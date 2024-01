Díky genetickým testům získáte šanci na zdravější a plnohodnotnější život

Naše genomy prozradí i potenciální zdravotní problémy či predispozice k pohybovým aktivitám. Ještě před pár lety stál genetický test několikanásobně více než nyní. Proč tomu tak je, kam se genetika ubírá a co nám může nabídnout prozradil Petr Vavřina, obchodní ředitel značky Chromozoom, která na trh uvádí specializované genetické testy.

Jaká je podle vás budoucnost genetiky?

Podle mě tento vědní obor čeká velký růst. Rozdělme však hned od začátku budoucí vývoj DNA testů do dvou oblastí. První z nich, medicínské testy využívané lékaři, povedou k rozvoji preventivní medicíny a personalizované léčby. Druhou oblastí jsou testy zaměřené na zdravý životní styl a predispozice například ke sportům, učení, ale jsme schopní identifikovat i umělecké a mentální predispozice a podobně. Vědecké znalosti o vlivu genetiky na naše životy a zdraví se stále prohlubují a bude i do budoucna stále docházet ke zpřesňování testu, a ještě větší individualizaci.

Očekávám, že se cena DNA analýz bude snižovat, což umožní jejich větší rozšíření. Každý, kdo si to bude přát, si tak bude moci nechat zanalyzovat vlastní genom, a pokud výsledek poté poskytne svému lékaři, dietologovi, trenérovi nebo například kosmetičce, umožní jim to řešit naprosto individuálně léčbu, medikaci, výživu, trénink nebo péči o pleť. Jednoduše řečeno, další rozšíření DNA testování může vést k opravdové personalizaci péče, služeb a produktů v mnoha oblastech.

Proč byste vyzkoušení DNA testu doporučil?

Protože mám osobní zkušenost, která mi říká, že je dobré dozvědět se o sobě co nejvíce a následně se podle toho začít sám k sobě chovat.

Jaký je zájem o DNA testy v Česku? Roste v posledních letech?

Zájem roste poměrně rychle, protože v genetice je obrovský potenciál. Problémem ale je, že trh zatím není příliš edukovaný a je třeba investovat do jeho rozvoje. Lidé teprve přicházejí na to, jak užitečné pro ně může být poznat svojí DNA a jak jim to může pomoci v každodenním životě. Nemluvím teď o nemocech a predispozicích k nim, ale například o nastavení organismu na vstřebávání vitamínů a minerálů, reakci na alergeny ve stravě nebo o predispozicích k vytrvalostním nebo silovým sportům. Je toho hodně, co o sobě můžeme zjistit a co nám může zpříjemnit a ulehčit život.

Ing. Petr Vavřina obchodní ředitel Chromozom Během své dlouholeté profesní kariéry se pohyboval v oblasti reklamy, marketingu a prodeje. Pracoval ve vedoucích pozicích firem, které jsou lídry ve svém oboru a v reklamních agenturách vedl týmy, které pracovaly pro významné světové značky.

Mohl byste v pár větách popsat značku Chromozoom, který uvádí na trh své DNA testy?

Značka Chromozoom staví na vědeckém zázemí GHC Research Institutu a celé skupiny GHC, do které patří. Pro DNA testování tak využívá 25 let zkušeností a know how více než čtyř desítek vědců, genetiků, biotechnologů, lékařůa bioinformatiků. Vizí značky je zprostředkovat poznatky o genetice a pomoci jim s interpretací výsledků genetické analýzy. A DNA testem to teprve začíná. Klienti najdou v interaktivní webové, a brzy i mobilní, aplikaci lidsky a srozumitelně podané výsledky i praktické personalizované tipy týkající se úpravy jejich jídelníčku, pohybu, péče o pleť a další doporučení spojená s prevencí a zdravým životním stylem.

V čem jsou její největší benefity oproti konkurenci?

Jedná se o již zmíněné vědecké zázemí skupiny GHC, které umožňuje našim klientům do budoucna přinášet stále nové informace týkající se jejich genetického profilu. DNA se během života nemění, ale věda se stále posouvá dopředu a přináší nové objevy a zjištění.

Dalším benefitem je již zmíněná interaktivní aplikace, ve které klienti najdou nejen výsledky testu své DNA, které, jak jsem uvedl, neustále doplňujeme o aktualizované či zcela nové informace vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků. Aplikace se stane i jejich osobním koučem, kde na základě svých genetických predispozic najdou individualizované rady a doporučení, jak dosáhnout svých cílů například v oblasti zdravé výživy, sportu nebo celkové změny životního stylu. Aplikace a veškerá doporučení a výzvy v ní obsažené jsou pro naše klienty zdarma.

Celý proces testování, předání výsledků a doporučení probíhá na základě sofistikovaného algoritmu, na jehož vývoji pracovaly desítky odborníků. I díky tomuto mohou být veškerá data anonymizována a identifikace klienta v rámci systému probíhá pouze na základě unikátního kódu, který zná jen klient a počítačový systém.

