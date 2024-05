Jak zvládnout kojenecké koliky? Pomoci mohou úlevové techniky i homeopatie

Kojenecká kolika a bolesti bříška se u miminek objevují většinou od 2. týdne po narození a trvají až do 5. měsíce věku. Jde často o velmi náročné období, a to jak pro miminko, tak pro jeho rodiče. Děti trpící kojeneckou kolikou bývají neklidné, podrážděné a často neutišitelně pláčou. Dalšími příznaky jsou u miminek nafouklá bříška a stáčení se do klubíčka nebo naopak propínání do luku.