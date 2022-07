Jarní sporty mohou bolet, rychlá úleva se občas hodí každému

Příčin bolestí, které nás přepadají v prvních měsících, může být mnoho. Náhlá zvýšená aktivita, jarní únava, při které bolívá hlava, citlivost na změny tlaku. Bolest zad, se kterou se někdy setká většina dospělé populace a patří mezi časté příčiny návštěvy lékaře, nás může přepadnout třeba po fyzicky náročném „odzimování“ chalupy.

Se začátkem roku také začínají nové pracovní projekty, to tam je vydechnutí, které jsme si většinou mohli dopřát kolem Vánoc nebo při pobytu na horách. A do letní dovolené daleko. Sedíme, hrbíme se nad notebooky, pracujeme a pracujeme. A bedra, šíje, ramena a zápěstí nám to „spočítají“.

Pomůže změna životního stylu

Dříve či později nás naše zatuhlost a bolest donutí situaci řešit. Objednáváme se na masáže, necháme si napsat rehabilitace, zkoušíme cvičit. Naše pracovní vypětí je ovšem pořád stejné, podobně jako pohybové zlozvyky. Proto se problémy brzy vrátí.Bolesti mohou přejít v chronické a ty je třeba, stejně jako jakoukoliv jinou bolest, samozřejmě řešit s odborníkem, správným cvičením, rehabilitací, sportem, úpravou pracovního prostředí. Pro akutní bolest, například hlavy, zubů, svalů, však potřebujeme řešení. Nikdy nevíme, kdy podobná nepříjemnost přijde, a je proto dobré mít vybavenou domácí lékárničku, autolékárničku či kabelku.

Pak vás nikde nezaskočí třeba naražené zápěstí, bolest hlavy či v případě žen bolestivá menstruace. Nač trpět, když příčina bolesti je zřejmá a do půl hodiny lze být bez bolesti a zapojit se zpět do práce, zábavy či znovu v klidu odpočívat. Třeba na chatě, kde jste právě dokončili natírání plotu a ohýbání neprospělo bedrům.

Když už lék, tak šetrný

Proti mírné až středně silné bolesti se používají nejčastěji léky ze skupiny tzv. nesteroidních antirevmatik (NSA), nejčastěji ibuprofen. Na trhu už je i v inovované formě, jako lék Ibolex® 200 mg, který jako účinnou látku obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen, jenž je šetrný k tělu, protože je zbaven všeho, co by zbytečně zatěžovalo organismus. I proto stačí Ibolexu pouze 200 mg.

Obzvláště vhodný je právě pro bolesti zad, zabírá však například i na bolesti kloubů, šlach a kostí, ale i na již zmíněné menstruační bolesti a bolesti zubů. A to velmi rychle, už do třiceti minut.

Méně je více, i proti bolesti

Nižší dávka je důležitá k minimalizaci vedlejších účinků. „Přestože mají nesteroidní antirevmatika své stálé místo při řešení akutní bolesti a patří k základní výbavě domácích lékárniček, jejich dlouhodobé užívání může u některých pacientů zvýšit riziko potenciálních nežádoucích účinků. Lék na bázi dexibuprofenu je účinnou a šetrnou variantou. Z klinického hlediska je výhodou jeho rychlejší přesun do kloubní tekutiny, což je přínosem zejména v léčbě bolesti zad a pohybového aparátu.“1 uvádí MUDr. Marek Hakl, PhD z brněnského Centra léčby bolesti Medicinecare.

Ibolex® 200 mg lze užívat při mírné až středně silné bolesti různého původu a je k dostání ve formě potahovaných tablet, které se užívají s jídlem nebo bez jídla a zapíjí se sklenicí vody či jinou tekutinou. Užívá se vždy 1 tableta, maximální denní dávka jsou 3 tablety, přičemž časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin. Bez porady s lékařem se Ibolex® 200 mg nesmí užívat déle než 4 dny (resp. 3 dny v případě horečky) a není vhodný ani pro děti a dospívající do 18 let.

1 Hakl, Marek. Uvedení léku Ibolex na trh. Tisková konference Sanofi. Praha. 14. 10. 2020

Ibolex® 200 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

MAT-CZ-2200003–1.0–01/2022

