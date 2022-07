Hrdinové moderní doby nemají čas na bolest

Obsluhujeme děti u distanční výuky, vaříme, pečeme, udržujeme domácnost v provozuschopném stavu, děláme zábavu, jsme trenéry, a kdo má štěstí, smí plnit náročné pracovní úkoly v režimu home office. Domov však připomíná spíše cirkus než kancelář. Jiní z nás zase musí bohužel prožívat nejrůznější ztráty, ať již na poli pracovním či osobním, nebo prochází enormním pracovním vypětím. A odreagovat se způsobem, na který jsme zvyklí, není mnohdy možné. Nefungují sportoviště, kurzy, kluby, divadla, kina ani restaurace. Někdy nás tedy zaskočí bolest – ale čas s bolestí je čas promarněný.

Zvládáme to, ale naše hlava ne

Většina lidí zmíněný diskomfort zvládá obdivuhodně, ale daní za to je zvýšený stres, horší a kratší spánek, když po nocích doháníme pracovní zadání. Trávíme více času u počítače, protože kromě kolegů se přes něj chceme spojovat i s přáteli a vzdálenou rodinou. Méně času máme na sebe a své blízké, což si vyčítáme. A pak přichází nechtěná společnice – bolest hlavy. Je nasnadě jí nazývat „bolest hlavy 21. století“, protože její příčiny, jako nedostatečný spánek, přemíra stresu a digitálních technologií jsou neblahými trendy moderní doby. Negativně ovlivňuje jasné myšlení (kognitivní funkce), zhoršuje paměť, snižuje míru koncentrace, pozornosti, motivace, schopnost řešit problémy, argumentovat, vnímat. Optimální samozřejmě je, když se podaří myslet na prevenci a bolest vůbec nevznikne, nebo se ji podaří rozehnat v počátku. Hlídat bychom si měli pitný režim, časté přestávky, občasné protáhnutí či alespoň krátkou procházku na čerstvém vzduchu. Spánek by měl trvat 8 hodin, v tmavé a chladné místnosti. Můžeme také vypozorovat potravinové spouštěče bolesti, jako některé druhy nápojů, umělých přísad v jídlech či např. čokoládu nebo aromatické sýry, a vyhnout se jim.

Rychlá úleva je možná

Někdy to však zkrátka nejde. Nebo nás bolest hlavy přepadne po dlouhém nošení respirátoru. Naštěstí však řešení můžeme mít vždy po ruce. Pro rychlou a šetrnou úlevu cílenou přímo na bolest hlavy vědci vyvinuli speciální variantu oblíbeného léku, Ibalgin® Plus. Obsahuje unikátní kombinaci dvou účinných látek – ibuprofenu a kofeinu, který má podle nejnovějších výzkumů v správném dávkování mnoho pozitivních účinků na naše zdraví. Díky „dvojí síle“ bude naše hlava velmi rychle znovu „fit“ a dovolí nám znovu se soustředit, precizně řešit pracovní úkoly, vrátit dětem drtivou porážku v pexesu nebo si jen zaslouženě a bez bolesti odpočinout. Hrdinové moderní doby nemají čas na bolest. Ztrácíme tím čas na sebe, na rodinu i na práci. Čas strávený s bolestí je čas promarněný.

Káva problém nevyřeší

Třeba si říkáte, že když nám může pomoci ibalgin a kofein, postačí běžné analgetikum a šálek kávy. To však není dobrý nápad. Za neškodnou dávku se považuje 400 mg kofeinu denně pro dospělé a 200 mg pro těhotné ženy. Kde je tedy problém? V tom, že netušíte, kolik kofeinu obsahuje šálek kávy, kterou se chystáte vypít! Může to být 50 mg, 75 mg, 150 mg i 200 mg a v extrémních případech i více. Nevíte, na čem jste. S Ibalgin® Plus ano, obsahuje právě 100 mg kofeinu. Máte tedy přesný přehled a víte, že tabletka Ibalgin® Plus obsahuje dostatečné množství kofeinu k posílení analgetického účinku a současně nepřesahuje jeho bezpečný limit.

Dnešní těžká doba bude jednou minulostí. Brzy budeme žít zase naplno a na zlé časy zapomeneme. Jako každá zlá zkušenost i tato doba může však každému člověku přinést něco, co mu zůstane. Mohou to být třeba zdravé návyky, se kterými dobře zvládneme příští krize. Naučíme se relaxovat a sportovat jen s tím, co máme k dispozici doma, na zahradě či v přírodě; naučíme se, že k životu bez bolesti napomáhá zdravá strava, čerstvý vzduch, přiměřený pohyb a důležitý je zejména dostatek spánku. A zapamatujeme si, že když už bolest hlavy nebo třeba zubů přijde, je hloupé marnit s ní čas a „nefungovat“. Ibalgin® Plus můžeme mít vždy při ruce. Tabletka samozřejmě není dlouhodobé řešení – každá dlouhodobá bolest patří do ordinace lékaře – ale jako krátkodobé řešení při „bolesti hlavy 21. století“ nám může pomoci žít život kvalitněji.

Ibalgin® Plus je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® 400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

MAT-CZ-2100403 – 1.0 – 05/2021

sanofi-aventis, s.r.o.

Budova Argo

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6, Česká republika

Tel.: (+420) 233 086 111

Fax: (+420) 233 086 222

E-mail: cz-info@sanofi.cz www.sanofi.cz