Kombinace léčebných metod může být pro pacienta přínosná

Roste poptávka po lékařích, kteří pacientovi vyberou druhy léčby ušité na míru tak, aby měly co největší přínos. Češi využívají například akupunkturu, tradiční čínskou medicínu, fytoterapii a v neposlední řadě i homeopatickou léčbu. Tu alespoň jednou v životě použilo 37 % Čechů1. 65 % Čechů by navíc uvítalo, kdyby pomocí homeopatických léků léčil jejich lékař2.

Experimenty takzvaného základního výzkumu v homeopatii na rostlinách, buňkách i zvířatech dokazují, že homeopatické roztoky mají prokazatelný a opakovatelný biologický účinek. Chcete příklad? Pokud jste alergik, jistě je vám povědomé slovo histamin. Je to molekula, která v lidském těle odpovídá za alergické reakce. Při alergické reakci jsou aktivovány imunitní buňky zvané bazofily, které právě zmíněný histamin uvolňují. Homeopatický roztok histaminu snižuje aktivitu bazofilů, což vede ke sníženému uvolňování histaminu, a tudíž ke zmírnění alergické reakce3. Vybrané studie základního výzkumu najdete i v českém jazyce, a to zde: https://vedecke-dukazy.svethomeopatie.cz

Referenční renomovanou organizací pro výzkum v homeopatii je Homeopathy Research Institute (HRI) se sídlem v Londýně. Výzkum v homeopatii čítá celkově přes 6 000 prací. Co se klinických studií týče, je jich asi 500 a 200 z nich splňuje přísná metodologická kritéria, která se používají i v konvenční medicíně. Zajímá vás více informací? Navštivte stránky HRI: https://www.hri-research.org

Vůbec nejrozsáhlejší ze studií z poslední doby je observační studie EPI3, která zhodnotila práci 825 francouzských všeobecných lékařů při léčbě 8 559 pacientů a která dokazuje, že užíváním homeopatik pacienti snížili spotřebu antibiotik o 57 % při infekcích horních cest dýchacích, měli o 46 % nižší spotřebu protizánětlivých léků a o 71 % nižší spotřebu psychofarmak (při poruchách spánku, úzkostech, depresích). Dosáhli přitom srovnatelných výsledků v léčbě, jako při používání klasické medicíny. Nadužívání léků v dnešní době, včetně antibiotické rezistence, je velkým problémem.

Klinická praxe potvrzuje, že homeopatická léčba má své výhody, ať už je použita samostatně, nebo jako doplněk konvenční léčby. Je netoxická, může se užívat souběžně s jinými přípravky, nemá žádné známé nežádoucí účinky a mohou ji užívat také rizikové skupiny pacientů, jako jsou děti, těhotné ženy a senioři, včetně pacientů, kteří užívají velké množství léčivých přípravků. Je bezpečná a ve výsledku vede k úsporám výdajů zdravotnického systému (úspora 35 % u pacienta léčeného homeopaticky4).

Výzkumné práce a informace k výzkumu v homeopatii jsou k dispozici například zde:

www.pubmed.gov

Prezentovaná data ze základního výzkumu nelze extrapolovat na jakoukoliv vlastnost nebo klinické použití u lidského jedince. To by vyžadovalo doplňující studie.

