Jak relaxovat ve vaně? Vyzkoušejte naše tipy!

Útěk do světa relaxace

Uvolňujících aktivit je spousta, ale co funguje téměř na každého, je relaxační koupel. Dopřejte si ji alespoň jednou týdně po dobu 15 až 20 minut a stres se vám bude vyhýbat obloukem! Ideální teplota vody se pohybuje v rozmezí 37–43 °C. Tuto hranici nepřekračujte, horká voda totiž způsobuje vysychání pokožky. A čím je člověk starší, tím je pro tělo těžší obnovovat ochrannou vrstvu, která horkou koupelí ráda šupinatí.

Celá nebo třičtvrtě?

Neradi děláte věci polovičatě? Tak to si jistě rádi vychutnáte i plnou vanu. Napusťte ji tak, aby vodní hladina sahala až po vaši šíji. Tělo bude teplou vodou příjemně uvolněné a bude se vám snáze usínat. Naopak tříčtvrtinová vana nedosahuje tak vysokého stimulačního efektu, avšak méně zatěžuje krevní oběh, a je tak doporučovanější pro ty, které trápí například výkyvy krevního tlaku.

Vany z litiny? Relaxační jedničky!

A jaké vany do koupelny jsou pro milovníky dlouhých lázní nejvhodnější? Na celé čáře vítězí ty litinové, a to především proto, že v nich voda vydrží dlouho teplá. Důležitý je samozřejmě také jejich tvar – díky vaně s vyvýšenými okraji na obou stranách si koupel můžete vychutnat i ve dvou!

Správná relaxační atmosféra

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o naprosté drobnosti, relaxační koupel jimi vyladíte ke skutečné dokonalosti. Ještě před začátkem relaxace vyčistěte vaši koupelnu od zbytečných věcí. Udržují v sobě negativní energii a podvědomě ve vás vzbuzují chaos, což rozhodně není žádoucí. Vyhodit můžete například starou kosmetiku, srovnat šampony na poličkách apod.

Nyní se už můžeme přesunout k samotné relaxaci. Své chvíle si zpříjemněte oblíbenou hudbou, avšak pozor na její hlasitost. Když jsme uvolnění, jakékoli zvuky vnímáme mnohem intenzivněji než obvykle, proto je lepší nastavit ji tišeji. Taktéž můžete zapálit několik svíček, přítmí přijde vašim unaveným očím bezpochyby vhod.

A jedno doporučení na závěr. Před tím, než se ponoříte do tajů relaxační koupele, důkladně ze sebe smyjte všechny nečistoty a odličte se. Připravíte tak pokožku na přijímání účinných látek a výparů.

Kouzelná moc bylinek

Koupel můžete doplnit kvalitní pěnou nebo olejem, který bude vaši pokožku hydratovat už během relaxace ve vaně. Například meduňkový éterický olej působí proti stresu a úzkostem, santalové dřevo zmírňuje napětí a růže harmonizuje emoce. Eukalyptus nenapomáhá pouze při nachlazení, ale také podporuje koncentraci. A uvolňující účinky levandule zmiňovat snad ani nemusíme!

Koupelové poklady najdete i ve spíži

Pokud toužíte po uvolňující koupeli ještě dnes, ale nemáte po ruce žádný elixír, kterým byste lázeň ozvláštnili, potěšíme vás. Klasické přísady do koupele hravě nahradíte i tím, co najdete doma ve spíži. Například koupel doplněná několika lžícemi medu pomáhá proti nespavosti, vyživuje pokožku a obnovuje její přirozenou bariéru. Koupel s příměsí jablečného octa zase zmírňuje otoky a uvolňuje svaly. Růžová himálajská sůl detoxikuje tělo, aloe vera zase hydratuje, hojí rány a tiší bolesti poraněné kůže. Tak hurá do vany!

A co potom?

Jakmile vylezete z vany, zabalte se do velké osušky, huňatého županu či rovnou do peřin a odpočívejte. Můžete si užívat klidu, meditovat, poslouchat příjemnou hudbu, na kterou jste se naladili už ve vaně, nebo zavřít oči a nechat se dozvuky teplé koupele ukolébat ke spánku.