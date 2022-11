Pohodové Vánoce díky kombinaci magnesia a vitaminu B6

Snažíme se věnovat jeden druhému a najít si čas na přípravu výzdoby, cukroví, ale i na hraní společenských her a sledování pohádek. Společně se prostě těšíme na Vánoce. Alespoň takto idylicky to vypadá z pohledu dětí. My dospělí si někdy nechceme nebo neumíme přiznat, že nám brzká tma a stále větší zima leze krkem, po očku sledujeme plynoměr a nevíme, jak stihneme nakoupit všechny dárky, uklidit, uvařit a vše naplánovat na jedničku. To může vést k celkovému stresu, který nám znemožňuje si předvánoční čas a svátky užít dle našich představ. Jsou ale vitaminy a minerály, které mohou při stresových situacích pomáhat, například kombinace magnesia a vitaminu B6.

Rádi bychom sobě i dětem dopřáli minimálně stejně hezké Vánoce jako loni, ale možná se musíme trochu uskromnit a máme z toho obavy. A do toho přichází další výdaje – dárečky pro kamarády ze školy, kostým na besídku a mnoho dalšího. Každou chvíli navíc na něco zapomeneme, protože naše diáře jsou přeplněny povinnostmi. To všechno má jediný následek – zvýšenou míru stresu.

Stres se může projevovat nepříjemnými symptomy

Pozorujeme na sobě nejrůznější nepříjemné příznaky, jako je únava či vyčerpání. Možná trochu hůře spíme. Místo příjemného těšení se a rozjímání vládne doma nepříjemná nálada, děti si stěžují, že je doma „hustá“ atmosféra, protože jsme podráždění a nervózní a máme možná sklon se více rozčilovat. To je důsledek stresu, což si ale neuvědomujeme. A do toho přichází závěr pracovního roku, kdy musíme stihnout dokončit celou řadu náročných úkolů. Jelikož letos vánoční prázdniny vychází na nejkratší možný počet volných dní, relaxace v podobě delšího volna nás bohužel v blízké době nečeká. A jelikož je nezbytné všechny organizační věci vyřešit, může být ten správný čas sáhnout po doplňku stravy.

Magnesium a B6 pro podporu psychiky

Pro všechny vytížené osoby zažívající opakovaně stresové situace je vhodným doplňkem stravy Magne B6® Forte. Účinný je na podporu psychiky, nervů a na snížení únavy a vyčerpání. Podporuje také normální energetický metabolismus, normální činnost svalů a dobrý stav kostí a zubů.

Magne B6® Forte obsahuje kombinaci magnesia a vitaminu B6. Magnesium, neboli hořčík, je minerál, který potřebuje každá buňka v těle. Je pro náš organismus nepostradatelný o to víc, když jsme vystaveni právě stresu. Z těla se v tomto případě vylučuje víc hořčíku, a proto je zapotřebí dbát na jeho dostatečný příjem. Jeho dostatek v organismu je důležitý pro naše fyzické i psychické zdraví. A zde hraje důležitou úlohu také vitamin B6. Nejenže pomáhá bojovat s únavou a vyčerpáním, podporuje energii a naši psychiku (podobně jako hořčík), ale zároveň napomáhá i k lepší vstřebatelnosti hořčíku a k jeho průniku do nitra buněk. Tím zabezpečuje účinné využití hořčíku v organismu. Magne B6® Forte tak pomáhá zvládat povinnosti a každodenní shon v pohodě.

Pro šťastné a veselé

Adventní čas a Vánoce jsou prostě hektické, to je fakt. Už jen z důvodu, že letos boří inflace všechny rekordy a snížit výdaje bude muset skoro každý. Celá rodina ale ocení, pokud budou máma s tátou ve větším klidu a pohodě. Pomůže cílená relaxace, dobrá organizace času, vědomí, že nelze být dokonalý a například právě i správně vybrané doplňky stravy. Věřme, že se nám pak podaří, spolu s tím, že se nebudeme honit za tolika dárky a pochutinami, prožít ty pravé pohodové Vánoce. S koledami, starými zvyky a hlavně se svou rodinou. Tak šťastné a veselé!

Magne B6® Forte je doplněk stravy.

Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální nervové a psychické činnosti, k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Hořčík přispívá k normální funkci svalů.

