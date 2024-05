Ať nám akutní průjem nepřekazí letní plány!

Vydáváme se na daleké cesty – k moři i do exotických destinací, jezdíme na výlety, setkáváme se s rodinou a přáteli na koncertech, piknicích a grilovačkách. Rtuť teploměru se šplhá nahoru a my se snažíme zchladit v bazénu, rybníku ale i se zmrzlinou. Poslední, co bychom chtěli, je omezovat se.

Akutní průjem se bohužel neptá, jestli je vhodná chvíle. Jestli třeba za pár hodin neodjíždíme nebo nás nečeká perfektní letní večer s přáteli. Potřebujeme tedy průjem rychle a šetrně zastavit. Dobrá zpráva je, že účinné a rychlé řešení existuje a průjem nám naše plány překazit nemusí.

Akutní průjem může mít několik příčin, virovou, bakteriální, nebo se prostě jen nadměrně stresujete či jste něco těžkého či závadného snědli. Potíž je, že je někdy těžké příčinu rozpoznat, zejména zpočátku a zejména v případě, kdy nemáte jiné příznaky virózy, jako je třeba zvýšená teplota nebo bolest svalů a kloubů. Hodí se proto mít po ruce lék, který průjem šetrně zastavuje, nezpůsobuje zácpu a lze jej užít při jakékoliv příčině průjmu.

Jak se potížím vyhnout?

Samozřejmě, že potížím je vždy lepší předcházet, než je řešit. Jaká je prevence? Myjte si důkladně ruce a naučte to i své děti. Používejte na rizikových místech příruční desinfekci, zejména na veřejných toaletách. Smaženým pokrmům, klobásám a zmrzlině ze stánků je lepší se zcela vyhnout. Při grilování dbejte na dobré propečení masa, pořiďte si teploměr, kterým lze teplotu uvnitř masa jednoduše zjistit. Grilované pokrmy, ale třeba i saláty, zkonzumujte rovnou, potraviny venku chraňte síťkou proti hmyzu. Dbejte také na správné skladování potravin a jejich transport. Nenechávejte nákupy v rozpáleném autě a hned je doma uskladněte. Pro převoz jsou ideální chladící tašky, a to i na výlety. Svačiny s sebou volte z potravin, které nepodléhají rychlé zkáze, vsaďte na ovoce a zeleninu vcelku, balené pečivo a obyčejnou vodu. V exotických destinacích nepijte vodu z kohoutku a dávejte si pozor i na různé postmixy a ovoce, vodou omývané. Kupujte si vodu balenou a nezapomeňte také na dobře vybavenou lékárničku.

Při nečekaných problémech rychlá pomoc

Někdy se ale nedá dělat nic a průjem nám cestu zkříží. Dospělé většinou neohrožuje (pozor však na možnost rychlé dehydratace u seniorů a nejmenších dětí, obzvláště v letních parnech), ale znamená velkou nepříjemnost. S akutním průjmem včetně jeho nepříjemných doprovodných příznaků, jako je například kolikovitá bolest břicha či nadměrné nadýmání se toho moc zvládnout nedá. Proto je dobré při sobě mít účinnou a rychlou pomoc, lék, který je možno k zastavení obtíží použít jak v případě průjmu infekčního, tak neinfekčního původu (protože původ obtíží nám většinou není ihned zřejmý). Takovým lékem je ENDITRIL®, který brání nadměrnému vylučování vody do střev, aniž by zastavoval jejich pohyb, takže nezpůsobuje zácpu. Tento lék je určený na léčbu akutního průjmu u dospělých od 18 let.

Zásadní výhodou tohoto léku je rychlý účinek, který nastupuje už během 30 minut. Délka účinku je až 8 hodin. Proto můžete bez obav pracovat, bavit se či vyrazit na cesty. Lze jej užívat i několik dní za sebou, a tak vám snadno zachrání dovolenou či výlet. Samozřejmě, pokud se do 2 dní nebudete cítit lépe, doporučujeme kontaktovat lékaře. Hodí se však mít ENDITRIL® stále při sobě, aby mohl pomoci třeba v případě nenadálých obtíží na dovolené nebo při letních venkovních radovánkách.

