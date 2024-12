Zdravé potraviny, které jsou zároveň šetrné k zubům

A důsledek? Na zubech se začne tvořit plak, cukr zase metabolizuje na kyseliny, které se podílí na tvorbě zubního kazu. Co s tím? Vyměnit sladkosti a další potraviny bohaté na škrob a cukr za ty zdravější, které zubům tolik neškodí.

Zuby vyžadují správnou péči

O zuby bychom se měli starat nejlépe jak umíme, věnovat jim potřebnou péči a celkově k nim přistupovat správně. Jen důkladné a správné čištění a pravidelná dentální hygiena bohužel nestačí, je třeba si také pohlídat to, co jíme. Zubní sklovina je sice nejpevnější tkání v těle, to ale neznamená, že se nemůže poškodit. Jejím úkolem je chránit zuby před vznikem zubního kazu, konzumací některých potravin jí v tom ale bráníme. Když se k tomu ještě přidá špatná technika čištění, je na problém zaděláno.

Zuby začnou měnit barvu, bývají zažloutlé a citlivé. Objevit se může i bolest, dochází k tvorbě zubního kazu. A ne, nemůže za to jen nadměrná konzumace cukru, ten zubní kaz nevytvoří. Je ale oblíbenou pochoutkou pro bakterie, které vytvoří kyselinu a ta pak zub oslabí a naruší zubní sklovinu. Zub obalí lepkavá hmota, která vznikne usazením potravin bohatých na cukr, v ústech vznikne zubní plak a může dojít i na zánět dásní.

Víte, že kromě cukru a jednoduchých sacharidů, které najdeme i v chipsech nebo bílém pečivu, byste se měli vyhnout i kyselým limonádám, džusům, perlivým nápojům, lepivým potravinám apod.

Jaké potraviny zubům prospívají a jsou zdravé?

Zdravý jídelníček by měl být samozřejmostí, ať už toužíte po štíhlé postavě, nebo jen chcete žít zdravě. Zásadní je jak pro naše zuby, tak pro naše zdraví celkově. Konzumovat bychom měli dostatek zeleniny a ideálně nízkosacharidového ovoce, ořechů, semínek a dalších potravin, které našim zubům neškodí. O jaké jde?