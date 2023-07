Díky sportu jsem se naučila jsem se vnímat svoje tělo, říká basketbalistka a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu Ilona Burgrová

Značka Always se proto spojila s Českou olympijskou nadací a společně se rozhodly podpořit mladé sportující dívky, aby se kvůli svému okolí nebo financím už nemusely vzdávat svých snů a radosti z pohybu. Do kampaně se zapojila i česká basketbalistka a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu, Ilona Burgrová. Jaký význam má v jejím životě sport a jaké dovednosti díky němu získala? A co by podle ní měla dělat společnost, aby mladé dívky ve sportování podpořila?

Ilono, na úvod se zeptám – jaké sporty jste dělala v dětství a v pubertě?

Začínala jsem se cvičením v Sokole a plaváním, pak jsem se byla párkrát podívat na tréninky gymnastiky a atletiky, ale nezaujalo mě to natolik, abych tam zůstala déle. To se povedlo až v 11 letech basketbalu, jehož prostředí a týmovost mi učarovala.

Podporovali vás rodiče, učitelé nebo celkově vaše okolí ve sportování?

Rodiče jsou oba sportovci, takže jako rodina jsme byli vždy aktivní a pohybovali jsme se v prostředí aktivních lidí. Rodiče nás tedy moc nutit nemuseli. Děti často opakují, co vidí u rodičů, a tak jsme byli rádi, když jsme se mohli všichni hýbat. Učitelé už moje mimoškolní aktivity neviděli vždy tak růžově, ale svoje povinnosti jsem si vždy splnila, a tak jsme nakonec mohli být šťastní všichni👍

Přemýšlela jste někdy o tom, že byste s tím v pubertě přestala? Pokud ano, proč a co vás u sportu nakonec udrželo?

Přemýšlela, zvlášť při přechodu na střední školu. Naštěstí jsem na tyto myšlenky neměla moc času. Dostala jsem se do mládežnických národních týmů a měla možnost díky sportu cestovat, poznávat nové země a trávit čas s prima partou holek, to bylo pro mě víc.

Co jste se díky sportování naučila?

Ani nevím, kde začít. Je toho neuvěřitelně moc. Ať už je to sebehodnota, schopnost vnímat svoje tělo, vědomosti o tom, jak se o své tělo dobře postarat, aby fungovalo, jak pracovat s bolestí a stresem, jak je důležitá komunikace mezi členy týmu vertikálně i horizontálně. Díky sportu jsem si uvědomila sama sebe.

Jak si myslíte, že vám tyto dovednosti pomohly v životě?

Sport by měl být zábavou, stejně jako život. Ale oboje není jen zalité sluncem a pro některé věci je nutné zažít trochu toho odříkání. Sport mě naučil, že pro některé věci je nutné bojovat a vytrvat. Také mi dnes hodně pomáhá to, že jsem si uvědomila, jak důležitá můžou být rychlá rozhodnutí udělaná na základě tréninku a zkušeností.

Jak si myslíte, že by se váš život změnil, kdybyste během puberty a po ní nesportovala?

To si ani nedokážu představit. Možná bych hrála divadlo, zpívala nebo byla doktorkou, kdo ví.

Myslíte si, že společnost dělá dost pro to, aby podporovala dívky, zejména ty znevýhodněné, aby sportovaly dál a se sportem neskončily?

Pro některé rodiny, sociální skupiny nebo pro ženy s fyzickým nebo psychickým znevýhodněním, je sport stále nedostupný. A to ať už se jedná o finanční stránku, nebo kvůli různým předsudkům a stereotypům, které si z generace na generaci předáváme a považujeme je za fakt. Je dobré mluvit, debatovat a bořit takové mýty. Dodat dívkám odvahu a zvýšit možnosti, co všechno se v životě dá dělat.

Co více ještě můžeme udělat pro to, abychom dívky povzbudili ke sportu i během puberty?

Puberta je velmi těžké a sensitivní období pro všechny. Myslím si, že k úspěšnému zvládnutí puberty je potřeba vztah s dospívajícími vybudovat mnohem dřív. Naučit je sebeúctě, asertivnímu chování a umění říkat ne, ale také zvídavosti a chuti a důležitosti překonávat sám sebe víc, než potřebu primárně překonávat ostatní.

Co byste vzkázala mladým dívkám, které se potýkají se stejnými problémy, jakými jste během puberty procházela vy?

Jako každý mladý člověk jsem řešila svůj vzhled. Posměšné poznámky na moji výšku. Neopětované lásky. Všechny projevy dospívání, jako je změna těla a také velmi bolestivá menstruace. Věřte, že v tom nejste samy a na světě je spousta lidí, kteří mají podobné problémy. Mně ta radost ze sportu pomohla zapomenout na spoustu z nich.

Jak to vidíte jako trenérka? Kvůli jakým důvodům dívky nejčastěji se sportem končí?

Těch důvodů je mnoho. Ženské tělo prochází v pubertě opravdu velkými změnami, které byly vnímány pro některé sporty jako nevhodné a negativně ovlivňující výkonnost. Což může zapříčinit odliv dívek ze sportu. Je ale důležité si uvědomit, že sport bychom měli primárně dělat pro osobní radost, a to celoživotně

Sportuje vaše dcera? Jak ji budete ve sportu podporovat?

Mojí dceři jsou 4 roky. Ráda běhá, tráví čas ve vodě a jízdou na koloběžce. Velmi hezky chytá a hází balon. Celkem obstojně do nej umí i kopnout. Zkoušíme věci společně nebo s kamarádkami a kamarády, ale necháváme ji jít svou cestou a jsme jen její průvodci.

Spolu se značkou Always podporujete dívky, aby pokračovaly ve sportu. Řeknete nám k tomu podrobnosti?

Sport je prospěšný pro naši fyzickou i psychickou pohodu. Věřte mi, že endorfin, nebo také hormon štěstí, vyplavený do těla během sportu, nám umožňuje zažívat jedny z nejkrásnějších pocitů v denním životě, a já jsem moc ráda, že Always přispívá k tomu, aby co nejvíce dívek mohlo tyto pocity zažívat❤️👍

Podpořte mladé sportovkyně i vy!

Značka Always, jejímž heslem je dodávat ženám sebevědomí a stát při nich během všech jejich aktivit, se ve spolupráci s Českou olympijskou nadací rozhodla podpořit talentované dospívající dívky, aby už žádný talent nezůstal nevyužitý a žádný sportovní sen nesplněný. Pokud i vám záleží na tom, aby mladé dívky nepřicházely o možnost sportovat, můžete je podpořit v rámci nové kampaně značky Always i vy. Stačí, když během července zakoupíte dámské hygienické potřeby Always v drogeriích DM a automaticky přispějete České olympijské nadaci, která vybranou částku použije na podporu dívek v ČR, aby u sportu zůstaly. Příspěvek poputuje dívkám ve věku 11 až 18 let, a to například formou příspěvku na soustředění, kempy, sportovní pomůcky, oddílové příspěvky a jiné nezbytnosti, které tyto dívky potřebují.