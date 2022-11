Nastavte organismus tak, aby ustál chladné měsíce ve zdraví

Slunečné a teplé podzimní dny letos trvaly příjemně dlouho, večery jsou však už chladné a přichází období studených měsíců, kdy v populaci roste výskyt infekčních onemocnění a s ním i riziko nákazy. Chřipkové stavy jsou nepříjemné a umí nemocného na několik dní vyřadit z běžných aktivit. Předejít nákaze se dá prevencí – jednoduchými pravidly, které snadno zahrnete do své životosprávy.

Vitamíny a pestrá strava

V zimním období jsou pro podporu obranyschopnosti nezbytné vitamíny A, B6, C, D a E, zinek, selen, železo, měď a kyselina listová. Nejvhodnějším zdrojem vitamínů, živin a antioxidantů je čerstvé ovoce, zelenina a pestrá strava, ve které by své místo měly mít kysané mléčné výrobky či jogurty, kvašená zelenina, čerstvé maso, ryby, ořechy a luštěniny. Blahodárné účinky na organismus má také česnek, teplý vývar, horké nápoje s nastrouhaným zázvorem nebo zelený čaj s citronem a medem.

Autor: Pexels.com

Správně nastavené návyky

Klíčový pro imunitu je dostatečný a pravidelný odpočinek. Spánek by měl trvat alespoň 7 hodin a ložnice by měla být vyvětraná s teplotou okolo 19°C. Tělu prospívá pravidelné cvičení a pohyb na čerstvém vzduchu, který má díky uvolňujícím se endorfinům blahodárné účinky i na psychiku. Dlouhodobé vypětí dokáže obranyschopnost výrazně oslabit, a proto je dobré se se stresem naučit pracovat, a to pomocí relaxace a odreagování mysli.

Autor: Pexels.com

Pomoci může i homeopatie

Na prevenci jsou vhodné i homeopatické léky. Jejich užívání má řadu výhod, jsou totiž bez omezení věku, bez známých nežádoucích účinků a mohou se kombinovat s jinými léky či doplňky stravy. Užívat je mohou malé děti, těhotné a kojící ženy i senioři, kteří většinou užívají více léků současně a ocení, že se homeopatika navzájem s jinými léky či doplňky stravy neovlivňují.

Homeopatický léčivý přípravek Oscillococcinum je určen jak k prevenci, tak k léčbě chřipkových stavů. Pro prevenci je vhodné užívat 1 dávku týdně. Od prvních příznaků chřipkových stavů, jako je např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů, užívejte 1 dávku 3× denně po dobu 1 až 3 dnů. Léková forma v podobě granulí v jednodávkových obalech je praktická a snadno se vejde do kabelky nebo aktovky – lék tak můžete mít všude s sebou a vždy po ruce.



Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů (jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů). Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. Autor: Boiron

Více na www.oscillococcinum.cz