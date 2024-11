Mohou probiotika zmírnit příznaky potravinové intolerance?

Co jsou to vlastně probiotika?

Probiotika hrají klíčovou roli v udržování rovnováhy střevní mikroflóry. Jsou to vlastně přátelské bakterie, které přirozeně obývají naše střeva. Jejich hlavní úlohou je udržovat rovnováhu ve střevním mikrobiomu, tedy v komplexu mikroorganismů, které žijí v našem trávicím systému. Tato rovnováha je důležitá pro správné trávení a absorpci živin, ale také pro posílení imunitního systému a pro prevenci různých zdravotních problémů. Zároveň má tento balanc vliv na dobrou náladu a naše duševní zdraví, protože i stres může mikrobiální rovnováhu narušit.

Donedávna jsme znali výhody probiotik především v souvislosti s užíváním antibiotik. Probiotika však mohou pomáhat i v oblastech, kde by vás to možná nenapadlo.

Intolerance lepku a další potravinové alergie: Mohou pomoci probiotika?

Lidé trpící potravinovými intolerancemi často hledají způsoby, jak zmírnit příznaky, které tyto problémy způsobují. Například intolerance lepku, která postihuje stále více lidí, může způsobovat nadýmání, průjmy, bolesti břicha a celkové nepohodlí. Probiotika mohou pomoci zklidnit zánět ve střevech a zlepšit trávení.

Dříve jsme spoléhali především na jogurty a tablety, nyní je na trhu najdeme i v podobě čím dál více oblíbených tekutých probiotik. Tekutá forma probiotik má oproti klasickým probiotikům několik zásadních výhod.

Autor: Symprove

Živá a aktivní probiotika: Proč je důležité, aby se dostala až do střev?

Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují účinnost probiotik, je jejich schopnost přežít cestu přes kyselé prostředí žaludku a dorazit do střev, kde mají největší přínos. Většina probiotik v tabletách nebo prášku, respektive prospěšné bakterie, které obsahují, často podlehnou během náročné cesty žaludkem právě agresivním kyselinám.

Tento problém řeší, díky svému jedinečnému systému distribuce (UDS™), tekutá probiotika Symprove, která zajišťují, že bakterie zůstanou živé a aktivní až do střev. Díky tomu mají výrazně vyšší účinnost.

Že jsou probiotika Symprove mnohem účinnější, než probiotika v tabletové nebo práškové podobě, ukázaly i výsledky studií University College London a King's College London.

Probiotika Symprove jsou primárně určena pro lidi trpící střevními nemocemi jako IBS, IBD, SIBO či divertikulitídou. Lidem s potravinovými intolerancemi tak pomáhají tím, že podporují zdravou střevní mikroflóru a pomáhají snížit zánět, který často tyto potíže doprovází. Zároveň je mohou užívat lidé s různými potravinovými alergiemi, ale v podstatě kdokoliv, kdo chce podpořit zdraví svého trávení, imunitní systém a celkový wellbeing svého organizmu.

Autor: Symprove

Jak zařadit probiotika do každodenního života?

Probiotika jsou důležitá nejen pro lidi s intolerancemi, ale i pro každého, kdo chce zlepšit své celkové zdraví. Zdravý střevní mikrobiom je totiž základem správného fungování imunitního systému.

Symprove probiotika doporučujeme užívat alespoň 3 měsíce. Délka tohoto období je v souladu s dlouhodobými výsledky, které pociťuje 9 z 10 uživatelů. Až 94 % jich potvrdilo, že po 3 měsících pociťují rozdíl a mnozí z nich užívají Symprove dlouhodobě. Důležitá je pro prevenci takzvaná dlouhodobá pravidelnost.

Symprove si dává záležet, aby probiotika byla pro použití vždy co nejčerstvější, při plnění do lahví jsou bakterie živé. Na co si dát pozor? Trvanlivost a účinnost může značně klesnout, pokud se Symprove vystaví vysokým teplotám či naopak mrazu.

Ať už vás tedy trápí nesnášenlivost lepku, problémy s trávením, nebo prostě jen hledáte způsob, jak podpořit své zdraví přirozenou cestou, Symprove nabízí účinné a vědecky ověřené řešení.