřkou či vzduch ve sluncem vyhřáté kanceláři, může nás nečekaně přepadnout bolest. Časté bývají bolesti hlavy z vedra, vydýchaného vzduchu, stresu. Úleva však může být snadno po ruce.

Každá část roku má to své. Pozitiva, ale i negativa. V zimě se vidíme na prašanovém nedotčeném „manžestru“ sekat obloučky ve slunečném jitru, ale už bychom raději zapomněli na cpaní lyží a kufrů do auta, které připomíná hru Tetris, přeplněné vleky a trojité vracení pro dětské rukavice, vaše běžecké boty a nakonec peněženku. Nehledě na nutnost dětského čurání uprostřed sjezdovky vždy tehdy, když má dítě oblečenou tu nejvíc nesundatelnou kombinézu. Jakmile sluníčko vysvitne a stromy rozkvetou, oddychneme si, plánujeme první jarní víkendy a už chceme odpočívat uprostřed přírody. Zároveň na nás ale padá jarní únava, a někdy i tak trochu splín. Sluníčko zasvítilo do oken a do tmavých koutů, je nám jasné, že to bude chtít řádný jarní úklid, nemáme ale čas a náladu, a nakonec se jako tradičně doma pohádáme o to, kdo si co vezme na starost, případně, zda by už letos vážně nebylo lepší zaplatit profesionály. Plánujeme první letošní dovolené, balíme, a nevíme, kam dřív skočit. Špatná nálada přináší stres a ze stresu někdy rozbolí hlava.

Proč nás často bolí právě hlava?

Bolest hlavy je velmi častá a jeví znaky až civilizační nemoci. Proto se jí také někdy říká „bolest hlavy 21. století“, protože její příčiny, jako nedostatečný spánek, přemíra stresu a digitálních technologií jsou v dnešní době víceméně nevyhnutelné. Bolest hlavy má špatný vliv na kognitivní funkce, zhoršuje paměť, snižuje míru koncentrace, pozornosti, motivace, schopnost řešit problémy, argumentovat, vnímat. Bolest hlavy se dá rozehnat i v zárodku. Je třeba zamyslet se, co jsme celý den jedli a pili – pitný režim je základ a zejména ženy často pijí příliš málo – káva a černý čaj se do pitného režimu nepočítají! Někdy může pomoci sníst něco, co obsahuje cukry, ideálně třeba ovoce, vypít sklenici vody. Zvednout se od práce, projít se na čerstvém vzduchu, večer nehltat do poslední chvíle před usnutím zprávy na mobilu. Každý z nás zná okamžiky, kdy je práce nad hlavu, ale často pomůže si uvědomit, že při nejlepší vůli nejde prostě stihnout všechno najednou. Něco vždy může počkat – a když nemůže, počká stejně. Ale všechna tato opatření někdy nemusí stačit. Není však třeba se trápit, obzvláště, pokud jsme zkusili bolest rozehnat jinak.

Síla kofeinu a ibuprofenu

Pro rychlou a šetrnou úlevu cílenou přímo na bolest hlavy vědci vyvinuli speciální variantu oblíbeného léku, Ibalgin® Plus. Obsahuje unikátní kombinaci dvou účinných látek – ibuprofenu a kofeinu, který má podle nejnovějších výzkumů v správném dávkování mnoho pozitivních účinků. Díky „dvojí síle“ bude naše hlava rychle znovu „fit“ a dovolí nám znovu se soustředit, v klidu dobalit kufry a provést check-in, zvládnout bolest hlavy z únavného cestování, třeba přesouváním autem na druhý konec republiky.

A co nepomůže?

Možná tchyně, sousedka nebo kolegyně přísahá při počínající bolesti na šálek kávy s cukrem. Nebo raději dva. Někdy to může pomoct. Ale je to správně? Ví kolegyně, kolik kofeinu do sebe za celý den dostane, když si na bolest hlavy vypije dvě kávy, odpoledne čaj a k obědu skleničku koly? Kofein je dobrý sluha, ale zlý pán. V příliš vysokých dávkách může způsobovat nespavost nebo zhoršovat deprese. Za neškodnou dávku se považuje 400 mg kofeinu denně pro dospělé a 200 mg pro těhotné ženy. Šálek kávy, různé čaje, limonády. Kolik kofeinu obsahují? Odměřujete si přesně skleničky a hrnečky, přepočítáváte obsah? Zřejmě ne. U kávy byste si nepomohli ani s odměrným válcem, různé kávy mohou mít dramaticky odlišný obsah kofeinu. S Ibalgin® Plus je to jasné – obsahuje právě 100 mg kofeinu. Máte tedy přesný přehled a víte, že tabletka Ibalgin® Plus obsahuje dostatečné množství kofeinu k posílení analgetického účinku a současně nepřesahuje jeho bezpečný limit.

Ibalgin® Plus můžeme mít vždy při ruce. Tabletka samozřejmě neřeší dlouhodobé migrény či bolest hlavy, která se zhoršuje v čase. S těmi neprodleně navštivte svého praktického lékaře, který vás odešle ke specialistovi. Ale pokud víte jistě, že vás hlava rozbolela z jarního drhnutí oken takřka do úmoru, a nestává se vám to každý druhý den, pak můžete bez výčitek mít pomoc při ruce.

Ibalgin® Plus je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

