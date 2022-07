Správné čištění zubů je důležitější, než si myslíte.

Čistit si zuby jsme se učili už jako malé děti, a přesto to spousta z nás dělá dodnes špatně. Někdy pospícháme a zuby jen tak rychle přejedeme kartáčkem ze strany na stranu, jindy při čištění zubů pliveme krev a nevěnujeme tomu ani pozornost! A občas se stane, že i přes naši usilovnou péči trávíme nepříjemné chvilky u zubaře a posloucháme děsivý zvuk vrtačky. Správná technika čištění zubů nás může těchto nepříjemných okamžiků zbavit a zlepšit nejen zdraví našich zubů a dásní, ale i celého těla. Nesprávně vyčištěné zuby totiž mohou ovlivnit i rozvoj plicních či ledvinových chorob, zhoršit cukrovku a zvyšují také riziko vzniku mrtvice a infarktu. Naučte se snadno a bezchybně čistit zuby díky jednoduchým trikům.

Kvalitní zubní kartáček je alfou a omegou správného čištění

Na trhu je dnes spousta kartáčků od manuálních přes sonické až po magnetické, různé druhy tvrdosti a tvarů vláken. Jak ale vybrat ten správný? „V České republice jsou stále nejpoužívanější manuální zubní kartáčky. Ty ale většina z nás volí zbytečně moc měkké, což vede k tomu, že si ve výsledku lidé čistí zuby spíše pevnou částí kartáčku než vlákny, která se mají o naše zuby primárně starat. Ani technika čištění není vždy optimální a řada z nás na kartáček vyvíjí příliš velký tlak, což odnáší především dásně a zubní sklovina. Toto vše ale dovedou ohlídat nejmodernější elektrické kartáčky a dovést uživatele k tomu, aby si zuby čistili správně,“ říká dentální hygienistka Simona Straková DiS.

Při výběru elektrických zubních kartáčků dbejte nejen na doporučení lékaře, ale i na nezávislé testy či doporučení České stomatologické komory. Uznáními dTestu i ČSK se momentálně pyšní magnetická iO technologie, kterou naleznete u špičkových elektrických kartáčků Oral-B iO.

Magnetický zubní kartáček Oral-B iO pro šetrné a bezpečné čištění

Oral-B iO je inovativní technologie od hlavice až k nabíječce. Od stávajících technologií Oral-B se odlišuje tím, že magnetický pohon bez tření přenáší energii přímo na konečky vláken, díky čemuž poskytuje nejjemnější a nejúčinnější čištění a celkově příjemný zážitek během čištění. Magnetický pohon navíc rovnoměrně rozděluje energii do konečků vláken a vytváří tak jemné mikrovibrace. Díky kombinaci oscilačního pohybu s mikrovibracemi klouže kartáček zub po zubu a zajišťuje hladký a tichý chod po celou dobu čištění. Tato revoluční technologie byla vyvinuta v inovačním centru v německém Kronbergu, kde na výzkumu pracovala po dobu šesti let řada špičkových expertů v oblasti péče o ústní dutinu. Technologie byla nyní mimořádně představena i předním českým zubním lékařům a dentálním hygienistkám, kteří měli možnost nahlédnout do tajů vývoje a výzkumu, a sami se přesvědčit o kvalitě magnetické technologie iO.

S kartáčkem Oral-B iO se vám navíc nestane, že byste na kartáček zbytečně tlačili. Má totiž zabudovaný světelný kroužek, který při čištění svítí třemi barvami – červeně, pokud tlačíte moc, zeleně, když vyvíjíte optimální tlak a přednastavenou barvou, když je tlak příliš nízký. Velkou výhodou je také mobilní aplikace, ve které najdete 3D grafiku a technologii AI Brushing Recognition s umělou inteligencí. Díky ní sleduje kartáček váš pohyb po ústní dutině a vyhodnocuje, zda máte správně vyčištěna všechna místa, nebo jste některá místa vynechali, případně nevyčistili dostatečně. Interaktivní displej vás nejen mile pozdraví a vyhodnotí efektivitu čištění, ale disponuje i praktickým časovačem a můžete na něm přepínat mezi sedmi čistícími programy, které jsou uzpůsobeny pro ty nejcitlivější zuby až po bonusové programy jako je bělení.

