Vánoce a konec roku se blíží. Jak zůstat v klidu a nenechat se pohltit stresem?

Nenechte se ovlivnit tlakem společnosti a dělejte si věci po svém

Není třeba být dokonalý a porovnávat svůj život s obsahem na sociálních sítích. Každému totiž dělá radost něco jiného, a více než naoko nazdobená domácnost je důležitá atmosféra, která v ní panuje. Soustřeďte se tedy na to, co máte rádi právě vy a vaši nejbližší. Jedině tak vám bude doma hezky.

Nemějte velká očekávání a zpomalte

Místo hektických předvánočních příprav zpomalte a snažte se věnovat čas sobě a svým nejbližším. Hledejte radost v maličkostech a v rámci vánočních svátků si naplánujte pouze aktivity, které opravdu stihnete podniknout. Nemějte přehnané nároky na sebe ani na své okolí – každý má totiž jinou představu o odpočinku a trávení volna o vánočních svátcích.

Napište si seznamy

Sepište si, co byste o Vánocích rádi dělali, jaké vánoční dárky komu pořídíte, bez jakého vánočního cukroví se neobejdete a co vše bude potřeba do Vánoc zařídit. Samozřejmostí je seznam nákupu potravin k přípravě sváteční tabule. Užitečné je si do seznamů poznamenat i přibližné výdaje, abyste věděli, co si můžete dovolit, a aby vás finální částka nepřekvapila.

Buďte minimalista

Stanovte si počet dárků pro každého člena rodiny a držte se při zemi, stejně tak to nepřehánějte s druhy cukroví ani s nákupy potravin. Buďte střízliví i při výzdobě – vánoční atmosféru doma vykouzlí i samotný adventní věnec společně s vánočním stromečkem, které může doplnit vůně františka. Není třeba vymýšlet další dekorace.

Nepřehánějte to s úklidem

Nemusíte mít dokonale naklizeno. Okna počkají do jara a generální úklid také – stačí věci porovnat tak, aby se doma o nic nezakopávalo a cítili jste se tam dobře. Místo gruntování si uvařte oblíbený čaj, odpočiňte si a nalaďte se na atmosféru Vánoc u filmu nebo rozečtené knihy.

Setkávejte se s rodinou a přáteli

Najděte si o Vánocích čas na ty, které máte rádi. Zajděte na procházku, poseďte u čaje nebo svařáku a prožijte společně vánoční čas. Do setkávání s lidmi, se kterými Vám není dobře, se však nenuťte.

