Co můžete udělat, abyste se cítili po každé stránce dobře? Nasaďte si kolagen

Pro ženy je velmi důležité cítit se sebevědomě a atraktivně. Ten pocit je úzce propojen s tím, jakou mají pleť, vlasy či nehty, tedy s vnějším vzhledem. Stejně důležitá je však kondice a energie těla. A právě kolagen je látkou v těle, která zastřešuje všechny tyto požadavky. Bez kolagenu bychom se neobešli, má přímý vliv na to, jak se cítíme. Tělo ho však se stoupajícím věkem nedokáže vytvořit tolik, co potřebuje.

To je důvod, proč jsou výživové doplňky s čistým kolagenem tak populární – postupem času se skutečně ukázalo, že pomohou doplnit lidskému tělu kolagen a zlepšit tak kvalitu života po psychické i fyzické stránce. Kolagenové doplňky se vyrábějí štěpením živočišného kolagenu dobytka nebo ryb. Ale aby skutečně účinkovali, měli by splňovat přísná kritéria. Kvalitní kolagen by měl být především 100% čistý a štěpený tak, aby si zachoval potřebnou bioaktivitu.

Účinky takového doplňku pocítí ženy nejen na svém pohybovém aparátu, ale také zevnějšku. “Z hlediska estetické dermatologie je kolagen důležitý pro zachování pevné a pružné pokožky, zdravých nehtů a vlasů,” potvrzuje MUDr. Jana Molčanová z dermatologické kliniky Medoderm. A kdo z nás by se nechtěl cítit zdravý, aktivní a ještě k tomu dobře vypadat?

Pokud jde o nabídku na trhu, jedničkou v Česku i na Slovensku je již dlouhá léta 100% čistý a prémiový kolagen značky Inca Collagen. Není překvapením, že ho mají v oblibě zejména ženy, ale na chuť mu postupně přicházejí i jejich silnější polovičky. “Moje pleť je vyživenější a pevnější, zlepšila se mi kvalita nehtů, rostou mi rychleji vlasy a mám je lesklejší a příjemnější na dotek, zpevnila se mi pokožka celého těla,” zhodnotila zákaznice Ivana Cachová.

Účinky Inca Collagen souvisí zejména s faktem, že je bioaktivní, tedy lidské tělo s ním pracuje jako s vlastním kolagenem. Inca Collagen vzniká štěpením pomocí enzymů, což je metoda, při které nedochází k žádné degradaci kolagenových peptidů, mají tedy zachovanou potřebnou strukturu k tomu, aby byly bioaktivní. Inca Collagen je neochucený, bez přísad, pouze čistý kolagenový hydrolyzát v prášku. Užívá se jednoduše, po rozmíchání v tekutině – postačí tedy každý den nasypat do sklenice, zalít vodou a vypít. Dále s ním už tělo pracuje podle potřeby, doplní jej do kůže, chrupavek, do tkání. Účinky lze zpozorovat do 2–3 měsíců:

zlepšuje elasticitu kůže celého těla,

zmírňuje tvorbu vrásek, zjemňuje a vyhlazuje drobné vrásky a linky,

zlepšuje strukturu a tón pleti,

zlepšuje regeneraci pleti, přispívá k léčení kožních problémů,

působí jako prevence akné či tvorby pigmentových skvrn,

působí na kvalitu vlasů: zlepšuje růst, regeneruje vlasové kořínky, podporuje hustotu vlasů a jejich lesk a pevnost,

je to výborný kolagen na nehty, protože posiluje nehtová lůžka, urychluje růst nehtů, zpevňuje je, aby se méně lámaly a třepili.

Ale milují ho i maminky po porodu a během kojení, protože urychluje hojení ran, jizev, podporuje rekonvalescenci, pomůže rychleji se vrátit do původní formy. Proto je ideální pro všechny ženy, nezávisle na věkové kategorii.

Inca Collagen je na trhu již 6 let. Že skutečně funguje, dosvědčí již přes 200 tisíc spokojených zákazníků. Zkrátka povedený český produkt, který je důkazem toho, že kolagen není žádný reklamní tah, ale může skutečně fungovat na problém, který vás trápí.