6 snadných způsobů, jak pomáhat lidem

Laskavé skutky nejsou jen o penězích

Pomoc není potřebná jen ve formě finančních prostředků nebo zboží, ale také emocionální. Hlavním klíčem k dobrým skutkům je vůle a sociální cítění. Začněte něčím jednoduchým, ale smysluplným.

Výhody pomoci druhým:

● Spojení s ostatními – navazování kontaktů s lidmi, což vede k posílení sociální skupiny, budování nových vztahů.

● Zažijete štěstí – laskavé skutky vás uskuteční šťastnými.

1. Usmívejte se, buďte laskaví k negativním lidem

Úsměv dělá věci lepšími. Samozřejmě dříve, než vytvoříte pozitivní prostor pro druhé, buďte laskaví a pozitivní sami k sobě. Tím, že přijmete, milujete a projevujete laskavost sami sobě, je vám umožněno, abyste to dělali pro ostatní. Pozitivní myšlenky dodávají trochu naděje a síly. Posuňte pak svou laskavost o krok dál. Pomozte druhým, kteří vás psychicky vyčerpávají nebo vidí svět jen negativně. Vytrvalostí v pomoci druhým můžete změnit to, jak někdo vnímá svět.

2. Darujte krevní plazmu

Podílet se na záchraně lidského života je snazší, než si myslíte. Darování krevní plazmy v Praze vám zabere 45 minut. Máte dobrý zdravotní stav? To je jedna z podmínek, která se vyžaduje. Pomáhat můžete pravidelně, a dokonce na dárce čeká finanční náhrada za plazmu a občerstvení.

Autor: AdobeStock

3. Získávejte peníze pro věc, která pomáhá ostatním

Ať už se jedná o charitativní organizaci pro boj s rakovinou nebo sbírku na dům zničený živelnou katastrofou. Svět, jak ho známe dnes, se točí kolem peněz. Můžete darovat své vlastní, pokud nějaké máte k dispozici či pomozte se sbírkami v organizaci.

4. Darujte nepoužívané předměty

Darujte někomu v nouzi věci, které jsou pro vás samozřejmostí. Každý vlastní něco, co buď nepoužívá, nebo dokonce zapomněl, že si to někdy koupil. Můžete darovat oblečení, elektroniku, hračky nebo jakékoli jiné věci, které nepoužíváte. Někdo jiný to ocení.

5. Propagujte dobrou věc na sociálních sítích

Máte spoustu přátel nebo sledujících na sociálních sítích? Využijte sílu sociálních médií k posílení dobrých cílů jiných lidí, vlivných osobností nebo některých dobrovolných organizací.

TIP: Dobrý skutek je i poučení třeba seniora o bezpečnosti na internetu, aby nenaletěl podvodníkům.

6. Pomozte v domácnosti

Laskavé skutky nejsou jen o pomoci cizím lidem nebo spolupracovníkům, ale také o pomoci rodině. Nikdo v domácnosti by neměl být sluhou – nikdo není královna ani král domácnosti. Všichni jste členové rodiny stejně jako ostatní. Takže místo sledování kvalitní internetové televize, pomozte s úklidem. Udělejte to i bez vyzvání. Rozložením povinností jedné osoby na více lidí v domácnosti bude práce rychleji hotová. Projevte tedy vaši lásku k pomoci druhým vůči lidem, na kterých vám nejvíce záleží.

Nespočet způsobů, jak pomáhat

Naštěstí neexistuje žádný konec toho, kolika způsoby a kolika lidem můžete pomoci. Pokud tedy chcete žít smysluplný život, pomáhejte například pozitivním přístupem, darováním plazmy, dobrovolnickou prací a úklidem doma. Už víte, jaký dobrý skutek uděláte?