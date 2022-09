Kombinace magnesia a vitaminu B6: Abychom byli v pohodě

Počátkem září je třeba svolat rodinnou radu a vyřešit nově veškerou školní a kroužkovou logistiku, přizpůsobení pracovní doby a zapojení babiček a pomocníků, protože syn přestal chodit na fotbal, začal chodit na volejbal a dceřina hudební nauka je letos úplně jindy a také se změnily školní rozvrhy. O prázdninách jsme možná utratili víc peněz, než jsme zamýšleli, ale na to se září neptá a do školy i do kroužků je potřeba halda drahého vybavení. Jen těžko se probouzíme z „dovolenkového módu“, stane se nám, že „zazdíme“ nový kroužek nebo že ráno, když má potomek zrovna se školou divadlo, zjistíme, že jsme zapomněli dohlédnout, že si včera opravdu vyčistil zablácené boty. Nebo se nám po ránu dítě vzbudí s kašlem a musíme řešit neočekávané hlídání během nemoci. To všechno má jediný důsledek – zvýšenou míru stresu.

Stres se může projevovat nepříjemnými symptomy

Pozorujeme na sobě nejrůznější nepříjemné příznaky, jako je únava či vyčerpání. Možná trochu hůře spíme. Děti si stěžují, že je doma „hustá“ atmosféra, protože jsme podráždění a nervózní a máme možná sklon rozčilovat se nebo dokonce křičet kvůli každé „prkotině“. To je důsledek stresu, což si ale neuvědomujeme. A třeba jej nevědomky přiživíme ještě v práci – po létě přicházejí nové pracovní úkoly a výzvy. Někteří z nás možná dokonce nastoupili do nového zaměstnání, třeba po dlouhé době na rodičovské dovolené. A protože relaxace v podobě delšího volna nás bohužel v blízké době nečeká a všechny organizační věci je prostě potřeba vyřešit, může být ten správný čas sáhnout po doplňku stravy.

Magnesium a B6 pro podporu psychiky

Pro velmi vytížené osoby, pro všechny „zářijové rodiče“ a další osoby zažívající opakovaně stresové situace, je tak vhodným doplňkem stravy Magne B6® Forte. Účinný je na podporu psychiky, nervů a na snížení únavy a vyčerpání. Podporuje také normální energetický metabolismus, normální činnost svalů a dobrý stav kostí a zubů.

Magne B6® Forte obsahuje kombinaci magnesia a vitaminu B6. Magnesium, neboli hořčík, je minerál, který potřebuje každá buňka v těle. Je pro náš organismus nepostradatelný o to víc, když jsme vystaveni právě stresu. Z těla se v tomto případě vylučuje víc hořčíku, a proto je zapotřebí dbát na jeho dostatečný příjem. Jeho dostatek v organismu je důležitý pro naše fyzické i psychické zdraví. A zde hraje důležitou úlohu také vitamin B6. Nejenže pomáhá bojovat s únavou a vyčerpáním, podporuje energii a naši psychiku (podobně jako hořčík), ale zároveň napomáhá i k lepší vstřebatelnosti hořčíku a k jeho průniku do nitra buněk. Tím zabezpečuje účinné využití hořčíku v organismu. Magne B6® Forte tak pomáhá zvládat povinnosti a každodenní shon v pohodě a abyste se na své děti už zbytečně nerozčilovali.

Pro klidný barevný podzim

Starostí na podzim prostě neubude, to je fakt. Už i proto, že situace ve společnosti je nejistá, zvyšují se životní náklady a všichni s napětím vyčkáváme, co přinesou další měsíce. Celá rodina ale ocení, pokud budou máma s tátou ve větším klidu a pohodě. Pomůže cílená relaxace, dobrá organizace času, vědomí, že nelze být dokonalý a například právě i správně vybrané doplňky stravy. Třeba se pak najde čas, a především i chuť, na typické podzimní radovánky – pouštění draků, sbírání barevných listů a kaštanů a na společné procházky pestrou krajinou. Pro každý den naplno! Vždyť podzim může být tak krásný!

Magne B6® Forte je doplněk stravy.

Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální nervové a psychické činnosti, k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Hořčík přispívá k normální funkci svalů.

