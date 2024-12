Užijte si aktivní dovolenou naplno

Kam se vydat za teplem?

Zimní dovolená u moře je u nás stále oblíbenější, a to i díky cenové dostupnosti letenek. Mezi nejoblíbenější destinace, kam v zimě za teplem, patří španělská Malaga a Marbella, Valetta na Maltě, Kanárské ostrovy, Kypr, Egypt, Spojené arabské emiráty, Zanzibar, Maledivy a další místa. Na některé z nich trvá cesta pár hodin, jindy strávíte letem i polovinu dne, odměnou vám ale budou nové zážitky. Kam povedou vaše kroky?

Co si vzít s sebou?

Cílovou destinaci jste si vybrali, zájezd objednali, co dál? Už máte po starostech? Ani náhodou. Teď je třeba zkontrolovat platnost všech dokumentů a popřemýšlet, co všechno musí pojmout vaše cestovní kufry. Jejich obsah se odvíjí od místa, kam míříte a počasí, které na vás čeká. Plavky jsou u moře samozřejmostí, stejně jako trička, šortky a sluneční brýle. Co dál?

Pohodlné kalhoty pro okamžiky, kdy bude foukat větřík, nebo na cestu letadlem. V něm oceníte co nejpohodlnější oblečení, klidně to mohou být i tepláky. Myslete ale na to, že zatímco tady u nás je chladno, v cíli cesty bude naopak teplo. Proto vsaďte na vrstvení oblečení , ať si můžete nadbytečné kousky jednoduše odložit.

pro okamžiky, kdy bude foukat větřík, nebo na cestu letadlem. V něm oceníte co nejpohodlnější oblečení, klidně to mohou být i tepláky. Myslete ale na to, že zatímco tady u nás je chladno, v cíli cesty bude naopak teplo. Proto vsaďte na , ať si můžete nadbytečné kousky jednoduše odložit. Dobře si vyberte i obuv . A to jak na cestu, tak na dovolenou. Přizpůsobte ji aktivitám, kterým se plánujete věnovat. Při koupání možná oceníte gumové boty do vody, na chození například barefoot obuv. Ta je skvělou volbou i do letadla, protože nohám poskytne dostatek prostoru na pohyb, nedeformuje prsty a chodidlům nabídne maximální svobodu a flexibilitu.

. A to jak na cestu, tak na dovolenou. Přizpůsobte ji aktivitám, kterým se plánujete věnovat. Při koupání možná oceníte gumové boty do vody, na chození například barefoot obuv. Ta je skvělou volbou i do letadla, protože nohám poskytne dostatek prostoru na pohyb, nedeformuje prsty a chodidlům nabídne maximální svobodu a flexibilitu. Sbalte si s sebou i cestovní lékárničku , do které dáte nejen léky, které užíváte, ale ideálně i takové, které se mohou hodit, ale v cílové destinaci je nemusíte sehnat. Určitě si vezměte kapky do očí, něco na zažívání, rýmu a další neduhy, které se vám nemusí vyhnout ani na dovolené. Přihoďte i balzám na rty, opalovací krém a sluneční brýle.

, do které dáte nejen léky, které užíváte, ale ideálně i takové, které se mohou hodit, ale v cílové destinaci je nemusíte sehnat. Určitě si vezměte kapky do očí, něco na zažívání, rýmu a další neduhy, které se vám nemusí vyhnout ani na dovolené. Přihoďte i balzám na rty, opalovací krém a sluneční brýle. Doma rozhodně nezapomeňte ani doklady včetně případných víz, platební kartu, nabíječku na telefon a základní hygienické potřeby.

Víte, že podcenit nesmíte ani velikost kufrů? Potřebujete do nich dát vše potřebné, na druhou stranu si ale letecké společnosti většinou stanoví jejich maximální parametry. Ty se liší podle toho, kde bude zavazadlo cestovat. Palubní kufr je menší a lehký, ten do podpalubí už může být podstatně větší. Nastudujte si také to, jaké věci jsou v kabině nebo podpalubí zakázané, ať s sebou nevezete něco, co by odlet na dovolenou mohlo ohrozit.