Nespornou výhodou, která je rovněž spojena s bezpečností osobních dat, je skutečnost, že DNA testy Chromozoom jsou zpracovávány v České republice v laboratořích skupiny GHC, které mají tu nejvyšší atestaci a dlouholeté zkušenosti.

Jak přesná je vaše DNA analýza?

Přesnost naší analýzy DNA, toho, co testujeme, se blíží 100 %.

Je ale třeba rozlišit naše testy od lékařské genetiky zaměřené na testování konkrétních onemocnění založených na změnách v genu člověka. V takovém případě většinou platí, že pokud se změna genu prokáže, je předpoklad, že nemoc propukne.

V našem případě, kdy se jedná o DNA testy věnující se životnímu stylu, jsou jednotlivé fenotypy, řekněme „zkoumané vlastnosti“, multifaktoriální, tedy jednu vlastnost ovlivňuje více genů naší DNA. My tak při jejich vyhodnocení vycházíme ze všech aspektů, které jsou v současné době podloženy výzkumem a vědeckou literaturou. Při samotné analýze tedy pracujeme s předem definovanými faktory DNA, s takzvanými polymorfismy, které prokazatelně zkoumané vlastnosti ovlivňují.

Tato multifaktoriálnost znamená, že výsledkem našeho testu je komplexní soubor predispozic, které ale můžeme většinou svým chováním, stravou či životním stylem ovlivnit. Příkladem může být horší vstřebávání hořčíku.

Důsledek takového zjištění se dá samozřejmě v první řadě ovlivnit například dodatečným doplněním hořčíku ve stravě nebo pomocí vhodných doplňků stravy. Jelikož však známe biologickou podstatu těchto genetických faktorů, můžeme klientovi na tuto predispozici naopak nabídnout například suplementaci vápníkem.

A proč? Protože víme, že na základě analýzy DNA jeho problém se vstřebáváním hořčíku souvisí s přesunem tohoto minerálu v rámci buněk, kde je ale naopak důležitým podpůrným hráčem právě vápník.

Důležité je takovou informaci mít a správně s ní naložit. A právě na to se Chromozoom zaměřuje.



Jak byste si přáli, aby byla značka Chromozoom vnímána zákazníky?

Chceme, aby se Chromozoom stal synonymem inovátorství, aby byl vnímám jako ten, kdo pomáhá uvádět vědu do každodenního života a prostřednictvím naší interaktivní webové aplikace se stane osobním rádcem v oblasti otázek spojených se zdravím, výživou, sportem, ale například i péčí o pleť a vlasy. Současně je partnerem diskrétním, který si je vědom toho, že informace spojené s DNA každého jedince náleží pouze jemu a je třeba zajistit jejich maximální zabezpečení.

Vidíte v této oblasti ještě nějaký skrytý a zatím nevyužitý potenciál?

Ano, je to především v komplexnosti přístupu. Jde o propojení s dalšími testy, například střevním mikrobiomem nebo s krevními testy. A potom velmi zajímavé téma je navazující část spojená s interpretací výsledků. Díky pokroku vědy můžeme poskytovat 100% personalizovaná doporučení, jídelníčky i doplňky stravy. Klienti se tak vyhnou například dietám na bázi pokus-omyl, mohou užívat doplňky stravy, které skutečně potřebují a ušetří tak za ty, které jsou pro jejich tělo zbytečné.

Výsledkům DNA testu mohou například přizpůsobit i sportovní trénink nebo si vybrat vhodnou péči o svoji pleť. Pokud to shrnu, je ještě hodně prostoru pro opravdu personalizovaný přístup k životosprávě, tréninku a péči o tělo. A to je právě to, co chceme do budoucna nabízet ve stále dokonalejší a pro klienty příjemnější podobě.

A jak je to s globálním trhem? Najdeme rozdíly mezi Českem a zbytkem světa v popularitě genetiky jako takové?

Rozdíly jsou poměrně markantní v tom, že především na západ od nás jsou DNA testy věnující se životnímu stylu už mnoho let známé a trh je rozvinutý. Samozřejmě i v těchto zemích existuje prostor pro inovativní produkty a služby v tom, čím se zabýváme.

V současné době se hodně řeší bezpečí dat. Jak mohu mít jistotu, že se vzorek DNA či výsledky testu nedostanou do rukou třetích stran?

Samozřejmě vše, co děláme, odpovídá platným zákonům. Ochrana osobních dat je pro nás prioritou, protože, jak jsem již zmínil, informace spojené s DNA každého jedince náleží pouze jemu.

Do praxe se toto promítá tím, že vzorek se po přijetí anonymizuje a do laboratoře jde již pouze pod číselným kódem. Tento kód je následně spojen i s daty a výsledky. Výsledky jsou dostupné v aplikaci pouze tomu, kdo se přihlásí pomocí kódu, který získal při zakoupení odběrové sady.

Odebrané vzorky jsou po šesti měsících zničeny a pokud o to zákazník požádá, je možné zničit i data. To samozřejmě znamená, že jsou vymazány i výsledky, které má v aplikaci.

Ještě je důležité zmínit, že vzorky jsou zpracovávány v naší laboratoři a data dále nikomu neposkytujeme.