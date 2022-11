Co jsou to esenciální aminokyseliny?

Ty jsou často označované za základní stavební kameny bílkovin. Aby naše tělo fungovalo tak, jak má, potřebuje dvacet různých aminokyselin, a to včetně těch, jež jsou označeny přívlastkem esenciální. Co to vlastně esenciální aminokyseliny jsou a proč jsou pro naše tělo tak důležité?

Co jsou esenciální aminokyseliny?

Jak už jsme nastínili, aminokyseliny jsou nezbytné pro řadu procesů v lidském těle v čele s vytvářením bílkovin. Jako esenciální aminokyseliny se označují ty aminokyseliny, které lidské tělo nedokáže samo vytvořit. Musíme je proto přijímat ze stravy nebo z doplňků stravy.

Čím jsou esenciální aminokyseliny tvořeny? Jedná se o organické sloučeniny kyslíku, vodíku, uhlíku a dusíku. Pro naše tělo je nepostradatelných devět esenciálních aminokyselin, konkrétně se jedná o fenylalanin, valin, threonin, tryptofan, methionin, leucin, izoleucin, lysin a histidin.

Funkce esenciálních aminokyselin a jejich význam pro tělo

Jakou roli tedy esenciální aminokyseliny v našem těle hrají? Každá z aminokyselin má specifické biologické vlastnosti a každá z nich má pro tělo jiný význam. Obecně je však možné říci, že mezi zásadní funkce aminokyselin patří skutečnost, že vystupují jako stavební kameny všech bílkovinných struktur a DNA. Ovlivňují také metabolismus a jsou základem pro syntézu hormonů, pigmentů, enzymů a dalších látek. Mají i významný vliv na funkci orgánů, žláz, šlach a tepen a jsou nezbytné pro hojení ran a opravu tepen.

Dělení aminokyselin

Aminokyseliny dělíme na esenciální, neesenciální a semiesenciální aminokyseliny. Esenciální aminokyseliny už jsme si přiblížili. Pojďme se tedy ještě ve zkratce podívat na neesenciální a semiesenciální aminokyseliny.

Neesenciální aminokyseliny si dokáže živočišný organismus vytvořit sám, není tak potřeba je přijímat ze stravy nebo doplňků stavy. A semiesenciální aminokyseliny? Jedná se o aminokyseliny arginin a histidin, které jsou esenciální pouze pro děti v období jejich růstu.

Z čeho tělo aminokyseliny získává a jak zajistit jejich dostatečný přísun?

Vzhledem k tomu, že lidské tělo nedokáže esenciální aminokyseliny samo produkovat, musíme je tělu dodávat prostřednictvím pestré stravy. Esenciální aminokyseliny se nacházejí jak v některých živočišných, tak i rostlinných potravinách.

Kompletní a nekompletní bílkoviny

Některé z živočišných a rostlinných zdrojů patří k takzvaným kompletním neboli plnohodnotným bílkovinám a jiné k nekompletním neboli neplnohodnotným bílkovinám.

Za plnohodnotné bílkoviny se považují potraviny obsahující všech devět esenciálních aminokyselin. Jedná se například o mléčné produkty, maso, vejce, pohanku nebo sójové boby a quinou.

Quinoa patří ke skvělým zdrojům esenciálních aminokyselin. Autor: Pixabay.com

Nekompletní bílkoviny v sobě nemají celé spektrum esenciálních aminokyselin, řeč je například o fazolích nebo ořeších.

Proč používat doplňky stravy?

Aminokyseliny jsou součástí bílkovin, jako samostatnou látku je tedy v běžné stravě nenajdeme. Pokud bychom chtěli navýšit množství aminokyselin, museli bychom přijmout větší množství bílkovin. To však také souvisí s přijetím většího množství potravin. Přijaté bílkoviny tělo rozkládá na aminokyseliny během procesu trávení, ten je ale pro tělo energeticky náročný a můžete pociťovat ztrátu energie a pocit těžkosti.

Jak tedy potřebné látky tělu dodat? Prostřednictvím esenciálních aminokyselin v podobě doplňků stravy, ve kterých jsou aminokyseliny předtrávené, takže tolik nezatěžují trávení.



Jaká je doporučená denní dávka aminokyselin?

Doporučená denní dávka esenciálních aminokyselin se liší na základě toho, o jakou z devíti esenciálních aminokyselin se jedná. Doporučená denní dávka je na jeden kilogram tělesné hmotnosti 14 mg histidinu, 19 mg isoleucinu, 42 mg leucinu, 38 mg lysinu, 19 mg metioninu, 33 mg, fenylalaninu, 20 mg threoninu, 5 mg tryptofanu a 24 mg valinu.

Co způsobuje nedostatek aminokyselin?

V případě, že lidské tělo nemá k dispozici dostatečné množství jedné nebo více aminokyselin, dochází k oslabení produkce bílkovin, což může vést až k narušení celkového metabolismu.

Jak poznáte, že máte nedostatek aminokyselin? V případě nedostatku bílkovin můžete pozorovat například větší lámavost nehtů, zhoršenou kvalitu vlasů, otoky víček a končetin nebo také úbytek svalové hmoty.

Rady, tipy a doporučení

Máme pro vás několik tipů na to, jak přijmout dostatek aminokyselin v případě, že patříte k takzvaným masožroutům nebo k vegetariánům.

Jak na dostatek aminokyselin pro masožrouty

Jaké druhy masa jsou spojené s vysokým obsahem aminokyselin? Všech devět esenciálních aminokyselin obsahuje hovězí maso. Skvělým zdrojem aminokyselin je i kuřecí maso, které je obzvláště dobrým zdrojem aminokyseliny izoleucin, a také vepřové maso. V jídelníčku by měly být zastoupené i ryby, skvělým zdrojem aminokyselin jsou losos, tuňák a treska.



Existuje řada potravin, které obsahuje všech devět esenciálních aminokyselin. Autor: Pixabay.com

Jak na dostatek aminokyselin pro vegetariány

A z jakých potravin mohou aminokyseliny přijímat vegetariáni? Jedno z největších množství aminokyselin je spojené s quinoou. Jednoduchým zdrojem aminokyselin pro vegetariány a vegany jsou i fazole a sójové boby se všemi devíti esenciálními aminokyselinami.

V obou případech samozřejmě můžete aminokyseliny tělu dodat nejen prostřednictvím stravy, ale také zmíněných doplňků stravy.

Aminokyseliny jsou pro naše tělo zcela zásadní. Dostatečné množství esenciálních aminokyselin, tedy těch, které není tělo schopné samo vytvořit, můžete přijmout z pestré stravy nebo také prostřednictvím kvalitních doplňků stravy.