Léčebné pobyty pro děti za socialismu: tři týdny bez rodičů, náhradní výuka a čerstvý vzduch

Myšlenka „poslat churavé dítě na čistý vzduch" je přitom mnohem starší než socialismus. Jedna z prvních dětských léčeben na našem území byla založena roku 1896 v Říčanech manželským párem Olivových. Tato léčebna dokonce funguje dodnes. Obdobným příkladem pobytu, který měl sloužit především pro posílení zdraví dětí, byly školy v přírodě. Inspirace vycházela z „lesní školy“, která byla založena v roce 1904 u Berlína, a francouzské školy pod širým nebem, kam jezdily děti ohrožené tuberkulózou.
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Důvody, proč se děti posílaly do ozdravoven
Tuberkulóza zůstávala dlouho velkým strašákem, protože plošné očkování proti této chorobě, známé jako kalmetizace, bylo v tuzemsku zavedeno až v roce 1953. Vyjma obav z infekčních nemocí se k důvodům, proč děti posílat na čerstvý vzduch, přidalo ještě silné průmyslové znečištění ovzduší. Dnes si to umíme představit asi jen těžko, ale v oblastech uhelných pánví na Mostecku, Sokolovsku, Chebsku a Ostravsku byly opravdu silné inverze a extrémní smog.
Děti vyrůstající v takto znečištěném prostředí měly od útlého věku problémy s dýcháním, proto znělo lékařské doporučení jasně: dostat je na pár týdnů z dosahu smogu do hor nebo k vodě. Z dobročinných ústavů, které byly nepravidelně roztroušené po republice a neměly jednotný program, bylo potřeba vytvořit centrálně řízený systém.
Galerie: Jak probíhá speleoterapie
Zařízení se dělila dle závažnosti
Příprava na takový pobyt vypadala podobně jako dnes, protože aby mohlo dítě jet do ozdravovny, musel podat návrh jeho ošetřující lékař. Poté se čekalo, zda ho zdravotní pojišťovna schválí, a na vydání předvolání. Podle zdravotního stavu dítěte se řešilo, do jakého typu zařízení pojede.
Pro méně závažné případy byly vyhrazeny zmiňované ozdravovny. Sem se posílaly zpravidla na 21 dní děti zdravotně oslabené, v rekonvalescenci nebo poznamenané špatným ovzduším. Pokud mělo dítě závažnější diagnózu, putovalo do odborné dětské léčebny a dětských lázní, které se zaměřovaly na cílenou léčbu specifických onemocnění.
Většina těchto pobytů ale sdílela dva společné jmenovatele. Tím prvním byla absence rodičů, což některé děti vítaly, ale pro jiné (zejména menší děti) to bylo velmi náročné a stýskalo se jim. Rodiče sice mohli přijet, ale návštěvních dnů bylo poskrovnu a telefonní spojení prakticky nedostupné. Ratolesti ale mohly psát domů dopisy a těšit se, že jim od maminky a tatínka také něco přijde. V každém zařízení fungovala základní škola, aby dítě nezameškalo látku. Dopoledne probíhala výuka, odpoledne měly děti léčebné procedury, vycházky a otužování.
Náplň pobytů se řídila diagnózou a lokalitou
Pro ozdravná zařízení bylo charakteristické to, že se nacházela na místech, kde byl čistý vzduch a často i minerální prameny. Do Luhačovic jezdily děti již od půldruhého roku s nejrůznějšími dýchacími problémy, ekzémy a chronickými trávicími problémy. Nedílnou součástí pobytu zde byly pitné kúry, uhličité koupele a inhalace minerálních vod. V Karlově Studánce v Jeseníkách dětem mimořádně prospívala kombinace čistého horského vzduchu a železité kyselky.
Dalším typem pobytů byly zájezdy, kdy děti jezdily do hor a k moři. Jezdilo se často do Bulharska k Černému moři, případně do Rumunska a na Krym. Slaný vzduch se jevil jako mimořádně prospěšný nejen pro dětské plíce, ale výrazně přispíval ke zmírnění kožních projevů chronických onemocnění, jako jsou ekzém a lupénka. Na těchto pobytech nešlo ani tolik o to, že by byly dětem podávány nové léky, ale spíš se sázelo na kombinaci dostatečného spánku, čerstvého jídla, zdravého pohybu a zmiňovaného prostředí.
Speleoterapie jako československý fenomén pod zemí
V léčebných metodách platí Československo za unikát, protože zde vznikla jedna z nejoriginálnějších terapií, a to konkrétně v oblasti Moravského krasu v Ostrově u Macochy. Prostředí jeskyně bylo vlhké, bezprašné, se stabilní teplotou a vysokým podílem záporných iontů. Proto zde začaly v roce 1979 první pokusy o léčbu astmatu a o tři roky později zde byla vytvořena oficiální léčebna, kterou ročně prošlo kolem 700 dětí.
Účinnost metody známé jako speleoterapie byla v 80. letech potvrzena hned dvěma státními výzkumy. Díky výborným výsledkům je ministerstvo zdravotnictví posvětilo a v roce 1985 zařadilo speleoterapii mezi oficiální léčebné metody. V této jeskyni se provozuje pořád, zároveň patří mezi evropské rarity.
Pro některé děti byl pobyt traumatizující
Zatímco některé děti si pobyty v ozdravovnách užívaly, navazovaly nová přátelství a braly to jako zábavný výlet, pro jiné bylo odloučení od rodiny velmi náročné. Dnes mohou rodiče jezdit se svými ratolestmi, a u dětí mladších šesti let má dospělý doprovod dokonce pobyt plně hrazený. Tehdy bylo něco takového naprosto nemyslitelné, takže výprava do ozdravovny znamenala, že bude dítě od rodičů úplně izolováno.
To, jakým způsobem působí na malé dítě dlouhodobý pobyt v cizím prostředí bez kontaktu s blízkou osobou, popsali psychologové Josef Langmeier a Zdeněk Matějček ve své práci Psychická deprivace v dětství (1963). Jejich zkoumání se sice týkalo primárně dětí umístěných do kojeneckých ústavů a dětských domovů, ale do jisté míry se dá vztáhnout i na ozdravovny. Právě to, že dnes mohou malé děti jezdit do lázní s doprovodem rodičů, vychází částečně z jejich myšlenek.
Ozdravné pobyty fungují i dnes
Na léčebné pobyty do lázní a jiných zařízení jezdí děti i dnes, jen v menší míře než v dobách socialistického Československa. Pro pobyt v těchto zařízeních je stále potřeba doporučení lékaře, hradí se taktéž ze zdravotního pojištění. Klade se ale velký důraz na to, aby mohli být s nejmenšími dětmi rodiče, proto má zákonný zástupce při doprovodu dítěte mladšího šesti let pobyt plně hrazený pojišťovnou. U starších dětí je nutné, aby přítomnost doprovodu schválil revizní lékař pojišťovny, jinak nebude mít rodič pobyt uhrazený. Samozřejmě mu nikdo nemůže bránit v tom, aby své dítě doprovázel, takže si ho může případně zaplatit z vlastní kapsy.
Zdroje: vzp.cz, ockovacicentrum.cz, olivovna.cz, lazneluhacovice.cz, ostrov.detskelecebny.cz