„Během návštěvy inovačního centra v Kronbergu jsem měla možnost seznámit se detailně s magnetickou technologií iO a mohu říci, že se jedná o opravdu pozoruhodnou inovaci. Bylo velmi zajímavé vidět, jak ti největší experti na ústní zdraví vytváří nové technologie pro co nejlepší účinnost a testují je ve spolupráci s uživateli, aby pro ně čištění zubů nebylo jen rutinou, ale znamenalo pro ně celkový zážitek. Když k tomu připočtu osobní zkušenosti s Oral-B iO, můžu tuto bezpečnou a šetrnou technologii s klidem doporučit,” dodává dentální hygienistka Simona Straková DiS., která byla exkurzí v inovačním centru v Kronbergu nadšená.

Klinické testy potvrdily, že Oral-B iO odstraňuje až o 100 % více plaku a až 6× více plaku podél linií dásní než běžný manuální zubní kartáček, tudíž nabízí bezpečné čištění zubů a dásní bez kompromisů. Výzkumy také poukázaly na to, že díky Oral-B iO jsou už během jednoho týdne používání dásně o 100 % zdravější v porovnání s klasickým manuálním čištěním. Jedná se také o vůbec první aplikovanou technologii, která byla oceněna pečetí České stomatologické komory za prokazatelně šetrné, a přitom účinné čištění zubů. Modely iO 7 a iO 8 byly rovněž oceněny značkou kvality v nezávislém testu dTest, ve kterém bylo testováno 23 elektrických zubních kartáčků.

Pokud se tedy rozhodnete pro magnetickou technologii, můžete se spolehnout, že vaše každodenní čištění bude nejen šetrné a bezpečné, ale i důkladné a precizní. A na zvuk vrtačky během pravidelné návštěvy u zubaře už můžete zapomenout. Kartáček a aplikace vám zkrátka nedovolí, abyste některá místa vynechávali či zanedbávali.

Čistěte alespoň 2 minuty a netlačte

Pro správné čištění a zdravé zuby a dásně je důležitá nejen správná technika, kterou vám magnetický zubní kartáček spolehlivě ohlídá, ale neméně důležitý je také čas a tlak. „Zuby bychom si měli čistit alespoň 2 minuty, a to jak večer, tak ráno. Čas by měl být také rovnoměrně rozdělen na všechny části našich zubů – stejnou péči věnujte nejen předním, ale i zadním zubům, nezapomínejte na kvalitní vyčištění zadní strany zubů a na plošky, kterými koušete. I zde se totiž usazuje zubní plak, který se při nesprávném čištění může proměňovat v zubní kámen a ovlivnit tak zdraví našich dásní i těla,“ doporučuje dentální hygienistka Simona Straková Dis.

Nezapomínejte na mezizubní prostory

Máte doma kvalitní zubní kartáček, natrénovali jste skvělou metodu čištění, ale stále se vám tvoří zubní kámen a vy nevíte proč? Pravděpodobně zanedbáváte čištění mezizubních prostorů. Ty čistěte každý večer ještě před samotným čištěním zubů za pomoci lékařem či dentální hygienistkou doporučených mezizubních kartáčků či zubních nití. „Při návštěvě v naší ordinaci dovedeme doporučit ten nejvhodnější mezizubní kartáček nebo dentální nit. Celá řada lidí tento krok péče vynechává, protože prostě nenašli správnou velikost či materiál. To však pak vede ke zbytečným komplikacím při návštěvě zubaře,“ vysvětluje dentální hygienistka Simona Straková DiS. Nezapomínejte také mezizubní kartáčky pravidelně měnit. Opotřebovaný mezizubní kartáček nevyčistí mezizubní prostory správně, množí se v něm bakterie a mohl by vás i nepříjemně poranit.

Na závěr vypláchněte ústa a vyčistěte jazyk

A ještě než dokončíte svou novou rutinu v péči o ústní dutinu, nezapomeňte se pověnovat také jazyku, na kterém se často usazují bakterie. Právě nevyčištěný jazyk je totiž v řadě případů původcem nepříjemného zápachu. Na čištění můžete použít speciální škrabku, nebo 30sekundový program Tongue Clean, který nabízí již zmíněný magnetický kartáček Oral-B iO. Po vyčištění jazyka použijte také ústní vodu, která pomůže odstranit poslední zbytky bakterií.

