Omezují nás v činnosti i pohybu a prakticky se jim nelze vyhnout. I proto jsou způsoby, jak bolest tišit, předmětem intenzivního výzkumu, především v oblasti farmakoterapie. Čerstvou novinkou v našich lékárnách je lék nové generace proti bolesti. Jedná se o volně prodejný lék, který obsahuje novou účinnou látku zvanou dexibuprofen. Působí rychle a efektivně přímo v místě bolesti.

Bolest je nepříjemný smyslový i pocitový zážitek. Je pro nás obrannou reakcí a varováním před hrozícím nebo skutečným poškozením tkání, proto bychom ji nikdy neměli ignorovat. Mezi nejčastější typy bolesti patří bolesti zubů, hlavy, menstruační bolesti nebo bolesti pohybového aparátu. Velmi časté a nepříjemné jsou také bolesti zad. S těmi se někdy setká až 80 % dospělé populace a patří mezi deset nejčastějších příčin návštěvy lékaře. Důvody je třeba hledat především v současném životním stylu, jenž se vyznačuje jednostranným dlouhodobým přetěžováním určitých skupin svalů, statickou prací a minimem pohybu. Bolesti zad se rozhodně nevyplatí podceňovat, protože v průběhu času se mohou stát chronickými a následná léčba je pak mnohem obtížnější. Navíc se neobejde bez spolupráce s lékařem.

V případě akutní bolesti si od ní často můžeme ulevit sami, nejčastěji pomocí volně prodejných léků. V dnešní době se proti mírné až středně silné bolesti používají nejčastěji léky ze skupiny tzv. nesteroidních antirevmatik NSA. Celosvětově nejpoužívanější léčivou látkou z této skupiny je ibuprofen. Použití nových technologií umožňuje krystalizací racemické směsi ibuprofenu vyrobit dexibuprofen, což je aktivní enantiomer ibuprofenu, tj. pouze jeho pravotočivou formu. Novinka na trhu dexibuprofen se v klinických studiích ukazuje jako šetrný vůči trávicímu traktu. Metabolismus dexibuprofenu je ve srovnání s racemickým ibuprofenem jednodušší. K vyvolání žádoucího efektu postačuje nižší dávka, a to 200 mg.

Proč je to důležité? „Při léčbě bolesti je zásadním faktorem nejen účinnost léku a rychlost jeho působení, ale také minimalizace vedlejších účinků,“ říká MUDr. Marek Hakl, PhD z brněnského Centra léčby bolesti Medicinecare, a dodává: „Přestože mají nesteroidní antirevmatika, své stálé místo při řešení akutní bolesti a patří k základní výbavě domácích lékárniček, jejich dlouhodobé užívání může u některých pacientů zvýšit riziko potenciálních nežádoucích účinků. Lék na bázi dexibuprofenu je účinnou a šetrnou variantou.Z klinického hlediska je výhodou jeho rychlejší přesun do kloubní tekutiny, což je přínosem zejména v léčbě bolesti zad a pohybového aparátu.“1

Nový lék s obsahem dexibuprofenu

Novým registrovaným přípravkem s účinnou látkou dexibuprofen na českém trhu je Ibolex® 200 mg. Lze ho užívat při mírné až středně silné bolesti různého původu. Protože se Ibolex® 200 mg rychleji přesunuje do kloubní tekutiny, působí rychle přímo v místě bolesti, při léčbě bolesti zad a pohybového aparátu. Uleví ovšem také od bolesti zubů, hlavy, při menstruační bolesti nebo při bolesti provázející nachlazení a chřipku.

Ibolex® 200 mg je k dostání ve formě potahovaných tablet, které se užívají s jídlem nebo bez jídla a zapíjí se sklenicí vody či jinou tekutinou. Užívá se vždy 1 tableta, maximální denní dávka jsou 3 tablety, přičemž časový odstup mezi jednotlivými dávkami by měl být nejméně 6 hodin. Bez porady s lékařem se Ibolex® 200 mg nesmí užívat déle než 4 dny a není vhodný ani pro děti a dospívající do 18 let.

