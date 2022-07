Na bolest nemáme čas

Zvládáme pracovní úkoly, starost o dům a rodinu, víme, kdy mají děti školní exkurzi a pes veterináře, stíháme vozit dceru do baletu a syna na fotbal a do toho bychom se rády občas věnovaly i samy sobě. Kouzlo, které už jsme dávno objevily, se jmenuje efektivita a rychlost. Vodu vaříme v rychlovarné konvici, teplotu dětem měříme digitálním teploměrem, nabíjíme rychlonabíječkou, na internetu vyhledáváme recept na rychlou večeři… protože náš čas je příliš drahý na to, abychom ho plýtvaly čekáním. Když ale rozbolí třeba hlava, plány se hroutí. S bolestí nelze efektivně pracovat, kvalitně odpočívat či se s radostí věnovat blízkým. „Rychloprášek“ ještě nikdo nevymyslel. Nebo ano?

Rychlé životní tempo má zajisté své výhody. Žádná generace před námi nestíhala tolik věcí. Cestovat mnohem více, než si naše babičky uměly kdy představit, mít spoustu zážitků, vzdělávat se, nemuset se vzdát kariéry kvůli dětem nebo dětí kvůli kariéře. Mnoho vychytávek, které šetří čas, nám takový luxus umožňuje. Na druhou stranu jsou tu i nevýhody. Stres, přepětí, málo odpočinku. Pracovní maily pípají celý den, cestou z práce musíme nakoupit, vyzvednout balíček, vyřídit dva pracovní telefonáty, zařídit rozvoz na kroužky, uvařit dobrou večeři, poklidit, zkontrolovat školní aktovky…

Bolest hlavy, a stejně tak i každá jiná, třeba menstruační, nám kazí plány. Zpomaluje nás v práci, bere nám radost a chuť se věnovat rodině. Naštěstí existuje léčivý přípravek ve formě snadno rozpustných růžových měkkých tobolek, z nichž se po jejich rozpadu v žaludku okamžitě do těla uvolňuje účinná látka v tekuté formě. Jmenuje se Ibalgin® Rapidcaps. Tento léčivý přípravek má navíc i protizánětlivé účinky. Určený je pro dospělé a děti od 6 let. Ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, zad, svalů a menstruační bolesti, snižuje horečku a tlumí zánět. Je fajn mít podobnou pomoc při ruce, když už nám povinnosti přerostou přes hlavu tak, že nám její bolest zkříží plány.

Naše hlava je tedy něco mezi diářem a supervýkonným počítačem, ve kterém je uloženo, kde jsou očkovací průkazy dětí, velký techničák, poslední revize elektroinstalací, cestovní pasy i žluté školkové tričko, potřebné jednou do roka. Kdesi ve složce vlevo dole na ploše najdeme třeba i informaci, že ta manželova oblíbená bílá košile je teď v prádle, ale ta světle modrá visí vyžehlená vpravo ve skříni – a to ani nemusíme být doma. Stačí, když nám drahý volá do práce, že jednu nebo druhou hledá. Naše hlava je zkrátka hotový poklad, a když už rozbolí, je fajn, že existuje pomoc, jako je léčivý přípravek Ibalgin® Rapidcaps, s okamžitě se uvolňující účinnou látkou. Abychom se mohly rychle vrátit k tomu, na čem záleží. Na bolest nemáme čas.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

