Už máte sjednané pojištění domácnosti?

Když se řekne pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti patří stejně jako pojištění nemovitosti do pojištění majetku, jeho úkolem je chránit vybavení bytu nebo domu. To běžně zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, televize, rádia, knihy, oblečení, sportovní potřeby, ceniny, šperky, klenoty a další věci, které určíte. Spolu s nimi můžete pojistit i tzv. stavební součásti, kterými se rozumí například plovoucí podlaha, kuchyňská linka nebo obklady stěn a stropů. Do pojištění pak obvykle patří i další prostory mimo byt jako půda nebo sklep.

Víte, že mnozí z nás si myslí, že pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti je jedno, a to samé pojištění? Omyl! Pojištění domácnosti se vztahuje na škody, které mohou vzniknout na vybavení bytu nebo domu, pojištění nemovitosti ale kryje škody na stavbě jako takové, tedy na střeše, stěnách, oknech apod.

Proti čemu vás pojištění domácnosti ochrání?

Pojištění domácnosti kryje celou řadu rizik. Nechrání vás jen pro případ, že vás někdo vykrade, ale i před vloupáním, vandalismem a živelnými pohromami jako je vichřice, požár, sesuv půdy a v některých případech i proti povodni. K tomu si můžete sjednat i další připojištění, například proti přepětí na elektrospotřebičích, zatečení vody při dešti, pojištění rozbití oken nebo pojištění proti posprejování fasády.

Dalším připojištěním, které si spolu s pojištěním domácnosti můžete sjednat a opravdu se vyplatí, je pojištění proti škodám v občanském životě. To se vztahuje na vás a všechny členy vaší domácnosti, většinou i včetně čtyřnohých kamarádů. Kryje vás pro případ, že někomu nedopatřením vy nebo chlupatý kamarád způsobíte v běžném životě újmu.

Jak si pojištění domácnosti sjednat?

Svoji domácnost by měl mít pojištěnou každý z nás. Že se vám nechce nikam chodit? Vždyť ani nemusíte. Žijeme v 21. století, které je charakteristické moderními technologiemi. Tak je využijte i v tomto případě. Ke sjednání pojištění domácnosti vám stačí počítač nebo chytrý telefon, připojení na internet a pár minut času. Otevřete si prohlížeč, klikněte na https://www.klik.cz/pojisteni-domacnosti/, vyplňte pár základních údajů o vaší domácnosti a můžete vybírat to pravé pojištění. Online si ho sjednáte, pojistnou smlouvu akceptujete zaplacením pojistného. Jednodušší už to být ani nemůže.