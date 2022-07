Bolest dnes už nikoho brzdit nemusí

Nikoho však už nezajímá, že mnozí z nás nebyli na dovolené nebo to byla dovolená se stresem, protože jsme se – a oprávněně – obávali stále se měnících opatření. Že mnozí z nás raději seděli doma, protože je těžké vysvětlovat osmiletému dítěti, že ono jediné se musí před návštěvou bazénu, kina či hotelu nechat nepříjemně otestovat, protože rodiče jsou očkovaní a brácha malý. Že jsme tudíž neodpočatí a unavení. Nikdo už nevidí, že jsme přepracovaní, protože mnoho zaměstnavatelů muselo kvůli vzniklé krizi redukovat počty zaměstnanců a ti, kteří zůstali, nestíhají. Nikdo už neřeší, zdali nám třeba nezkrachovalo podnikání.

Ráno do tmy, večer do tmy

K tomu navíc přichází podzim, který po létě normálně bývá dobou, kdy rádi vyhledáme své domovy, zvelebíme je, děti „objeví“ přes léto zapomenuté hračky. Ale vzhledem k průběhu posledního roku už mnoho z nás má domova „až po krk“. Vždyť spousta z nás ještě stále pracuje „raději“ na home office. Není se co divit, že i vzhledem k rannímu vstávání ještě za tmy, čím dál dřívějšímu stmívání a ubývání sluníčka nám občas není dobře. Prožíváme stres a únavu, máme horší a kratší spánek, když po nocích doháníme pracovní zadání a resty z minulosti. Trávíme více času u počítače. Méně času máme na sebe a své blízké, což si vyčítáme. A pak přichází nechtěná společnice – bolest hlavy.

Bolest hlavy 21. století

Je nasnadě ji nazývat „bolest hlavy 21. století“, protože její příčiny, jako nedostatečný spánek, přemíra stresu a digitálních technologií, jsou neblahými trendy moderní doby. Negativně ovlivňuje jasné myšlení, zhoršuje paměť, snižuje míru koncentrace, pozornosti, motivace, schopnost řešit problémy, argumentovat, vnímat. Optimální samozřejmě je, když se podaří myslet na prevenci a bolest vůbec nevznikne, nebo se ji podaří rozehnat v počátku. Hlídat bychom si měli pitný režim, časté přestávky, občasné protáhnutí či alespoň krátkou procházku na čerstvém vzduchu. Spánek by měl trvat 8 hodin, v tmavé a chladné místnosti. Můžeme také vypozorovat potravinové spouštěče bolesti, jako některé druhy nápojů, umělých přísad v jídlech či např. čokoládu nebo aromatické sýry, a vyhnout se jim. Speciálně na podzim a následně třeba na Vánoce pozor např. i na vonné svíčky.

Rychlá úleva je možná

Někdy však prevence nepomůže. Nebo nás bolest hlavy přepadne po dlouhém nošení respirátoru. Naštěstí však řešení můžeme mít vždy po ruce. Pro rychlou a šetrnou úlevu cílenou přímo na bolest hlavy vědci vyvinuli speciální lék, Ibalgin® Plus. Obsahuje unikátní kombinaci dvou účinných látek – ibuprofenu a kofeinu. Díky „dvojí síle“ bude naše hlava velmi rychle znovu „fit“ a dovolí nám znovu se plnohodnotně ponořit do práce, pomoci dětem s referátem do školy nebo porazit dědu v šachové partii. Hrdinové moderní doby nemají čas na bolest. Ztrácíme tím čas na sebe, na rodinu i na práci. Čas strávený s bolestí je čas promarněný.

Energetický drink nebo káva nejsou řešením

Třeba si říkáte, že když nám může pomoci ibalgin a kofein, postačí běžné analgetikum a plechovka energetického nápoje nebo šálek kávy. To však není dobrý nápad. Za neškodnou dávku se považuje 400 mg kofeinu denně pro dospělé a 200 mg pro těhotné ženy. Kde je tedy problém? V tom, že netušíte, kolik kofeinu obsahuje šálek kávy, kterou se chystáte vypít! Může to být 50 mg, 75 mg, 150 mg i 200 mg a v extrémních případech i více. Nevíte, na čem jste. Energetické nápoje zase obsahují velké množství cukru, což neprospívá zdraví. Ibalgin® Plus obsahuje právě 100 mg kofeinu. Máte tedy přesný přehled a víte, že tableta Ibalgin® Plus obsahuje dostatečné množství kofeinu k posílení a urychlení analgetického účinku a současně nepřesahuje jeho bezpečný limit.

Pro kvalitnější život bez bolesti

Po podzimu a zimě přijde zase jaro, sluníčko a doufejme, že i pandemická opatření se jednou stanou minulostí. Budeme zase normálně pracovat i odpočívat. Jako každá zlá zkušenost i tato doba může však každému člověku přinést něco, co mu zůstane. Mohou to být třeba zdravé návyky, se kterými dobře zvládneme příští krize. Naučíme se relaxovat a sportovat jen s tím, co máme k dispozici doma, na zahradě či v přírodě; naučíme se, že k životu bez bolesti napomáhá zdravá strava, čerstvý vzduch, přiměřený pohyb a důležitý je zejména dostatek spánku. A zapamatujeme si, že když už bolest hlavy nebo třeba zubů přijde, je hloupé marnit s ní čas a „nefungovat“. Ibalgin® Plus můžeme mít vždy při ruce. Tableta samozřejmě není dlouhodobé řešení – každá dlouhodobá bolest patří do ordinace lékaře – ale jako krátkodobé řešení při „bolesti hlavy 21. století“ nám může pomoci žít život kvalitněji.

